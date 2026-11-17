На 14-й минуте матча с Норвегией Бразилия получила пенальти. К мячу подошёл Бруну Гимарайнш, разбежался и пробил, но вратарь Эрьян Нюланн угадал направление удара. Позже Карло Анчелотти объяснит, что исполнителя выбрали с помощью статистического анализа. Неймар и Рафинья стояли в списке выше, однако оба остались в запасе, поэтому ответственность досталась полузащитнику. Холодный расчёт не сработал, а к концу вечера норвежцы забили дважды и отправили пятикратных чемпионов мира домой. В Бразилии давно привыкли искать виновных после каждого неудачного мундиаля. Иногда достаётся тренеру, иногда звёздам, иногда всей национальной футбольной системе. Но на этот раз провал оказался особенно болезненным. Команда Анчелотти вылетела уже в 1/8 финала, показав худший результат на чемпионатах мира с 1990 года. Страна, которая когда-то считала полуфинал недостаточно хорошим результатом, теперь не смогла добраться даже до четвертьфинала.

С ЧМ прошло четыре месяца, и Бразилия снова проигрывает. В товарищеском матче против Японии команда пропустила дважды за первые двадцать минут, отыгралась благодаря дублю Винисиуса, но получила решающий гол в компенсированное время. Анчелотти и Рафинья закончили встречу с красными карточками, а бывший нападающий сборной Ромарио потребовал уволить итальянца. За полтора года работы Анчелотти одержал двенадцать побед в 21 матче. При этом тренер располагает Винисиусом, Рафиньей, Эстевао и Эндриком, но никак не может добиться стабильной игры. После чемпионата мира он убрал из первой новой заявки семнадцать участников турнира, начал вызывать молодых футболистов и признал, что Бразилии особенно не хватает качественных исполнителей в центре поля.

Два гола Холанна и двадцать четыре года без Кубка мира

Последний раз Бразилия выигрывала чемпионат мира в 2002 году. Роналдо тогда забил восемь голов, Ривалдо управлял атаками, а молодой Роналдиньо превращал привычные футбольные ситуации в фокусы. За их спинами работали Кафу, Роберто Карлос и надёжные центральные защитники. Команда сочетала выдающееся индивидуальное мастерство с понятной игровой структурой, но с тех пор сменилось целое поколение. Бразилия вылетала от Франции, Нидерландов, Бельгии и Хорватии, пережила унизительные 1:7 от Германии на домашнем чемпионате мира и так ни разу больше не добралась до финала. При этом новых талантов хватало: Кака, Адриано, Неймар, Филиппе Коутиньо, а позднее Винисиус и Родриго. По именам бразильцы почти всегда выглядели претендентами на титул, но на поле всё чаще уступали более организованным соперникам.

Последний чемпионский состав Бразилии globallookpress.com

К весне 2025 года ситуация стала настолько неприятной, что возникли вопросы даже к попаданию на очередной мундиаль. Бразилия пережила серию поражений в южноамериканском отборе, а мартовский разгром от Аргентины (1:4) окончательно лишил Доривала Жуниора работы. Федерация решила пригласить тренера, который умеет управлять звёздами и выигрывал главные клубные турниры Европы. Карло Анчелотти пришёл в мае 2025-го после многолетней работы с «Реалом». Он хорошо знал Винисиуса и не собирался устраивать тактическую революцию за считаные месяцы. На первых порах итальянец навёл порядок: Бразилия обеспечила себе место на чемпионате мира, а весной 2026 года обыграла Хорватию. В мае федерация даже продлила его контракт до 2030 года, хотя первый большой экзамен ещё предстояло сдать.

На самом мундиале бразильцы начали с ничьей против Марокко (1:1), затем победили Гаити и Шотландию, а в 1/16 финала с огромным трудом прошли Японию. Каземиро сравнял счёт после перерыва, а Габриэл Мартинелли забил победный мяч только на пятой добавленной минуте. Даже после выхода в следующий раунд уверенности в игре Бразилии оставалось немного. 5 июля в Нью-Джерси её встретила Норвегия с Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором. Бразильцы чаще угрожали воротам, заработали ранний пенальти и создали несколько хороших моментов, однако забить с игры не сумели. Нюланн справлялся с ударами, Эндрик упустил хорошую возможность, а счёт оставался нулевым.

Гимарайнш не забивает пенальти globallookpress.com

К середине второго тайма Анчелотти решил освежить нападение, выпустил Неймара и Данило Сантоса, но вместе с заменами изменил привычное расположение игроков. Бразилия потеряла равновесие — на 79-й минуте Холанн открыл счёт, а на 90-й оформил дубль. Неймар реализовал пенальти в самом конце встречи, но времени на спасение уже не осталось. На поле стало слишком много атакующих футболистов, которым требовался мяч, и слишком мало игроков, способных обеспечить им свободу. Проблему хорошо сформулировал журналист BBC Тим Викери, много лет освещающий южноамериканский футбол. По его оценке, Бразилия давно перестала уделять прежнее внимание развитию изобретательных центральных полузащитников. И здесь начинается история, которая гораздо шире одного неудачного матча с Норвегией.

Эрлинг Холанд забил оба гола Норвегии в матче против Бразилии globallookpress.com

Винисиус и Рафинья блистают в клубах. А кому вести игру сборной?

Ещё до чемпионата мира аналитики Opta обратили внимание на необычную особенность Бразилии Анчелотти. Тренер чаще всего использовал схему 4-2-4, оставляя всего двух полузащитников под четырьмя футболистами атаки. Для сборной, которая прежде ассоциировалась с техническим превосходством в центре поля, такая расстановка выглядела довольно непривычно. Но итальянец исходил из имеющегося состава. На флангах можно было рассчитывать на Винисиуса, Рафинью, Родриго, Мартинелли и молодых талантов. В центре нападения находились Эндрик, Матеус Кунья, Игор Тиаго и другие кандидаты. А вот найти трёх полузащитников, которые одновременно обеспечивали бы надёжность, движение мяча и нестандартные решения, оказалось значительно труднее.

