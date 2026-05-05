Эта онлайн-трансляция пройдёт с акцентом на «канониров», их шансы, сильные стороны и детали, которые могут помочь выйти в финал. Если вы болеете за «Атлетико» (или просто против «Арсенала»), переходите в параллельный онлайн по этой ссылке и посмотрите, как игра воспринимается с другой точки зрения. А здесь можно следить за матчем глазами тех, кто ждёт от «Арсенала» трофея Лиги Чемпионов.
Ход матча
36' Розыгрыш от правого угла закончился очередным ударом от Райса, который первым оказался на отскоке, но вновь его заблокировали.
35' Райс стрельнул от радиуса, но попал в защитника и мяч ушёл на угловой.
35' Троссарда свалил в левом углу штрафной Гризманн, но развёл руками Зиберт.
33' Габриэл от левого угла чужой штрафной решился на удар, но его заблокировали и мяч через рикошет прилетел в руки Облаку.
33' Прижались к своим воротам «матрасники».
30' Гризманн сделал передачу направо в штрафную а адрес Льоренте, который на замахе убрал защитника и пробил с левой ноги, но его заблокировал Габриэл.
29' Ещё одна атака от «Атлетико» правым флангом закончилась подачей в штрафную от Льоренте, но адресата передача не нашла.
28' Затяжную атаку правым флангом решили организовать мадридцы, но наши защитники не позволили добраться до штрафной.
25' Льюис-Скелли слева в штрафной ушёл от Альвареса и, практически от лицевой, прострелил вдоль вратарской, но никто на опаснейшую передачу не откликнулся.
24' Райс прорывается по левому флангу, обыграл Гризманна, добрался до штрафной и от лицевой прострелил, но защитники отбились — угловой.
22' Дьёкереш разогнался по правому полуфлангу, да так, что никого вокруг не видел и столкнулся с Сакой на подходе к штрафной — в итоге потеря.
19' Райс исполнил потрясающую передачу в разрез Саке, который прострелил от правого края штрафной, защитники вроде отбились, но на подборе первым оказался Габриэл Магальяйнс, который решился на удар, находясь чуть левее радиуса, пробил в нижний правый угол, но совсем немного не попал в свор.
18' Всё ближе и ближе подбираемся к воротам «матрасников».
17' Райс от левого угла подал на дальнюю штангу на одинокого Саку, но удар у Бакайо не получился — мимо створа.
16' Зарабатывает «Арсенал» первый угловой в матче.
16' Уайт сфолил в центре поля на Коке.
14' Высоко стали встречать гости и заёрзал Райя, затанцевал с мячом и чуть не привёз — в опасной близости от соперника выполнил передачу.
11' Стандарт разыграли гости не очень удачно, а вот атака вторым заходом прошла опасная: Альварес сделал передачу в штрафную на Гризманна, который протащил мяч до правого угла вратарской и прострелил, но удар Симеоне накрыл Райя.
10' Льюис-Скелли сфолил на своей половине поля.
09' Калафьори оказался в центре чужой половины и решился на удар, но сильно мимо получилось!
08' Гризманн разогнал атаку гостей, запустив в прорыв Симеоне по правому флангу, но его прострел в штрафную не увенчался успехом.
07' Райс с левого фланга навесил в штрафную, но Облак первым на мяче оказался.
06' В конкретном «автобусе» сидят мадридцы — трудно будет взламывать эту оборону, но у нас есть крутой козырь — это стандарты.
04' Наши ребята берут мяч под контроль и наверняка выберут модель игры первым номером.
02' Два капитана столкнулись в центре поля, Сака пострадал от Коке — фол!
02' В высоком темпе начинают матч команды.
01' Матч начался! С центра разыграли наши гости.
До матча
21:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.
21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
21:50 В Лондоне пасмурно, +15 градусов.
21:45 Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия); Ассистент: Ян Зайдель (Хеннигсдорф, Германия); Ассистент: Рафаэль Фольтин (Майнц-Кастель, Германия); Резервный: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия).
21:40 Матч пройдёт на стадиое «Эмирейтс» (Лондон, Англия), вместимостью 60 383 зрителей.
Стартовые составы команд
Арсенал: Давид Райя, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Бен Уайт, Риккардо Калафьори, Майлз Льюис-Скелли, Деклан Райс, Леандро Троссард, Виктор Дьёкереш, Эберечи Эзе, Букайо Сака.
Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Робен Ле Норман, Коке, Адемола Лукман, Джулиано Симеоне, Антуан Гризманн, Хулиан Альварес
Арсенал
Лондонцы подходят к ответному матчу на фоне заметного улучшения формы. После отрезка с поражением от «Борнмута» (1:2) и нулевой ничьей со «Спортингом» команда Микеля Артеты выдала серию более качественных результатов: поражение от «Ман Сити» (1:2) при достойной игре, затем победы над «Ньюкаслом» (1:0) и «Фулхэмом» (3:0), а также ничья 1:1 в Мадриде. При этом важно, что «Арсенал» остаётся единственной командой текущего розыгрыша Лиги чемпионов без поражений, а на общем этапе выиграл все 8 матчей. Ключевой фактор — домашняя стабильность: за последние три сезона в ЛЧ у команды 14 побед в 18 матчах на «Эмирейтс» и 12 «сухих» игр, при единственном поражении (0:1 от ПСЖ). Осенью 2025 года на этом же стадионе «Атлетико» уже был разгромлен 4:0.
Атлетико
Мадридцы сделали ставку на Лигу чемпионов, что отразилось на результатах в Примере — семь поражений в восьми матчах на одном из отрезков. Однако в последних трёх играх команда стабилизировалась: две победы и ничья с «Арсеналом» (1:1), где по статистике выглядела убедительнее — 18:11 по ударам и 2.22 против 1.50 по xG. В еврокубке «Атлетико» демонстрирует лучший атакующий сезон — 35 голов и серия из 12 матчей подряд с забитыми мячами. Хулиан Альварес уже оформил 10 голов в турнире и забивал в пяти из семи матчей плей-офф. При этом важен контекст: команда Симеоне активно ротирует состав в чемпионате, что даёт преимущество в свежести — в последнем туре Примеры большинство игроков основы либо не играли, либо провели минимальное время.
Личные встречи
История противостояния насчитывает шесть матчей: две победы у «Арсенала», одна у «Атлетико» и три ничьи. В текущем розыгрыше команды уже встречались дважды: ничья 1:1 в первом полуфинале и разгром 4:0 в Лондоне на предыдущей стадии турнира. В Мадриде «Арсенал» открыл счёт с пенальти, но после перерыва позволил сопернику сравнять, а по ходу второго тайма уступал инициативу и во многом благодаря сейвам Давида Райи сохранил результат.
