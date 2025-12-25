The Athletic рассуждает о проблемах главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо.

Большую часть прошлого месяца казалось, что Хаби Алонсо не придется «есть свой рождественский туррон» в качестве главного тренера мадридского «Реала» — именно так в Испании говорят о тех, кого увольняют до зимнего перерыва.

После неуверенной домашней победы над «Севильей» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу» Алонсо, похоже, сохранил свой пост. По крайней мере, на данный момент. Предстоящая зимняя пауза дает некоторую передышку после тяжелого завершения 2025 года.

«Нам нужно было выиграть этот матч, и мы это сделали. Есть моменты, которые мы можем улучшить — как в игре без мяча, так и во владении. Теперь мы используем это время, чтобы отдохнуть, проанализировать ситуацию и осмыслить, где мы находимся. Когда мы восстановим энергию и сможем рассчитывать на игроков, которые сейчас травмированы, я знаю, мы прибавим», — сказал Алонсо после матча против «Севильи».

Эта победа была как нельзя кстати для Алонсо, учитывая вполне реальную вероятность того, что третье подряд домашнее поражение «Мадрида» могло привести к его немедленному увольнению.

Но даже несмотря на то, что год завершился тремя победами кряду, реальность такова: Алонсо не будет в безопасности, пока команда не начнет играть лучше.

Хаби Алонсо globallookpress.com

За последние два месяца единственным по-настоящему убедительным выступлением «Реала» была победа над «Атлетиком» (3:0) в начале декабря. По мере того, как их ноябрьское преимущество в пять очков над «Барселоной» в Ла Лиге превратилось в отставание в четыре балла, на поле было мало признаков того высокоинтенсивного, современного футбола, который демонстрировал бывший клуб Алонсо — леверкузенский «Байер».

Не было видно и тех «эмоций и радости», которые Алонсо обещал болельщикам «Мадрида», когда возглавил команду в мае. Вместо этого игра «Реала» часто напоминала вялые и безыдейные выступления финального этапа работы Карло Анчелотти в прошлом сезоне.

Эта резкая разница между обещаниями Алонсо и тем, что команда показывает на поле, — главная причина, почему президент клуба Флорентино Перес в последние недели не выразил тренеру даже малейшей публичной поддержки. Вместо этого президент долго и гневно выступал против предполагаемых врагов клуба, включая испанских судей.

Еще одним примером того, как устроена иерархия власти на «Бернабеу», стало то, что Перес, похоже, встал на сторону Винисиуса Жуниора в конфликте с Алонсо после гневной реакции бразильца на замену во время Эль-Класико 26 октября.

Хаби Алонсо и Флорентино Перес globallookpress.com

Этот скандал смазал впечатление от победы, которая прервала серию из четырех крупных поражений в противостоянии с «Барселоной». И это случилось после первых двух месяцев текущего сезона, когда казалось, что команда начала принимать идеи нового тренера.

Сейчас есть ощущение, что это было очень давно. Одним из самых больших позоров для «Мадрида» за последнее время стали мучения в недавнем матче Кубка Короля против «Талаверы» (3:2).

В этой игре «Реал» вел 2:0 к перерыву против команды, барахтающейся на дне третьего испанского дивизиона, но в итоге подопечным Алонсо потребовалось спасение на последних секундах от вратаря Андрея Лунина, чтобы унести ноги вместе с неуверенной победой.

После игры испанское телешоу El Chiringuito de Jugones показало кадры со скамейки запасных «Реала» в эти валидольные заключительные минуты. Пока Алонсо нервно совещался с помощниками у бровки, игроки, включая Винисиуса, Эндрика и Франко Мастантуоно, смеялись на скамейке, судя по всему, забавляясь потенциальной катастрофой.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

На пресс-конференции перед матчем с «Севильей» Алонсо дипломатично заявил, что не видел этот эпизод. Он изо всех сил старался создать образ спокойствия и контроля, но когда журналист спросил, как он себя чувствует после столь сложного периода, он позволил прорваться своим настоящим эмоциям.

«Я в порядке, надеюсь, вы тоже. В последние месяцы я вижу вас чаще, чем свою семью. Но я чувствую себя хорошо, я мотивирован, полон энергии и сил, и с нетерпением жду возможности хорошо закончить год. Эта работа всегда была такой: вы ошибаетесь, если думаете, что здесь не бывает самых разных моментов», — сказал Алонсо.

Мнение болельщиков «Реала» о том, кто больше всего виноват в текущем кризисе команды, стало предельно ясным уже на следующий день. Винисиус Жуниор регулярно подвергался свисту, который становился особенно оглушительным, когда его заменили на 83-й минуте. Безголевая серия бразильца достигла уже 14 матчей (именно в этот период он сообщил Пересу, что не будет продлевать контракт, пока его отношения с Алонсо остаются натянутыми).

