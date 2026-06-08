The Athletic поясняет, как с сердцем атлетов работает ИКД, а также задаётся вопросом, что будет с дальнейшей карьерой Кристиана Эриксена.

Кристиан Эриксен успешно восстанавливается после того, как потерял сознание на поле во время товарищеского матча против Украины в воскресенье.

Полузащитник сборной Дании и «Вольфсбурга» провёл утро с семьёй в больнице города Оденсе, где проходила игра, и, как ожидается, вскоре будет выписан.

Этот инцидент произошёл через пять лет после перенесённой остановки сердца во время матча скандинавов против Финляндии на Евро-2020. Тогда Эриксену в течение 13 минут оказывали неотложную помощь, во время которой его реанимировали и провели дефибрилляцию.

Спустя несколько дней стало известно, что Эриксену установят «сердечный стартер» — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Врач сборной Дании Мортен Бёсен назвал это решение «необходимым из-за нарушений сердечного ритма».

Эриксену оказывают помощь в матче с Финляндией на Евро-2020 globallookpress.com

Хотя многие опасались, что хавбек больше никогда не сможет играть, впоследствии он выступал за «Брентфорд», «Манчестер Юнайтед», а сейчас выступает за «Вольфсбург».

Что случилось с Эриксеном в воскресенье?

На 65-й минуте товарищеского матча против Украины полузащитник потерял сознание и упал на газон. На видеозаписи видно, как перед падением он, похоже, схватился за грудь. Игроки обеих команд быстро образовали круг вокруг футболиста, пока ему оказывали помощь медработники.

После оказания помощи прямо на поле 34-летний хавбек, вышедший в стартовом составе, смог самостоятельно дойти до ожидавшей его машины скорой помощи, которая доставила его в больницу для дальнейшего обследования.

Матч был прерван и впоследствии отменён.

После инцидента Бёсен сообщил, что Эриксен «ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришёл в себя. В больнице ему проведут дополнительные обследования, чтобы установить причину произошедшего».

Он также отметил, что «кардиостимулятор сработал так, как и должен был», имея в виду устройство для поддержания сердечного ритма, которое Эриксену установили в 2021 году.

Что такое ИКД?

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) — это небольшое устройство, которое обычно устанавливается под ключицей с левой стороны груди. От него к сердцу идут специальные электроды.

Профессор Гвидо Пилес, спортивный кардиолог, работающий со спортсменами, страдающими сердечными заболеваниями, и сотрудничавший с «Манчестер Юнайтед» на протяжении 10-ти лет, объясняет, что такие устройства имплантируют для предотвращения полной остановки сердца.

«Это означает, что ИКД распознаёт момент, когда сердце начинает работать в неправильном ритме. Вместо того чтобы ждать, пока это нарушение приведёт к тому, что сердце перестанет обеспечивать достаточный приток крови к мозгу, мышцам и другим органам, что в итоге может вызвать полную остановку сердца, ИКД вмешивается и переводит патологический ритм обратно в нормальный. Благодаря этому сердце снова может функционировать должным образом».

Игроки Дании и Украины закрыли Эриксена, пока ему оказывали помощь globallookpress.com

ИКД настроены на выявление таких нарушений сердечного ритма, которые обычно проявляются в виде слишком быстрого сердцебиения. Однако Пилес объясняет, что специалистам по спортивной кардиологии приходится корректировать настройки устройства у атлетов, поскольку во время физических нагрузок их пульс может подниматься значительно выше обычного уровня. Это необходимо для того, чтобы ИКД не срабатывал ошибочно слишком часто.

«Технологии в этой области значительно усовершенствовались, поэтому сейчас большинство разрядов, которые выдаёт ИКД, действительно являются необходимыми», — говорит он.

Иногда ИКД восстанавливает нормальный сердечный ритм, посылая короткую серию контролируемых электрических импульсов (так называемая стимулирующая терапия с повышенной частотой). В других случаях устройство применяет кратковременный электрический разряд (дефибрилляцию), который «перезагружает» сердечный ритм, если это необходимо для предотвращения внезапной остановки сердца.

Кроме того, ИКД записывает и сохраняет информацию о сердечном ритме пациента, а также обо всех проведённых устройством вмешательствах, чтобы медицинские специалисты могли все это анализировать.

Что приводит к срабатыванию ИКД?

ИКД срабатывает, когда обнаруживает определённые опасные нарушения сердечного ритма. К ним относятся:

Желудочковая тахикардия — очень быстрый и нестабильный сердечный ритм, при котором сердце не успевает нормально наполняться кровью, а также фибрилляция желудочков — хаотичные, беспорядочные сокращения сердечной мышцы, из-за которых сердце перестаёт эффективно перекачивать кровь, что приводит к остановке кровообращения и остановке органа.

Существуют ли факторы, способные вызвать такие нарушения ритма?

