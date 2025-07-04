«День, который мы никогда не забудем». Душераздирающая смерть Диогу Жоты

Но затем новостные сообщения появляются все быстрее и чаще, и, просыпаясь под новости о случившемся с Диогу Жотой, вы понимаете, что на его аккаунтах в социальных сетях ничего не было с тех пор, как он опубликовал свадебные фотографии, с любовью и, что особенно душераздирающе, всего за несколько часов до того, как его жизнь была отнята у него.
«День, который мы никогда не забудем», — написал Жота рядом с видеомонтажом с церемонии в Порту, португальском городе, где он и его подруга детства Руте Кардозу влюбились друг в друга.
На одной фотографии счастливая пара демонстрирует свои обручальные кольца. На другой — конфетти порхают в воздухе, когда они выходят из церкви, махая рукой семье и друзьям.
На другом фото молодожены с тремя детьми — двумя сыновьями и маленькой дочкой, все в возрасте до четырех лет — и, видя, как они все счастливы, нелегко найти слова, которые могли бы когда-либо суммировать все разные, резкие эмоции, связанные с событиями последних 24 часов.
Прошло всего несколько недель с тех пор, как этим детям разрешили выйти на поле «Энфилда», чтобы присоединиться к празднованию титула «Ливерпуля» после финальной игры сезона Премьер-лиги.
Жота носил футболку № 20 в тот год, когда «Ливерпуль» выиграл свой 20-й чемпионат лиги. Он и Руте, обоим по 28 лет, собрали своих детей для семейной фотографии перед Копом. Кто-то принес трофей, и толпа болельщиков приветствовала, когда два мальчика, Денис и Дуарте, оба в футболках «Ливерпуля», по очереди пытались поднять его с земли.
И вот, всего через 11 дней после свадьбы, в сеть попали другие фотографии с места ужасной аварии недалеко от Сернадильи на северо-западе Испании, на которых видны сгоревшие обломки светло-зеленого Lamborghini Huracan, который съехал с дороги около 00:30 утра по местному времени в четверг.
Если бы в мире существовала хоть какая-то порядочность, эти фотографии были бы доступны только расследующим аварию следователям и спасателям. Однако в современном мире они начали распространяться еще до того, как тела Жоты и его брата Андре Силвы были официально опознаны.
Следователи работают над теорией, что автомобиль пережил «разрыв» на высокой скорости — прокол одной из задних шин — и что когда он вылетел с двухполосной дороги A-52 на центральную разделительную полосу, по-видимому, при обгоне грузовика, от удара автомобиль загорелся. Они допускают, что у аварии может быть несколько причин.
A-52, также известная как шоссе Риас-Бахас, тянется почти на 300 километров, и авария произошла на неосвещенном участке, окруженном холмами и зеленью, в районе, который называют «пустой Испанией», потому что он очень сельский и необжитый.
Что касается состояния дороги, кто может сказать на этой ранней стадии, было ли это способствующим фактором? Однако дорожное покрытие стало предметом критики. На фотографиях видны большие выбоины на некоторых участках, и на месте происшествия The Athletic сообщили, что части проезжей части были настолько сильно повреждены, что водители машин скорой помощи предпочитали использовать только скоростную (левую) полосу, а не переходить с одной стороны на другую.
«Я не буду вдаваться в обстоятельства», — сказал журналистам на спешно организованной пресс-конференции местный чиновник Анхель Бланко. «Машина перевернулась, машина сгорела, и результат оказался смертельным: погибли двое молодых людей. Необходимо провести расследование».
Хосе Фернандес Бланко, мэр Пуэбла-де-Санабриа, сказал The Athletic: «Для такого маленького города, как наш, эти трагедии являются источником ужаса и гнева из-за того, что такие молодые люди в расцвете сил лишились жизни».
«Мы выражаем всю нашу скорбь и сочувствие семье, родителям, жене, детям. С этими трагедиями трудно справиться. Говорить об этом (о состоянии дороги)... сейчас не время. Сейчас время для отчетов экспертов и полиции».