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо globallookpress.com

Защитник Дин Хёйсен стал еще одним игроком «Мадрида», которого недовольный «Бернабеу» освистал в прошлую субботу за регулярные потери мяча и опасные контратаки «Севильи».

Личный сезон Хёйсена стал зеркальным отражением сезона всей команды. Казалось, он быстро адаптировался после перехода из «Борнмута» за 50 млн фунтов в июне, в том числе благодаря цепкости в защите и умению начинать атаки.

Но после возвращения из лазарета 20-летний футболист выглядит нервным и неуверенным. Возможно, это объяснимо, учитывая, что он попадает в стартовый состав, который постоянно меняется и которому, похоже, не хватает последовательной тактической идеи.

Дин Хёйсен globallookpress.com

Учитывая недостатки состава (особенно отсутствие полузащитника, способного контролировать темп и направление игры), а также нежелание звезд следовать его детальным инструкциям, Алонсо, по-видимому, осознал: превратить «Реал» в ту интенсивную, тактически безупречную машину, которую он так быстро построил в «Байере», просто невозможно.

Отчасти это связано с травмами ключевых защитников, а также с явной коллективной усталостью. В этом календарном году «Реал» провел рекордное количество официальных матчей в своей истории — 67. Участие в Клубном чемпионате мира прошлым летом также означало очень короткую предсезонку для подготовки к этому сезону.

Обстоятельства вынудили Алонсо уступить власть игрокам. После жалоб некоторых звезд тактических занятий и видеоразборов соперников стало меньше.

Так называемая «Фантастическая четверка» (Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Родриго) выходила в старте в двух последних матчах Ла Лиги, хотя при Алонсо они никогда раньше не появлялись в основе одновременно.

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Это влияет на командную игру (с мячом или без него) и означает чрезмерную зависимость от индивидуального мастерства звезд, которые должны сами придумывать что-то особенное. По сути, это еще одна отсылка к финальным этапам эпохи Анчелотти.

Безусловно, это не снимает ответственности с тренера. Алонсо пришел с уверенностью, что сможет навязать команде свою волю, но многие игроки так и не поняли или не усвоили его футбольные идеи.

Адаптация тактических и управленческих концепций к реалиям состава может быть разумной реакцией на ситуацию, но по мере того как тренер переставал быть самим собой, игра и результаты команды становились только хуже.

Перес, возможно, не склонен проявлять особое понимание к трудностям, с которыми столкнулся Алонсо, но реакция трибун «Бернабеу» в матче с «Севильей» показала: их симпатии скорее на стороне тренера, чем игроков.

Флорентино Перес globallookpress.com

Опрос болельщиков «Реала», опубликованный на сайте Marca в понедельник, показал чересчур красноречивые цифры: 76% из более чем 100 тысяч проголосовавших высказались за то, чтобы оставить Алонсо. При этом 61% считают, что в текущей форме виноваты игроки, а 86% проголосовали за продажу Винисиуса Жуниора, чей контракт истекает в июне 2027 года.

Пока нет признаков того, что Перес активно пытается избавиться от бразильца, как нет и предложений от других клубов. Также маловероятно, что «Реал» предоставит Алонсо усиление в январе.

Так что нынешнему тренеру придется использовать зимний перерыв, чтобы (как он сам выразился) «отдохнуть, проанализировать и поразмыслить» над тем, как лучше организовать имеющийся состав и как доходчивее донести свои идеи. И всё это — с осознанием того, что без быстрого улучшения результатов и качества игры Перес может в любой момент опустить топор палача.

Родриго и Хаби Алонсо globallookpress.com

У «Реала» тяжелое начало 2026 года. 4 января они играют с «Бетисом» в Ла Лиге. «Бетис» идет шестым и проиграл лишь одну из последних пяти встреч с «Королевским клубом». 8 января в полуфинале Суперкубка Испании команда Алонсо встретится с «Атлетико», который в сентябре разгромил их со счетом 5:2. В случае победы их ждет финал в Джидде (Саудовская Аравия) 11 января против победителя пары «Барселона» — «Атлетик».

Когда Алонсо спросили, чего он ждет от 2026 года, он ответил философски: «Я бы хотел, чтобы игроки как можно скорее восстановились после травм, чтобы у меня было больше вариантов. Я готов ко всему, что будет. Я не из тех, кто много просит».

Перед уходом со своей последней пресс-конференции в этом году он оставил собравшимся репортерам последнее послание.

«Всех с наступающими праздниками», — сказал он с улыбкой, прежде чем встать и покинуть зал, возможно, думая о том, как все-таки насладится своим турроном в кругу семьи в ближайшие дни.