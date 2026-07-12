Дружина Андрея Талалаева навела шороху в прошлом розыгрыше Российской Премьер-лиги, заработав звание крепкого орешка после возвращения в элитный дивизион и заставив понервничать более статусные коллективы, которые регулярно теряли очки во встречах с новобранцем. Сохранят ли балтийцы собственный шарм в грядущей кампании или оппоненты спустят их с небес на землю, отправив во вторую половину турнирной таблицы?

Турецкие каникулы

Сказку «Балтики» на финише минувшей кампании чемпионата России омрачил отрезок апреля-мая, когда клуб резко вошел в штопор и покатился вниз в общем зачете, виной чему серия из восьми поединков без побед кряду. Щедростью подопечных Андрея Викторовича в последнем туре не преминуло воспользоваться московское «Динамо», увезшее из Калининграда три балла благодаря виктории 2:1.

Настроение перед отпуском, стартовавшим 19 мая, смазанная концовка навряд ли испортила, к тому же, исполнители «Балтики» резко повысили свои котировки внутри национальных команд — правый полузащитник Юрий Ковалев присоединился к лагерю Беларуси, удостоившись десяти минут во встрече с Буркина-Фасо, столп обороны Натан Гассама, защищая цвета Мали, от звонка до звонка противостоял участнику ЧМ-2026 — Ирану. Счет голам за сборную России открыл Мингиян Бевеев, приложив ногу к разгрому Тринидада и Тобаго (3:0), кроме 30-летнего защитника Валерий Карпин доверил порядка получаса игрового времени хавбеку Максиму Петрову против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, к слову, в противостоянии с первыми он ассистировал Илье Вахании.

Мингиян Бевеев rfs.ru

Подготовительный цикл калининградцев начался довольно рано, 15 июня, в расположении УТЦ «Балтия», однако спустя десять дней коллектив сменил место дисклокации, пройдя 25 июня углубленное медицинское обследовании в Москве и уже спустя пару суток проведя два контрольных спарринга. Сперва под горячую руку «Балтики» попала ульяновская «Волга», потерпевшая разгромное поражение 0:3 (дубль Тентона Йенне и забитый мяч Дмитрия Никитина), затем автогол Игната Тереховского решил судьбу дуэли с «Акроном» в пользу дружины Талалаева.

Засиживаться на родине балтийцы не планировали, забронировав рейс в турецкую провинцию Ыспарта, где не только любовались пейзажами Таврических гор, но и продемонстрировали мастер-класс зарубежным соперникам, завершив четыре товарищеских матча с общим результатом 25:0. Представители РПЛ катком прошлись по местным «Ыспартаспору» 11:0 (гекса-трик в актив записал Никитин) и «Антальяспору» 3:0 (дубль Чинонсо Оффора), северомакедонский «Тиквеш» дважды вынимал целую охапку мячей (триумфы «Балтики» 5:0 и 6:0 соответственно).

Наслаждаться солнечными лучами калининградцы продолжат в Сочи, куда прибудут 13 июля в рамках заключительного этапа сбора, — финальным испытанием перед официальной частью сезона станет междусобойчик с «Краснодаром», намеченный на 19 июля.

С миру по нитке

Ограниченный бюджет «Балтики», естественно, не позволяет совершать громкие переходы, проворачиваемые «Зенитом» и «Краснодаром», однако сидеть сложа руки им все-таки не по душе, и клуб из Калининграда потратил больше, чем «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» вместе взятые, которые либо довольствуются свободными агентами и арендованными, либо вовсе предпочитают соблюдать тишину. Балтийцы подобрали из вылетевшего «Пари НН» оборонительный дуэт — центрдефа Илью Кирша (700 тысяч евро), успевшего поиграть под руководством Алексея Шпилевского и Вадима Гаранина, как в тройке ЦЗ, так и с четырьмя защитниками, и правого фулбека Максима Шнапцева (500 тысяч евро), прошедшего академию «Локомотива».

Еще 750 тысяч евро калининградцы отдали за крайнего защитника Фахда Муфи, адаптировавшегося к российским реалиям в «Оренбурге», и центрбека Эдуардо Андерсона, находившегося на балансе команды с февраля. Ход конем совершил Андрей Талалаев, который приметил в Первой лиге Константина Шильцова, заслужившего награду MVP «Нефтехимика» по итогам прошлой кампании, — проспект школы «Спартака», действуя на позиции «десятки», связывал среднюю и атакующую линии нижнекамцев, запомнившись четырьмя результативными ударами и тремя голевыми передачами.

Помимо кадровых инвестиций в состав, коррективы коснулись и тренерского штаба, куда вошел хорошо знакомый балтийской публике Артем Булойчик, едва не сотворивший чудо с ярославским «Шинником». Белорусский специалист не только удержал «черно-синих» на плаву в сезоне 2024/2025, но и претендовал на зону стыков в минувшем розыгрыше, имея всего семнадцатый показатель xG (34.72) в Первой лиге.

Главным оружием 34-летнего наставника оказались стандартные положения, которым мог бы позавидовать ассистент Микеля Артеты Николя Жовер, — двадцать один автограф из общих тридцати четырех «Шинник» оставил в воротах оппонентов с их помощью, уступив по данному критерию лишь костромскому «Спартаку» (28). Не удивительно, что в «Балтике» Булойчика назначили ответственным именно за этот компонент игры, так что гонка с французским коллегой по цеху выходит на новый уровень.

