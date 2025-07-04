«День, который мы никогда не забудем». Душераздирающая смерть Диогу Жоты

Сначала вы надеетесь на то, что это не может быть правдой, что все это было ужасным недоразумением и что что-то всплывет в сети, чтобы дать нам знать, что Интернет — это паршивое место, когда дело касается распространения фейковых новостей.

Но затем новостные сообщения появляются все быстрее и чаще, и, просыпаясь под новости о случившемся с Диогу Жотой, вы понимаете, что на его аккаунтах в социальных сетях ничего не было с тех пор, как он опубликовал свадебные фотографии, с любовью и, что особенно душераздирающе, всего за несколько часов до того, как его жизнь была отнята у него.

«День, который мы никогда не забудем», — написал Жота рядом с видеомонтажом с церемонии в Порту, португальском городе, где он и его подруга детства Руте Кардозу влюбились друг в друга.

На одной фотографии счастливая пара демонстрирует свои обручальные кольца. На другой — конфетти порхают в воздухе, когда они выходят из церкви, махая рукой семье и друзьям.

На другом фото молодожены с тремя детьми — двумя сыновьями и маленькой дочкой, все в возрасте до четырех лет — и, видя, как они все счастливы, нелегко найти слова, которые могли бы когда-либо суммировать все разные, резкие эмоции, связанные с событиями последних 24 часов.

Прошло всего несколько недель с тех пор, как этим детям разрешили выйти на поле «Энфилда», чтобы присоединиться к празднованию титула «Ливерпуля» после финальной игры сезона Премьер-лиги.

Жота носил футболку № 20 в тот год, когда «Ливерпуль» выиграл свой 20-й чемпионат лиги. Он и Руте, обоим по 28 лет, собрали своих детей для семейной фотографии перед Копом. Кто-то принес трофей, и толпа болельщиков приветствовала, когда два мальчика, Денис и Дуарте, оба в футболках «Ливерпуля», по очереди пытались поднять его с земли.

Жота с трофеем АПЛ globallookpress.com

И вот, всего через 11 дней после свадьбы, в сеть попали другие фотографии с места ужасной аварии недалеко от Сернадильи на северо-западе Испании, на которых видны сгоревшие обломки светло-зеленого Lamborghini Huracan, который съехал с дороги около 00:30 утра по местному времени в четверг.

Если бы в мире существовала хоть какая-то порядочность, эти фотографии были бы доступны только расследующим аварию следователям и спасателям. Однако в современном мире они начали распространяться еще до того, как тела Жоты и его брата Андре Силвы были официально опознаны.

Следователи работают над теорией, что автомобиль пережил «разрыв» на высокой скорости — прокол одной из задних шин — и что когда он вылетел с двухполосной дороги A-52 на центральную разделительную полосу, по-видимому, при обгоне грузовика, от удара автомобиль загорелся. Они допускают, что у аварии может быть несколько причин.

A-52, также известная как шоссе Риас-Бахас, тянется почти на 300 километров, и авария произошла на неосвещенном участке, окруженном холмами и зеленью, в районе, который называют «пустой Испанией», потому что он очень сельский и необжитый.

Что касается состояния дороги, кто может сказать на этой ранней стадии, было ли это способствующим фактором? Однако дорожное покрытие стало предметом критики. На фотографиях видны большие выбоины на некоторых участках, и на месте происшествия The Athletic сообщили, что части проезжей части были настолько сильно повреждены, что водители машин скорой помощи предпочитали использовать только скоростную (левую) полосу, а не переходить с одной стороны на другую.

Болельщики на женском Евро-2025 globallookpress.com

«Я не буду вдаваться в обстоятельства», — сказал журналистам на спешно организованной пресс-конференции местный чиновник Анхель Бланко. «Машина перевернулась, машина сгорела, и результат оказался смертельным: погибли двое молодых людей. Необходимо провести расследование».

Хосе Фернандес Бланко, мэр Пуэбла-де-Санабриа, сказал The Athletic: «Для такого маленького города, как наш, эти трагедии являются источником ужаса и гнева из-за того, что такие молодые люди в расцвете сил лишились жизни».

