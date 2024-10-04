11 величайших боев с участием легенды UFC Жозе Альдо

Две битвы с Чедом Мендесом, противостояния с Фонтом и Эдгаром стали одними из ярчайших выступлений Жозе Альдо в его карьере как в UFC, так и в WEC, по мнению

11. Жозе Альдо против Роландо Переса на WEC 38 — 25 января 2009

Хотя Роландо Перес с самого начала уступал в силе, американец неплохо проявил себя на старте боя, когда пытался боксировать с Альдо и контратаковать его удары ногами.

К несчастью для Переса, Альдо, несмотря на то, что ему было всего 23 года, уже демонстрировал невероятные способности контратаковать соперников встречными удары. Это в конечном итоге стало основным элементом игры бразильца в том бою.

Под занавес первого раунда Жозе Альдо победил Роландо Переса техническим нокаутом ударом коленом в голову на отметке в 4:15.

10. Жозе Альдо против Педро Муньоза на UFC 265 — 7 августа 2021

Педро Муньоз globallookpress.com

Будучи возрастным бойцом, Альдо по-прежнему оказывался в интригующих поединках в со-главных событиях ивентов против таких голодных соперников, как Педро Муньоз.

К этому моменту своей карьеры Альдо опустился до легчайшего веса, что многими было подвергнуто серьезному сомнению.

Однако, несмотря на все трудности и шаткие моменты, которые у него были в первых трех боях в этой категории, Жозе в битве против Муньоза устроил мастер-класс.

Альдо все же смог перебить соперника, установив свой личный рекорд в разделе значимых ударов, нанеся 114 ударов с точностью в 51 процент. В итоге бразилец выиграл бой единогласным решением судей.

9. Жозе Альдо против Каб Свонсона на WEC 41 — 7 июня 2009

Многие фанаты хотели бы видеть снова и снова восьмисекундную победу Альдо над Каб Свонсоном. На арене в Южной Калифорнии Свонсон идеально подходил для тестирования быстрорастущего и набирающего обороты Альдо, когда они впервые встретились в июне 2009 года.

К несчастью для Свонсона, 25-летний на тот момент американец получил удар коленом, который принес ему сокрушительное поражение и завершил бойцовский вечер всего за 8 секунд после начала поединка.

Это было быстро, но такого выступления оказалось более чем достаточно, чтобы Альдо получил шанс побороться за золото WEC в полулегком весе.

8. Жозе Альдо против Фрэнки Эдгара на UFC 200 — 9 июля 2016

Фрэнки Эдгар globallookpress.com

Их матч-реванш состоялся в необычное время как для дивизиона, так и для карьер бойцов — оба тогда пребывали в не самой лучшей форме.

ММА, по своей сути, атакующий вид спорта, но отличная защита часто является ключевым компонентом мастер-классов, что Альдо подтвердил в очередной раз.

А защита Жозе от болевых приемов — это то, что должны изучать все молодые бойцы смешанных единоборств. Все попытки Эдгара на нижнем и верних этажах оказались тщетными. Альдо в контр-манере забрал все 3 раунда и одержал победу по очкам.

7. Жозе Альдо против Юрайи Фейбера на WEC 48 — 24 апреля 2010

Юрайя Фейбер globallookpress.com

В то время это было грандиозное событие. WEC 48 вошел в историю промоушена, как единственное мероприятие с PPV, в котором приняли участие такие знаменитости, как Джо Роган и Майк Голдберг.

Роган был чрезмерно критичен к Альдо за то, что тот не добил Фейбера в финальном раунде, но бразилец в тот вечер показал невероятное разнообразие ударов ногами.

Юрайя с трудом дожил до финального свистка, а Альдо впервые защитил титул WEC в полулегком весе.

6. Жозе Альдо против Майка Брауна на WEC 44 — 18 ноября 2009 года

Короткое правление Майка Брауна в качестве чемпиона WEC никогда не получало того признания, которого заслуживает. Но о самом выступлении Альдо в тот вечер и вовсе мало кто говорит.