Артем Булойчик vk.com/fcshinnik

Наряду с подписанием новичков калининградцы занимались пролонгацией отношений с действующими исполнителями, так продленные контракты на столе увидели Юрий Ковалев (до июня 2027), Мингиян Бевеев (до июня 2028) и Никита Боков (до декабря 2030).

Разбор по винтикам

За лидерами балтийцев выстроилась целая очередь из топ-клубов РПЛ, жаждущих как укрепить собственную обойму, так и обескровить дерзкого конкурента, — позицией силы воспользовался «Зенит», переманивший основного центрбека коллектива из Калининграда Кевина Андраде за 3,5 млн евро. Колумбиец не скрывал желания пойти на повышение и, держа в голове сделку с «сине-бело-голубыми», демонстрировал посредственные перформансы, за что подвергался критике Андрея Талалаева.

Выручку в кассу «Балтики» (120 тысяч евро) принес форвард Абу-Саид Эльдарушев, который пришелся ко двору в «Роторе», отличившись в весенней части второго эшелона России четырьмя забитыми мячами, чем поспособствовал закреплению волгоградцев в квартете сильнейших. Ряды участников «Лучшей лиги мира» также пополнили центрдеф Никита Бозов, арендованный «Торпедо», и нападающий Кирилл Степанов, арендованный ульяновской «Волгой», кроме того недолгим выдалось пребывание в Калининграде защитника Кирилла Обонина и страйкера Дерика Ласерды, вернувшихся в дубль «Зенита» и бразильскую «Куябу» соответственно.

Желанным лотом как для ведущих команд Премьер-лиги, так и зарубежных претендентов выступает бомбардир Брайан Хиль, настрелявший тринадцать голов в чемпионате и, если бы не травма стопы, потребовавшая хирургического вмешательства, способен был составить более ожесточенную конкуренцию лучшему снайперу РПЛ Джону Кордобе. За главной ударной силой калининградцев зимой приходили представители «Флуминенсе», но бразильцы опоздали с запросом в 4,5 млн евро, так как трансферное окно в России закрылось и «Балтика», банально, не могла найти замену сальвадорцу, теперь их финансовые аппетиты выросли до 8 млн евро.

Брайан Хиль vk.com/fcbaltika

Предметный интерес к стражу ворот «Балтики» Максиму Бориско, накопившему тринадцать сухих поединков в российском первенстве и совершающему 2.7 сейвов в среднем за игру (85% отраженных ударов), проявляет ЦСКА — легенду «армейцев» Игоря Акинфеева все чаще беспокоят травмы и, нередко, Владислав Тороп становится безальтернативным вариантом в рамке.

Мальчик для битья либо грозный андердог?

Торжественное открытие Премьер-лиги доверили ЦСКА и «Балтике», которые устроили обмен любезности в прошлой кампании, оформив в домашних стенах одинаковые триумфы со счетом 1:0. Столичные клубы будут преследовать калининградцев все лето, приезжая в гости на «Ростех Арену», — во втором туре визит совершит «Динамо», в четвертом перелет ожидает «Спартак».

Немногим череду матчей с москвичами разбавят спарринги с «Крыльями Советов» и «Рубином», с которыми ранее подопечные Андрея Талалаева набрали семь пунктов, в целом на старте их ждет серьезная проверка на прочность, грозящая как подрезать крылья «Балтике», так и повысить аппетит.

Первые 5 туров РПЛ 2026/2027

1-й тур, 24 июля, 20:00. ЦСКА — «Балтика»

2-й тур, 1 августа, 20:45. «Балтика» — «Динамо» (Москва)

3-й тур, 8 августа, 15:30. «Крылья Советов» — «Балтика»

4-й тур, 16 августа, 19:30. «Балтика» — «Спартак»

5-й тур, 24 августа, 20:30. «Балтика» — «Рубин»

Калининградцы научили считаться с собой не только на просторах РПЛ, но и Кубка России, достигая высоких стадий турнира, причем дважды с дистанции «Балтика» сходила из-за «Зенита» — клуб с берегов Невы со скрипом выгрыз победу в Суперфинале 2024 (2:1) и минимально расправился в четвертьфинале 2026 (1:0).

Расписание группового этапа Кубка России

1-й тур, 5 августа. «Зенит» — «Балтика»

2-й тур, 20 августа. «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

3-й тур, 2 сентября. «Балтика» — «Крылья Советов»

4-й тур, 13-15 октября. «Крылья Советов» — «Балтика»

5-й тур, 27-29 октября. «Балтика» — «Зенит»

6-й тур, 24-26 ноября. «Динамо» (Махачкала) — «Балтика»

Месть — блюдо, которое подают холодным, и судьба преподнесла балтийцам шанс осуществить реванш с «сине-бело-голубыми» на групповом этапе Кубка страны, поместив оба коллектива в группу С. Лишить возможности калининградцев и санкт-петербуржцев вдвоем прошагать в плей-офф Пути РПЛ намерены махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов», потрепавшие нервы ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву» в минувшем розыгрыше соревнования.