«Мы выражаем всю нашу скорбь и сочувствие семье, родителям, жене, детям. С этими трагедиями трудно справиться. Говорить об этом (о состоянии дороги)... сейчас не время. Сейчас время для отчетов экспертов и полиции».

Жота и его брат покинули Португалию и направлялись в Сантандер на северном побережье Испании. Они планировали немного отдохнуть в Бенавенте на полпути, а затем продолжить путь вовремя, чтобы сесть на паром в Сантандере, который должен был доставить Жоту в Англию позже в четверг, 3 июля.

Это была бы 300-мильная поездка, которая заняла бы почти шесть часов, а среднее время паромного путешествия составляет 30 часов до Портсмута на южном побережье Англии, откуда все еще значительное расстояние до Ливерпуля на северо-западе.

Почему он не полетел, как обычно ожидается в таких случаях? Это было потому, что Жота недавно перенес какую-то операцию, и поэтому врачи посоветовали ему ехать на пароме, а не по воздуху.

Как бы то ни было, они так и не добрались до Бенавенте. Сила столкновения пронесла Lamborghini и бросила о придорожные ограждения. Оба мужчины, оказавшиеся в ловушке среди горящих обломков, были объявлены погибшими на месте происшествия.

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Официальные лица в отделе по связям со СМИ «Ливерпуля» начали принимать звонки от журналистов около 9 утра, и, понятно, поначалу они не могли ничего сказать.

У сотрудников было лишь скудное количество подробностей, а также им приходилось справляться с собственным горем. Поступало сообщение за сообщением, звонок за звонком. Но все нужно было проверить и перепроверить, прежде чем клуб мог сделать какой-либо комментарий, и, прежде всего, они знали, что скорбящая семья пытается принять худшие из возможных новостей.

К сожалению для «Ливерпуля», у них есть опыт, когда дело доходит до публичных заявлений, которые сочетают в себе чувства крайнего шока и ужаса.

Это должно было стать лучшим летом для всех, кто связан с клубом, наслаждающихся теплыми воспоминаниями о триумфе и, казалось, свободных в том, чтобы наслаждаться этим триумфом этим без ограничений, введенных из-за Covid-19 в последний раз, когда они стали чемпионами.

Вместо этого, это лето может запомниться как самое сложное и травмирующее со времен ужасов в Хиллсборо в 1989 году и фатальной давки, в которой погибло 97 человек и которая стала самой страшной спортивной катастрофой в Британии.

Во-первых, 26 мая состоялся парад за звание чемпиона, когда автомобиль врезался в толпу в центре Ливерпуля, в результате чего более 100 человек получили ранения, а местному жителю были предъявлены обвинения в совершении нескольких преступлений, и в том, что он использовал автомобиль «в качестве оружия».

Затем, всего за несколько дней до того, как первая партия игроков должна была прибыть на предсезонную подготовку, начали просачиваться первые сообщения о том, что произошло что-то ужасное, более чем в 1000 милях отсюда, посреди ночи.

Жоте дали дополнительное время из-за его участия в триумфальной кампании Португалии в Лиге наций УЕФА. Он вышел на замену 4 июня, когда Португалия обыграла принимающую страну, Германию, в полуфинале. Затем, четыре дня спустя, в финале против Испании, он снова вышел на замену, сыграв в 49-м международном матче.

Жота с трофеем Лиги Наций globallookpress.com

Португалия победила в серии пенальти, и Жота, что было типично, среди празднований посвятил так много времени приветствию семей и друзей других игроков и членов персонала. Один из этих гостей был человеком с ограниченными возможностями, и он, в частности, был тронут добротой и гостеприимством Жоты. Это не было оскорблением других игроков, но никто не был более щедрым в предоставлении своего времени другим, чем он.

Добавьте к этому свадьбу, и это было чудесное лето для него и его семьи. Жизнь была хороша. Сообщалось, что он и его брат обедали в Leca da Palmeira, к северу от Порту вдоль португальского побережья. Затем, в неуказанное время, они отправились в долгое путешествие через границу.