Жота и его брат покинули Португалию и направлялись в Сантандер на северном побережье Испании. Они планировали немного отдохнуть в Бенавенте на полпути, а затем продолжить путь вовремя, чтобы сесть на паром в Сантандере, который должен был доставить Жоту в Англию позже в четверг, 3 июля.
Это была бы 300-мильная поездка, которая заняла бы почти шесть часов, а среднее время паромного путешествия составляет 30 часов до Портсмута на южном побережье Англии, откуда все еще значительное расстояние до Ливерпуля на северо-западе.
Почему он не полетел, как обычно ожидается в таких случаях? Это было потому, что Жота недавно перенес какую-то операцию, и поэтому врачи посоветовали ему ехать на пароме, а не по воздуху.
Как бы то ни было, они так и не добрались до Бенавенте. Сила столкновения пронесла Lamborghini и бросила о придорожные ограждения. Оба мужчины, оказавшиеся в ловушке среди горящих обломков, были объявлены погибшими на месте происшествия.
Официальные лица в отделе по связям со СМИ «Ливерпуля» начали принимать звонки от журналистов около 9 утра, и, понятно, поначалу они не могли ничего сказать.
У сотрудников было лишь скудное количество подробностей, а также им приходилось справляться с собственным горем. Поступало сообщение за сообщением, звонок за звонком. Но все нужно было проверить и перепроверить, прежде чем клуб мог сделать какой-либо комментарий, и, прежде всего, они знали, что скорбящая семья пытается принять худшие из возможных новостей.
К сожалению для «Ливерпуля», у них есть опыт, когда дело доходит до публичных заявлений, которые сочетают в себе чувства крайнего шока и ужаса.
Это должно было стать лучшим летом для всех, кто связан с клубом, наслаждающихся теплыми воспоминаниями о триумфе и, казалось, свободных в том, чтобы наслаждаться этим триумфом этим без ограничений, введенных из-за Covid-19 в последний раз, когда они стали чемпионами.
Вместо этого, это лето может запомниться как самое сложное и травмирующее со времен ужасов в Хиллсборо в 1989 году и фатальной давки, в которой погибло 97 человек и которая стала самой страшной спортивной катастрофой в Британии.
Во-первых, 26 мая состоялся парад за звание чемпиона, когда автомобиль врезался в толпу в центре Ливерпуля, в результате чего более 100 человек получили ранения, а местному жителю были предъявлены обвинения в совершении нескольких преступлений, и в том, что он использовал автомобиль «в качестве оружия».
Затем, всего за несколько дней до того, как первая партия игроков должна была прибыть на предсезонную подготовку, начали просачиваться первые сообщения о том, что произошло что-то ужасное, более чем в 1000 милях отсюда, посреди ночи.
Жоте дали дополнительное время из-за его участия в триумфальной кампании Португалии в Лиге наций УЕФА. Он вышел на замену 4 июня, когда Португалия обыграла принимающую страну, Германию, в полуфинале. Затем, четыре дня спустя, в финале против Испании, он снова вышел на замену, сыграв в 49-м международном матче.
Португалия победила в серии пенальти, и Жота, что было типично, среди празднований посвятил так много времени приветствию семей и друзей других игроков и членов персонала. Один из этих гостей был человеком с ограниченными возможностями, и он, в частности, был тронут добротой и гостеприимством Жоты. Это не было оскорблением других игроков, но никто не был более щедрым в предоставлении своего времени другим, чем он.
Добавьте к этому свадьбу, и это было чудесное лето для него и его семьи. Жизнь была хороша. Сообщалось, что он и его брат обедали в Leca da Palmeira, к северу от Порту вдоль португальского побережья. Затем, в неуказанное время, они отправились в долгое путешествие через границу.