Бразилец в тот день, казалось бы, не сделал ничего необычного. Он грамотно отзащищался от ударов в стойке и от борьбы, а потом сломал Брауна, благодаря мощному попаданию и добиванию в гранд-энд-паунде во втором раунде.

5. Жозе Альдо против Джереми Стивенса на UFC on FOX 31 — 28 июля 2018

Джереми Стивенс globallookpress.com

Несмотря на то, что это первый нетитульный бой в карьере Альдо в UFC, его победа над Джереми Стивенсом имеет большое значение, учитывая контекст того времени.

После двух сокрушительных поражений от Макса Холлоуэя в титульных поединках было неясно, сможет ли Жозе вернуть былую форму.

Стивенс находился высоко в рейтинге и к тому бою подошел со впечатляющей серией из трех побед. Более того, он даже потряс Альдо в начале боя, что только подтолкнуло американца усерднее противостоять бывшему чемпиону.

Правда, Жозе не намерен был сдаваться раньше времени. Под занавес первого раунда он провел комбинацию, завершившуюся левым хуком в корпус, который в итоге вырубил Стивенса.

4. Жозе Альдо против Фрэнки Эдгара на UFC 156 — 2 февраля 2013

Эдгар испытывал огромное волнение, когда состоялся его долгожданный дебют в полулегком весе на турнире UFC 156. А вот его соперник был собран и спокоен.

Надежные финты, грамотная работа ног и типичная манера контратаковать джебами позволяли доминирующему чемпиону полулегкого веса безопасно управлять темпом поединка и ограничивать движения Эдгара.

Фрэнки так и не смог совладать с нервами, уступив Альдо по очкам, который в тот вечер провел четвертую защиту титула UFC кряду в полулегком дивизионе.

3. Жозе Альдо против Чеда Мендес на UFC 142 — 14 января 2012

Чед Мендес globallookpress.com

Мендес долго и упорно пробивался сквозь рейтинги в полулегком весе, и считалось, что это самое жесткое стилистическое испытание для Альдо на данном этапе его карьеры.

Однако вскоре после начала боя стало ясно, что Мендес в стойке бразильцу не конкурент. Для него крайне важно было перевести противостояние в партер. Прижимая тогдашнего чемпиона к сетке, Чед усердно проводил попытки тейкдаунов, в то время как Альдо отчаянно пытался защищаться от них.

На последней секунде стартового раунда Альдо удалось освободиться из захвата Мендеса, после чего он развернулся и нанес точный удар коленом в голову, отправив соперника в глухой нокаут.

2. Жозе Альдо против Роба Фонта на UFC on ESPN 31 — 4 декабря 2021

Фонт всегда считался одним из самых опасных бойцов в легчайшем весе, у которого на тот момент была победная серия из четырех боев, в то время как Альдо был стареющим ветераном.

Темп и выносливость Жозе уже подвергались сомнению, что делало Роба реальной угрозой для бразильца. Однако, несмотря на техническое превосходство американца, Альдо наносил более эффективные удары в каждом раунде.

Его опыт и бойцовский IQ помогли ему доносить акцентированные попадания на протяжении всего боя. Альдо победил Роба Фонта единогласным решением судей в пятираундовом бою. Фонт дрался очень хорошо, но он не мог справиться с силой Альдо.

1. Жозе Альдо против Чед Мендеса на UFC 179 — 25 октября 2014

Жозе Альдо globallookpress.com

Матч-реванш Альдо с Мендесом на UFC 179 должен быть на вершине этого списка. Являетесь ли вы обычным фанатом боев или хипстерским аналитиком высшего уровня, вы ни за что не сможете повторно посмотреть этот пятираундовый поединок и остаться невпечатленным.

Безумный темп боя в течение 25 минут, множество технических заготовок и тактик — вот, чем характеризовался тот бой. После очередной яркой битвы рефери поднял вверх руку Альдо, защитившего титул в полулегком весе в седьмой раз кряду. Да здравствует «Король Рио»!