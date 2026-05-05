прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.76

5 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Арсенал — Атлетико с коэффициентом для ставки за 1.76.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 24 очка.

«Канониры» начали свой путь в плей-офф с 1/8 финала, где был обыгран «Байер» (1:1, 2:0). В четвертьфинале лондонцы переиграли «Спортинг» (1:0, 0:0).

Последние матчи: предыдущий поединок «канониры» провели успешно, разгромив «Фулхэм» (3:0) в прошлом туре АПЛ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда разошлась миром с «Атлетико» (1:1) в ЛЧ и победила «Ньюкасл» (1:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Хаверц, Мерино, Тимбер.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Арсенал» второй год подряд выходит в полуфинал Лиги чемпионов, а также параллельно ведет борьбу за чемпионство в АПЛ.

Команда в последнее время показывает неплохой уровень игры, результаты улучшились, что дает определенную надежду на выход в финал ЛЧ.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» занял 14-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав

«Матрасники» начали свой путь с 1/16 финала, где был обыгран «Брюгге» (3:3, 4:1). Далее были повержены «Тоттенхэм» (5:2, 2:3) и «Барселона» (2:0, 1:2).

Последние матчи: предыдущий поединок «павлины» провели удачно, обыграв в гостях «Валенсию» (2:0) в последнем туре Ла Лиги.

До того команда разошлась миром с «Арсеналом» (1:1) в ЛЧ и победила «Атлетик» (3:2) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмирован — Альварес, Барриос, Хименес, Гонсалес, Ганцко, Льоренте, Симеоне, Серлот.

Состояние команды: «Атлетико» проводит мощную еврокубковую компанию и может смело делать акцент на «ушастого» — Кубок Короля проигран в финале, а в Ла Лиге команда почти наверняка да останется в четверке.

Огромное количество травм может сыграть злую шутку с «матрасниками» в этом матче, который может им стоить выхода в финал.

Статистика для ставок

«Атлетико» забивал в последних 14-ти матчах

«Арсенал» пропускал только в одном из пяти последних поединков на своем поле

Команды дважды играли в текущем сезоне Лиги чемпионов — помимо первой встречи 1/2 финала, также была игра в рамках общего этапа, где «Арсенал» одержал разгромную победу со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «канониров» ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.00, а победа «Атлетико» — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со одинаковым коэффициентом — 1.87.

Прогноз: «Арсенал» на своем поле попытается навязать свою игру и вполне стоит ожидать, что «канониры» забьют более одного мяча.

1.76 Тотал «Арсенала» больше 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч «Арсенал» — «Атлетико» принесёт прибыль 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Тотал «Арсенала» больше 1,5 за 1.76.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что «Арсенал» одержит уверенную победу и выйдет в финал Лиги чемпионов.

2.63 «Арсенал» выиграет с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Арсенал» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: «Арсенал» выиграет с форой -1,5 за 2.63

Не пропустите

Дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Атлетико» с коэффициентом 5.50.