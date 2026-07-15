The Athletic разбирает причины неожиданного и безвольного поражения сборной Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026.

Ну, кто бы мог такое предвидеть?

Уж точно не Франция.

Райан Шерки лучше других передал шок и отчаяние, которое охватило игроков сборной Франции в день, когда рухнула их мечта о победе на ЧМ-2026. Поражение от Испании со счетом 0:2 оказалось настолько безоговорочным, насколько об этом говорит сам результат.

Это огромное разочарование. Сегодня мы проиграли сами себе. Мы не проиграли судье, мы не проиграли Испании — мы проиграли себе. Все знают, что нас боялись. Единственная команда, которая могла нас выбить, — это мы сами. Это ужасный день. Райан Шерки полузащитник сборной Франции

На вопрос о том, чего не хватило Франции в этой игре, Шерки ответил без раздумий: «Всего. Нас переиграли технически, нас переиграли тактически, нас переиграли в единоборствах».

Это была беспощадная оценка. Франция, главный фаворит турнира, была переиграна по всем статьям — в движении, в борьбе, в мысли. И это, в первую очередь, комплимент Испании. «Красная фурия» вновь доказала, что ее фирменный стиль — терпение, точность и умение вскрывать оборону — становится для Франции непреодолимой стеной.

Сборная Франции globallookpress.com

Два года назад команда Дидье Дешама уступила Испании со счетом 1:2 в полуфинале чемпионата Европы. Прошлым летом испанцы победили французов 5:4 в полуфинале Лиги наций. А теперь, на главной футбольной сцене мира, Испания одержала уже третью подряд победу над Францией в полуфиналах. И для «трёхцветных» это поражение — самое болезненное.

ЧМ-2026 должен был стать турниром Франции. Первая команда рейтинга, самая мощная линия атаки в мировом футболе и главный тренер, готовый завершить 12-летнюю эпоху самым престижным трофеем. Казалось, все дороги ведут в Нью‑Йорк — к воскресному финалу.

Вместо этого Франция отправится в Майами на матч за третье место, пытаясь понять, как и почему во вторник днем в Далласе все пошло настолько катастрофически не по плану. Команда, которая на протяжении всего чемпионата мира восхищала зрителей ярким атакующим футболом, забивала в каждом матче и казалась неудержимой, вдруг стала совершенно неузнаваемой.

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Теперь неизбежно возникнут вопросы к тактическим решениям Дидье Дешама. Прежде всего — не был ли главный тренер слишком наивен, полагая, что схема с четырьмя ярко выраженными атакующими игроками, которая до этого приносила великолепные результаты, сработает и против сборной Испании, столь уверенно контролирующей мяч.

После матча Килиан Мбаппе, похоже, намекнул и на другие проблемы.

С самого начала мы прессинговали по схеме «три в два»... и здесь мы ошиблись. Против Испании нужно прессинговать персонально. Килиан Мбаппе нападающий сборной Франции

Очевидно одно: атака Франции была беспомощной. По показателю ожидаемых голов (xG) команда Луиса де ла Фуэнте позволила сопернику создать моментов всего на 0,3 xG — это худший результат Франции в матче чемпионата мира с тех пор, как Opta начала вести подобную статистику в 1966 году. Показательно, что первый удар в створ французы нанесли только на 82-й минуте, когда вышедший на замену Дезире Дуэ попытался перебросить Унаи Симона метров с тридцати.

К тому моменту выражение лица Мбаппе говорило само за себя — он уже понимал, что матч безвозвратно упущен. Обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле в дебюте встречи выдал великолепную передачу на Мбаппе, но в остальном практически не влиял на игру. Брадли Баркола также не сумел проявить себя и был заменен.

Что касается Майкла Олисе, самого креативного игрока Франции и настоящего украшения этого чемпионата мира, — испанцы настолько эффективно нейтрализовали его, что Дешам снял вингера за 18 минут до финального свистка.

Майкл Олисе и Родри globallookpress.com

Четыре года назад в Катаре Франция оказалась в похожей ситуации в финале чемпионата мира против Аргентины, когда сумела отыграться после 0:2 и перевести матч в дополнительное время. Если это и могло вселять надежду на новый камбэк в игре с Испанией, то на поле подобных признаков не было.

Что еще тревожнее, по ходу встречи Франция не прибавляла, а напротив, играла все хуже. К концу матча испанцы просто катали мяч, играли в свое удовольствие, а по стадиону разносились восторженные возгласы «Оле!». Все это лишь усиливало унижение французской команды.

От Франции ждали победы на чемпионате мира. Мы все очень разочарованы не только результатом, но прежде всего самой игрой. Сборная Франции сегодня вообще не появилась на поле. Олисе был нашим главным созидателем, ему нужно было чаще получать мяч, но испанцы полностью выключили его из игры. Мы рассчитывали, что наши лидеры проявят себя в такой день, но этого не произошло. И речь не об одном или двух футболистах — провалилась вся команда. Это было действительно очень плохо. Патрик Виейра чемпион мира 1998 года

Недооценила ли Франция Испанию? Учитывая историю их недавних встреч, в это верится с трудом.

В конечном счете французы сыграли далеко не на своем максимуме, и простого объяснения этому не существует. Безусловно, Испания заслуживает самых высоких оценок, но все равно было странно видеть, как многие игроки Франции мучились на поле.

Пропущенный ранний гол — Микель Оярсабаль реализовал пенальти — тоже не помог и стал поводом для интересного вопроса после матча. Шерки спросили, не стала ли причиной столь болезненного поражения от Испании нехватка опыта преодоления трудностей? Ведь до этого момента на нынешнем чемпионате мира Франция ни разу не оказывалась в действительно сложном положении.

«Очень хороший вопрос, — ответил Шерки. — Думаю, в этом есть доля правды. Возможно, когда все дается слишком легко, мы начинаем считать себя выше остальных».

Райан Шерки и Майк Меньян globallookpress.com

Казалось, в этот день для Франции пошло не так абсолютно все, что только могло. Адриен Рабьо часто терял мяч, уже в начале встречи получил желтую карточку и провел один из худших матчей в составе сборной.

В перерыве полузащитника заменили — незадолго до свистка на отдых он вновь грубо сфолил и вполне мог заработать второе предупреждение, став серьезной угрозой уже для собственной команды.

Вильям Салиба, который играл через боль практически с самого начала чемпионата мира и, очевидно, был далек от оптимальных кондиций в матче с Испанией, продержался на поле всего полчаса. После этого защитник рухнул на газон и дал понять, что не может продолжить встречу.

Ламин Ямаль и Люка Динь globallookpress.com

Что касается Люка Диня, кто-то скажет, что ему немного не повезло — именно фол защитника на Ламине Ямале привел к пенальти. Другие же будут недоумевать, почему Дидье Дешам так долго не снимал Диня с игры, оставляя его один на один с испанским вингером в противостоянии, которое изначально выглядело абсолютно неравным.

«Игроки опустошены, — сказал Дешам. — Мы должны были быть гораздо опаснее впереди и создать Испании куда больше проблем».

Главный тренер сборной Франции покинет свой пост после субботнего матча — это решение было принято еще до начала турнира. Его преемником станет Зинедин Зидан.

Хорошая новость для Франции заключается в том, что большинство футболистов этого талантливого поколения останутся в составе и смогут сыграть на следующем чемпионате мира. Плохая — что ждать исправления ошибок придется четыре года. Франция знает, насколько это долго.