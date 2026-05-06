7 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и «Динамо». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Краснодар — Динамо с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Краснодар»
Турнирное положение: краснодарский коллектив в чемпионате России идет ко второму подряд чемпионскому титулу.
За два тура до конца РПЛ «быки» располагаются на первой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 63 зачетных балла.
За 28 матчей команда из одноименного города смогла 56 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустила в свои.
Последние матчи: на выходных краснодарцы с большим трудом, но все же одолели на выезде «Акрон» со счетом 1:0.
До этого же «зелено-черные» смогли переиграть «Динамо» из Махачкалы (2:1) и «Спартак» (2:1).
Только перед этим команда из Краснодара потеряла очки, сыграв вничью с «Балтикой» (2:2).
Не сыграют: в лазарете Виктор Са и Сергей Петров.
Состояние команды: для «Краснодара» все оставшиеся матчи — финалы, поскольку во всех нужно побеждать. Подопечным Мурада Мусаева нельзя терять очки в чемпионате, поскольку любая осечка равна тому, что «Зенит» сместит команду с первого места.
А в Кубке России все и так понятно, «Краснодару» сначала нужна победа над «Динамо», а затем еще и в Суперфинале турнира. «Краснодар» вполне может рассчитывать на «золотой дубль» по итогам сезона.
«Динамо»
Турнирное положение: текущий сезон чемпионата России для динамовцев является провальным и его уже не спасти.
Команда из Москвы смогла набрать всего лишь 39 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.
У «бело-голубых» положительная разница забитых и пропущенных мячей — 47:38.
Последние матчи: в прошлых турах москвичи сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и выиграли у «Сочи» (2:0).
До этого же московский коллектив проиграл «Рубину» (0:1), и поделил очки с «Пари НН» (1:1).
Не сыграют: травмированы Рубенс и Бахтиер Зайнутдинов.
Состояние команды: подопечные Ролана Гусева настроены как раз на матчи Кубка страны. В чемпионате «Динамо» с большой долей вероятности финиширует восьмым, но у команды есть отличный шанс зацепиться за титул.
В стане «Динамо» уже с середины сезона говорят, что главная задача — Кубок. Именно от выступления в этом турнире во многом и зависит будущее главного тренера команды Ролана Гусева.
Статистика для ставок
- «Динамо» выиграло 1 из 4 последних матчей
- «Краснодар» не проигрывает на протяжении 11 последних матчей
- В первом полуфинальном матче «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.70, а победа «Динамо» — в 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.05.
Прогноз: в этом матче на кону все, поэтому вряд ли он получится результативным.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.
Прогноз: предположим, что в основное время все завершится вничью и команды уйдут в овертайм.
Ставка: ничья за 3.70.