В заявлении, опубликованном «Ливерпулем» в 10:23 утра следующего дня, клуб описывал свое состояние как «опустошение» и содержалась просьба «уважать частную жизнь семьи, друзей, персонала и товарищей по команде Диогу и Андре, поскольку они пытаются смириться с невообразимой потерей».
Флаги «Энфилда» были приспущены до половины мачты. Была открыта книга соболезнований, а персоналу клуба, включая товарищей по команде Жоты, была предложена психологическая поддержка. Магазин и музей будут закрыты до понедельника, и в это время не будет проводиться ни одна экскурсия по стадиону.
25-летний Силва был атакующим полузащитником ФК «Пенафиел» во втором дивизионе Португалии. Он тоже был на летнем перерыве, последний раз играя в матче против «Шавиша», который закончился со счетом 0:0 15 мая. «Утрата двух молодых жизней, так тесно связанных с миром футбола, наполняет нас болью и тревогой», — заявил его клуб.
В испанской провинции Самора тем временем два тела были доставлены в Институт судебной медицины, где были проведены ДНК-тесты, чтобы формализовать то, что все на этом этапе уже знали, было правдой.
Эти тесты должны были быть отправлены в специализированную лабораторию в Мадриде — отсюда и задержка в возможности сделать все официальным — а тела позже были перевезены в морг в Пуэбла-де-Санабриа.
Для поддержки родственников, включая Руте, который приехал из Португалии, чтобы быть там, были привлечены специалисты-консультанты. Агент ее мужа, Жоао Камачо из организации Gestifute Жорже Мендеса, был среди тех, кто скорбел вместе с семьей. Мендес прибыл вечером и, явно взволнованный, сказал The Athletic: «Я все еще не верю в это, я все еще не верю, это очень тяжело, очень тяжело для меня. Он был прекрасным мужем, прекрасным мужем и прекрасным профессионалом».
«Что кто-то может сказать в такое время, когда шок и боль настолько невыносимы?» — спросил Арне Слот, тренер «Ливерпуля», в своем заявлении. «Я хотел бы суметь подобрать слова, но я знаю, что у меня их нет. Все, что у меня есть, — это чувства, которыми поделятся многие люди, о человеке и игроке, которого мы очень любили, и о семье, о которой мы так заботимся».
Соболезнования хлынули со всего мира, от премьер-министра Португалии до Криштиану Роналду, от Кенни Далглиша до Юргена Клоппа, от клубов, которые обычно считались бы соперниками, и, конечно, от бывших коллег и друзей из «Вулверхэмптона», предыдущего клуба Жоты.
Однако здесь было важно, чтобы нынешний главный тренер «Ливерпуля» был увиден и услышан, говоря о футболисте, которого он описал как «сущность того, каким должен быть игрок Ливерпуля».
Жота, как сказал Слот, был «человеком, который никогда не искал популярности, но все равно ее находил». Он был «не другом для двоих, а другом для всех» и «тем, кто заставлял других чувствовать себя хорошо, просто находясь вместе с ними».
Прежде всего, он был семьянином: гордым мужем и любящим отцом. И Слот уже знал это, не нуждаясь в том, чтобы видеть свадебные фотографии, которые сделали эту трагедию еще более жестокой и мучительной.
Ожидается, что поминки состоятся в пятницу, 4 июля, в Сан-Косме в Гондомаре, к востоку от Порту, а похороны состоятся в 10 утра следующего дня.
«В последний раз, когда мы говорили, я поздравил Диогу с победой в Лиге Наций и пожелал ему удачи в предстоящей свадьбе», — сказал Слот. «Во многих отношениях это было лето мечты для Диогу и его семьи, и тем более душераздирающе, что оно должно закончиться таким образом».
«Мои соболезнования жене Диогу, Руте, их трем прекрасным детям и родителям Диогу и Андре Силвы».
«Когда придет время, мы отпразднуем достижения Диогу Жоты, вспомним его голы и споем его песню. А пока мы будем помнить его как уникального человека и скорбеть о его утрате».
«Он никогда не будет забыт».