В заявлении, опубликованном «Ливерпулем» в 10:23 утра следующего дня, клуб описывал свое состояние как «опустошение» и содержалась просьба «уважать частную жизнь семьи, друзей, персонала и товарищей по команде Диогу и Андре, поскольку они пытаются смириться с невообразимой потерей».

Флаги «Энфилда» были приспущены до половины мачты. Была открыта книга соболезнований, а персоналу клуба, включая товарищей по команде Жоты, была предложена психологическая поддержка. Магазин и музей будут закрыты до понедельника, и в это время не будет проводиться ни одна экскурсия по стадиону.

25-летний Силва был атакующим полузащитником ФК «Пенафиел» во втором дивизионе Португалии. Он тоже был на летнем перерыве, последний раз играя в матче против «Шавиша», который закончился со счетом 0:0 15 мая. «Утрата двух молодых жизней, так тесно связанных с миром футбола, наполняет нас болью и тревогой», — заявил его клуб.

Болельщики на Евро-2025 globallookpress.com

В испанской провинции Самора тем временем два тела были доставлены в Институт судебной медицины, где были проведены ДНК-тесты, чтобы формализовать то, что все на этом этапе уже знали, было правдой.

Эти тесты должны были быть отправлены в специализированную лабораторию в Мадриде — отсюда и задержка в возможности сделать все официальным — а тела позже были перевезены в морг в Пуэбла-де-Санабриа.

Для поддержки родственников, включая Руте, который приехал из Португалии, чтобы быть там, были привлечены специалисты-консультанты. Агент ее мужа, Жоао Камачо из организации Gestifute Жорже Мендеса, был среди тех, кто скорбел вместе с семьей. Мендес прибыл вечером и, явно взволнованный, сказал The Athletic: «Я все еще не верю в это, я все еще не верю, это очень тяжело, очень тяжело для меня. Он был прекрасным мужем, прекрасным мужем и прекрасным профессионалом».

«Что кто-то может сказать в такое время, когда шок и боль настолько невыносимы?» — спросил Арне Слот, тренер «Ливерпуля», в своем заявлении. «Я хотел бы суметь подобрать слова, но я знаю, что у меня их нет. Все, что у меня есть, — это чувства, которыми поделятся многие люди, о человеке и игроке, которого мы очень любили, и о семье, о которой мы так заботимся».

Соболезнования хлынули со всего мира, от премьер-министра Португалии до Криштиану Роналду, от Кенни Далглиша до Юргена Клоппа, от клубов, которые обычно считались бы соперниками, и, конечно, от бывших коллег и друзей из «Вулверхэмптона», предыдущего клуба Жоты.

Однако здесь было важно, чтобы нынешний главный тренер «Ливерпуля» был увиден и услышан, говоря о футболисте, которого он описал как «сущность того, каким должен быть игрок Ливерпуля».

Жота и Арне СЛот globallookpress.com

Жота, как сказал Слот, был «человеком, который никогда не искал популярности, но все равно ее находил». Он был «не другом для двоих, а другом для всех» и «тем, кто заставлял других чувствовать себя хорошо, просто находясь вместе с ними».

Прежде всего, он был семьянином: гордым мужем и любящим отцом. И Слот уже знал это, не нуждаясь в том, чтобы видеть свадебные фотографии, которые сделали эту трагедию еще более жестокой и мучительной.

Ожидается, что поминки состоятся в пятницу, 4 июля, ​​в Сан-Косме в Гондомаре, к востоку от Порту, а похороны состоятся в 10 утра следующего дня.

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«В последний раз, когда мы говорили, я поздравил Диогу с победой в Лиге Наций и пожелал ему удачи в предстоящей свадьбе», — сказал Слот. «Во многих отношениях это было лето мечты для Диогу и его семьи, и тем более душераздирающе, что оно должно закончиться таким образом».

«Мои соболезнования жене Диогу, Руте, их трем прекрасным детям и родителям Диогу и Андре Силвы».

«Когда придет время, мы отпразднуем достижения Диогу Жоты, вспомним его голы и споем его песню. А пока мы будем помнить его как уникального человека и скорбеть о его утрате».

«Он никогда не будет забыт».