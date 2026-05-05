ЦСКА окажет сопротивление «Спартаку» в дерби, в Мюнхене будет много голов

В этом экспрессе разберём встречу в Лиге чемпионов, а также матч в чемпионате Саудовской Аравии и игру Кубка России. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 6 мая с коэффициентом для ставки за 3.76.

«Бавария» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

Первая полуфинальная встреча между «ПСЖ» и «Баварией» уже вошла в историю Лиги чемпионов. Команды выдали настоящий атакующий спектакль, полностью забыв об обороне. Девять голов стали рекордом для полуфиналов турнира, а ещё до перерыва зрители увидели сразу пять мячей.

Отдельного внимания заслуживают индивидуальные выступления Хвичи Кварацхелии, Усмана Дембеле и Гарри Кейна, которые были ключевыми фигурами в этой результативной игре. При этом тренерам — Венсану Компани и Луису Энрике — такой футбол вряд ли пришёлся по душе из-за огромного количества ошибок в обороне.

Во втором тайме «ПСЖ» повёл 5:2, и казалось, что интрига исчезает, однако «Бавария» быстро сократила отставание до минимума. Итоговые 4:5 оставляют мюнхенцам реальные шансы перед ответной встречей на своём поле.

Букмекеры считают «Баварию» фаворитом домашнего матча, и это объяснимо. Команда действительно выглядит как мощная атакующая машина, способная отыграть один мяч при поддержке своих болельщиков. Однако есть и тревожные сигналы: проблемы в обороне, которые ранее обнажил даже нестабильный «Реал», а также не самая надёжная игра вратарской линии.

В то же время «ПСЖ» чувствует себя уверенно в выездных матчах. В предыдущих раундах парижане успешно играли на чужих стадионах. Шансы команд в ответной встрече выглядят примерно равными.

Ставка: ТБ 3,5 гола за 1.52.

«Спартак» — ЦСКА

Футбол. Кубок России

ЦСКА подходит к матчу после серьёзных перемен. Затянувшийся спад в марте и апреле привёл к ожидаемой отставке Фабио Челестини, но произошло это в максимально чувствительный момент — прямо перед ключевой игрой сезона. При этом полноценной замены тренеру не последовало: команду временно возглавил Дмитрий Игдисамов, ранее работавший с молодёжным составом.

Такое решение добавляет неопределённости, но одновременно может сыграть на эмоциях — нередко смена тренера даёт краткосрочный импульс. Тем более у армейцев по-прежнему есть качественный состав, который ещё осенью позволял говорить о них как о претендентах на титул.

«Спартак» пережил перестройку раньше — после прихода Хуана Карседо команда стала выглядеть более структурированной и организованной. Появился чёткий игровой рисунок, улучшились позиции в чемпионате. Однако стабильности пока не хватает: за последний месяц красно-белые чередуют победы с поражениями, а их игра стала более читаемой для соперников.

Букмекеры отдают предпочтение «Спартаку», но это дерби — а значит, любые расклады условны. У ЦСКА есть мотивация спасти сезон и эмоциональный фактор смены тренера, у «Спартака» — более выстроенная игра и статус фаворита. Матч ожидается упорным и напряжённым. Несмотря на статус аутсайдера, ЦСКА вполне способен навязать борьбу и как минимум не уступить в основное время.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.64.

«Аль-Ахли» — «Аль-Фатех»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» подходит к матчу в отличном состоянии и выглядит явным фаворитом. Команда из Джидды уверенно проводит сезон и продолжает борьбу за высокие места в чемпионате.

Ранее единственное поражение за длительный отрезок пришлось на игру с лидирующим «Аль-Насром». В последнем туре «Аль-Ахли» убедительно разгромил «Аль-Ахдуд» со счётом 4:0, продемонстрировав мощь в атаке и отличную реализацию.

Особенно впечатляет игра «Аль-Ахли» дома: лишь одно поражение в 25 матчах сезона, длительная серия без проигрышей и надёжная оборона. При этом тренер может рассчитывать на оптимальный состав — лидеры атаки отдохнули и готовы вернуться на поле.

«Аль-Фатех», напротив, проводит 2026-й год нестабильно. Команда давно решила задачу сохранения прописки в лиге и не имеет серьёзной турнирной мотивации. Несмотря на неплохие личные встречи с «Аль-Ахли» в прошлом, текущая форма гостей вызывает вопросы, особенно в выездных матчах — серия без побед на чужом поле затянулась.

«Аль-Фатех» смог обыграть «Аль-Ахли» на своём поле 26 декабря 2025 года, но сейчас в такой сценарий не верится. Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. «Аль-Ахли» должен уверенно контролировать ход встречи и добиться победы.

Ставка: Победа «Аль-Ахли» с форой (-1) за 1.51.