«Есть генетические причины», — говорит Пилес, который создал и возглавил первую специализированную службу спортивной кардиологии ФИФА для всех команд на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Но есть также инфекции, такие как гастроэнтерит, тяжёлая простуда или лихорадка. Если спортсмен продолжает тренироваться во время болезни, в некоторых случаях инфекция может затронуть и сердце, что способно привести к остановке сердца. Поэтому я всегда рекомендую никому не заниматься физическими нагрузками при повышенной температуре или любой вирусной инфекции, сопровождающейся симптомами», — отметил он.

Эриксен в матче против Украины globallookpress.com

Чаще ли ИКД срабатывает у спортсменов?

«То, сработает ли ИКД, и как часто он будет выдавать разряд, зависит от основного заболевания, которое есть у человека. И здесь атлеты ничем не отличаются от людей, не занимающихся спортом», — объясняет Пилес.

Однако, по его словам, верно и то, что «физические нагрузки сами по себе повышают риск у людей, имеющих заболевания, способные привести к остановке сердца. Вместе с тем, исследования последних 10 лет показывают, что атлеты с ИКД не сталкиваются с более частыми срабатываниями устройства и не подвергаются более высокому риску во время занятий спортом по сравнению с теми спортсменами с ИКД, которые прекращают спортивную деятельность».

«Поэтому в последние годы мы стали более лояльно относиться к участию в соревнованиях спортсменов с ИКД — будь то футболисты или представители других видов спорта. Однако такие атлеты должны постоянно и тщательно наблюдаться у профильного специалиста».

По словам Пилеса, Эриксен — один из первых известных спортсменов мирового уровня, продолжающих карьеру с установленным ИКД.

«Раньше мы просто не знали, насколько это безопасно. Есть исследование моей американской коллеги Рэйчел Ламперт, которая наблюдала за атлетами с ИКД и показала, что существенно более высокого риска у них нет.

Эти данные поставили под сомнение прежнюю рекомендацию запрещать спортсменам с ИКД участвовать в соревнованиях, которая основывалась главным образом на практическом опыте и здравом смысле, а не на серьёзной доказательной базе», — пояснил профессор.

«По мере накопления данных нам приходится задаваться вопросом: действительно ли следует автоматически отстранять от спорта каждого человека, перенёсшего остановку сердца и имеющего дефибриллятор? На мой взгляд, нет.

Мы, врачи спортивной кардиологии, изначально придерживались осторожного подхода, потому что речь идёт о человеческой жизни, а любые наши рекомендации должны основываться на доказательствах. Сейчас появляется всё больше данных, свидетельствующих о том, что выступать на соревнованиях с ИКД возможно. Но следующий вопрос заключается в том, что именно нужно сделать, чтобы такие атлеты могли соревноваться безопасно», — предупреждает специалист.

Кардиологи, такие как Пилес, руководствуются рекомендациями и клиническими инструкциями, разработанными Европейским обществом кардиологов и Американской ассоциацией сердца, когда оценивают возможность возвращения атлета к соревнованиям.

«Существуют определённые факторы риска, которые вызывают у нас беспокойство. Например, если во время физических нагрузок мы наблюдаем нарушения сердечного ритма, если обнаруживаем рубцовые изменения (фиброз) сердечной мышцы, или если функция сердца действительно снижена. Если этих факторов риска нет, либо они выражены незначительно, тогда мы можем сказать: да, соревноваться можно», — говорит Пилес.

После того, как спортсмен принимает решение вернуться, он должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до конца своей карьеры, а возможно, и дольше.

«Например, каждые полгода необходимо проходить полный комплекс обследований: ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца, МРТ и нагрузочное тестирование. То есть мы не просто разрешаем атлету вернуться в спорт и больше никогда его не видим. Очень важно внимательно наблюдать за такими спортсменами, поскольку со временем ситуация может меняться», — уточняет Пилес.

Инцидент с Эриксеном шокировал его партнёров globallookpress.com

Что чувствует человек при срабатывании устройства?

Большинство людей не замечают момента, когда ИКД корректирует сердечный ритм с помощью электрической стимуляции. Однако разряд дефибриллятора обычно описывают как ощущение сильного удара в грудь.

По данным Британского фонда сердца, разряд ИКД может быть неприятным или болезненным, но при этом способен спасти жизнь. Часто пациенты на короткое время теряют сознание, поэтому самого момента разряда могут не осознавать.

Есть ли протокол для судей или организаторов матча, если у игрока сработает ИКД?

По словам Пилеса, в последние годы подход к таким ситуациям существенно изменился.

«Теперь, если футболист падает на поле без какого-либо контакта с другим игроком, то до тех пор, пока не доказано обратное, следует исходить из того, что у него произошла остановка сердца.

В такой ситуации бригада экстренной медпомощи может немедленно выбежать на поле, не дожидаясь разрешения арбитра и даже без остановки игры со стороны судьи. Это чрезвычайно важно, потому что здесь на счету буквально каждая секунда», — подчеркивает Пилес.

Окончательное решение о том, будет ли матч продолжен, принимается организаторами соревнований, рефери и командами-участницами. После инцидента с Эриксеном в 2021 году игра была возобновлена позже тем же вечером после того, как датчанин, по имеющимся данным, дал игрокам своё согласие продолжить матч. В итоге Дания проиграла 1:2.