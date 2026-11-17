Football365 называет пятеро футболистов «Манчестер Юнайтед», на которых может опереться в построении проекта новый наставник команды Маурисио Почеттино.

Долгожданный переход Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» наконец состоялся — в момент, когда некогда великий клуб АПЛ переживает, возможно, самый тяжёлый период в своей истории.

В ноябре «МЮ» оказался в зоне вылета, поэтому аргентинец приходит в далеко не идеальных обстоятельствах. Однако возросшее отчаяние руководства клуба должно гарантировать ему гораздо большее влияние на трансферную политику — по аналогии с тем, как Роберто Де Дзерби работает в «Тоттенхэме».

Случится ли это на самом деле — другой вопрос, но в ближайшие месяцы «Красным Дьяволам» необходима полная перезагрузка, чтобы остановить падение.

В ближайшие месяцы неизбежно произойдёт немало изменений в составе манкунианцев: клуб займётся укреплением обороны — пусть и на пару лет позже, чем следовало бы, — а также продолжит искать усиление на других позициях после нескольких неудачных трансферных кампаний.

Но, к счастью для Почеттино, в команде уже есть как минимум пять исполнителей, вокруг которых он сможет строить новую команду...

Лени Йоро

Казалось, «МЮ» провернул грандиозную сделку, когда сумел опередить «Реал» и другие клубы в борьбе за Лени Йоро, однако до сих пор неясно, сможет ли защитник полностью раскрыть свой потенциал на «Олд Траффорд».

Лени Йоро globallookpress.com

Француз проводит уже третий сезон в «Манчестер Юнайтед» и должен быть одним из основных игроков стартового состава, хотя пока ещё не заслужил такого статуса. Его юношеская неопытность слишком часто давала о себе знать. Впрочем, создаётся впечатление, что на нём также сказалось выступление в одной из худших оборон АПЛ.

Йоро, недавно получивший вызов в сборную Франции, временами демонстрировал, что в будущем способен стать одним из топ-центрбеков Европы. В стабильной защитных линии и при продолжительной серии матчей он должен прибавить и обрести уверенность.

Учитывая, что Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес, судя по всему, близки к уходу, ему настало время сделать шаг вперёд и закрепиться в роли основного игрока обороны.

Карлос Балеба

Бывший игрок «Брайтона» определённо был самым заметным приобретением «Красных Дьяволов» в центр поля минувшим летом. Несомненно, положение клуба было бы лучше, если бы Карлос Балеба прибыл в полной боевой готовности.

Как выяснилось, на момент перехода у него была травма голеностопа, а теперь, едва начав набирать форму, он выбыл ещё на несколько недель из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Карлос Балеба globallookpress.com

Это расстроит самого футболиста сильнее, чем кого-либо другого, но для манкунианцев это тоже серьёзный удар. Особенно учитывая, что камерунец выглядит самым очевидным решением проблем в центре поля, где игра разладилась после ухода Каземиро минувшим летом.

Возможно, «МЮ» увидит лучшую версию Балеба только после Нового года. Но он и собственный воспитанник Кобби Мейну должны удачно дополнить друг друга, сочетая надёжность в обороне с созидательной игрой, когда им удастся провести вместе продолжительную серию матчей.

Брайан Мбёмо

В последние годы «Манчестер Юнайтед» своими действиями на трансферном рынке сам создавал предпосылки для неудач. Однако исполнители, приобретённые летом 2025 года для перестройки атаки, оказали положительное влияние на игру команды.

В первую очередь это касается экс-звезды «Брентфорда» Брайана Мбёмо, который с начала прошлого сезона был вторым лучшим игроком коллектива после капитана Бруну Фернандеша.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Форвард демонстрирует хорошие показатели по голам и ассистам, но при этом выделяется ещё и невероятным объёмом работы. В этом сезоне он лидирует в команде по общему преодолённому расстоянию и занимает высокие места практически во всех беговых статистических категориях.

Будь то позиция правого вингера или центрального нападающего, после прихода Почеттино Мбёмо останется одним из первых исполнителей, чьё имя будет появляться в основе «Красных Дьяволов».

Матеус Кунья

Мбёмо затмил Матеуса Кунью, однако бразильский технарь — далеко не главная проблема манкунианцев. Его не самая убедительная игра в этом сезоне стала следствием того, что ему приходится помогать испытывающей трудности команде, исполняя роль временного центрфорварда

В матче с «Ромой» нападающий показал, на что способен, когда играет на своей лучшей позиции. Он должен быть в числе тех, кто настойчивее всех призывает к скорейшему возвращению Беньямина Шешко после травмы и/или приобретению в январе ещё одного полноценного центрального нападающего.

Матеус Кунья globallookpress.com

Когда Кунья переходил в «МЮ», многие говорили, что он игрок калибра этого клуба: его стремление побеждать намного сильнее, чем у большинства партнёров, а перед воротами способен творить настоящие чудеса.

«Юнайтед» подошёл к тому этапу, когда пора постепенно отказываться от услуг Фернандеша. В последнее время его игра на спаде, возраст и поведение капитана приносят коллективу больше вреда, чем пользы, поэтому уход летом кажется правильным решением для всех сторон.

У бразильца же есть и нужный характер, и мастерство, чтобы занять место капитана на позиции игрока под нападающим или слева. А Юри Тилеманс должен доказать свою состоятельность в более атакующей роли в центре поля, где сможет лучше всего проявить свои качества.

Беньямин Шешко

Легенда клуба Тедди Шерингем недавно заявил, что клуб не оказался бы в зоне вылета, если бы Шешко был здоров и сыграл в большинстве матчей этого сезона.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Учитывая невероятно уязвимую оборону «Красных Дьяволов», даже со словенцем главная проблема команды никуда бы не исчезла. Но нельзя отрицать, что отсутствие форварда, за которого заплатили 74 млн фунтов, стало серьёзной потерей.

После медленного старта Шешко постепенно освоился в дебютном сезоне и завершил его с вполне достойным показателем — 11 голов в АПЛ. В нынешней кампании он продолжил в том же духе, хотя до травмы преимущественно выходил на замену и усиливал игру команды по ходу матчей.

Его отсутствие негативно сказалось на партнёрах и ещё раз показало, почему в январе манкунианцам необходимо приобрести нападающего, который сможет подменять словенца. При этом последний уже продемонстрировал достаточно, чтобы считать его тем форвардом высокого уровня, которого «МЮ» так долго ждал.