Винисиус и Рафинья в матче против Марокко на ЧМ globallookpress.com

Перед мундиалем основную пару составляли Каземиро и Бруну Гимарайнш. Первый отвечал за оборонительную работу и страховку, второй помогал начинать атаки и доставлять мяч нападающим. Однако против соперников, которые активно давили в середине поля, вдвоём им приходилось закрывать слишком большие пространства. Особенно заметной эта проблема стала в матче открытия против Марокко. Бразилия тяжело выходила из обороны, Каземиро регулярно оказывался под давлением, а Лукас Пакета не мог связать полузащиту с нападением. После перерыва Анчелотти пришлось менять сразу несколько исполнителей. Команда ожила, но привычные недостатки никуда не исчезли.

Бруну Гимарайнш борется за мяч против Марокко globallookpress.com

Отсутствие сильного центра влияло и на главных звёзд атаки. Винисиус в «Реале» привык получать передачи от полузащитников, которые умеют выдержать давление и вовремя отправить мяч за спину защитнику. В сборной ему нередко приходилось самому опускаться глубже и начинать комбинации. В результате значительная часть его энергии уходила на действия далеко от ворот. По данным Opta на начало июня 2026 года, за пять предыдущих клубных сезонов Винисиус поучаствовал в 183 голах «Реала» за 257 матчей. В сборной на тот момент у него было лишь 17 результативных действий в 48 встречах. Разница получалась огромной даже с учётом разного уровня соперников.

Похожая история наблюдалась у Рафиньи. В «Барселоне» бразилец регулярно забивал, создавал моменты партнёрам и получал свободу перемещаться между флангом и центром. За сборную его результативность оставалась заметно ниже. В распоряжении Анчелотти были два футболиста, которые прекрасно понимали, как использовать пространство в клубных командах, но рядом с ними не хватало исполнителей, способных это пространство создавать. Тренер пробовал решить вопрос перестановками. Винисиус нередко выходил центральным нападающим, Рафинья играл под форвардами, а Матеус Кунья опускался в полузащиту. По подсчётам Opta перед чемпионатом мира, 57% игрового времени при Анчелотти Винисиус провёл в роли центрального форварда, а Рафинья 43% минут действовал на позиции атакующего полузащитника.

Карло Анчелотти даёт указания Винисиусу и Бруну Гимарайншу globallookpress.com

Подобные решения помогали разместить на поле больше звёзд, но не всегда делали игру лучше. Когда соперник перекрывал передачи через центр, бразильцам приходилось искать индивидуальные решения на флангах. Против слабых команд это нередко работало, против соперников уровня Франции, Марокко или Норвегии возникали серьёзные трудности. При этом дефицит касается и крайних защитников. В прежние десятилетия Бразилия регулярно выпускала футболистов уровня Кафу, Роберто Карлоса, Марсело и Дани Алвеса. Они давали ширину атакам и позволяли вингерам чаще смещаться к воротам. Теперь тренерам приходится выбирать между более осторожными защитниками и игроками, которые хороши впереди, но оставляют свободные зоны за спиной.

Каземиро и Гимарайнс — старая связка в центре поля globallookpress.com

Семнадцать участников ЧМ остались за бортом. Анчелотти ищет новое поколение

После поражения от Норвегии федерация не стала устраивать привычную смену тренера. Анчелотти сохранил работу и получил возможность провести полноценный цикл до следующего чемпионата мира. Впервые за долгое время Бразилия решила дать тренеру несколько лет на подготовку, вместо того чтобы снова менять направление после каждого неудачного турнира. Итальянец воспользовался доверием довольно решительно. В сентябре он объявил первую заявку после мундиаля, в которую вошли только девять из 26 участников чемпионата мира. Остальные семнадцать футболистов получили паузу или уступили места новым кандидатам. Среди отсутствовавших оказались Неймар, Каземиро, Фабиньо, Алекс Сандро и другие представители прежнего поколения.

Анчелотти не объявлял об окончательном закрытии дверей для ветеранов. Он объяснял, что хочет увидеть тех, кто может стать основой сборной в 2030 году. Часть футболистов не вызывали по спортивным причинам, другие получили возможность восстановиться или сосредоточиться на клубных делах. Но направление стало очевидным: прежняя команда больше не считается неприкосновенной. Уже в сентябрьской заявке оказалось восемь потенциальных дебютантов. Среди них были защитники Жаир Кунья и Витор Рейс, полузащитники Брено Бидон и Габриэл Бонтемпо, а также молодые вратари Педро Мориско и Отавио.

Брено Бидон и другие молодые футболисты на тренировке globallookpress.com

Особенно внимательно Анчелотти присматривается к полузащитникам. После чемпионата мира он прямо говорил, что в защите и нападении у Бразилии достаточно качественных игроков, а вот в центре поля выбор ограничен. Поэтому тренер хочет сначала разобраться с этой зоной и уже под новые сочетания подобрать игровую модель. В сентябре он проверял Андрея Сантоса, Брено Бидона, Данило Сантоса и Габриэла Бонтемпо. В ноябре добавил Марлона Гомеса из «Шахтёра» и Андре Луиса из «Коринтианса». У футболистов разные сильные стороны: кто-то лучше разрушает атаки, кто-то увереннее работает с мячом, а кто-то способен регулярно подключаться к чужой штрафной.

Для сборной особенно важно найти исполнителей, которые смогут заменить функции Каземиро и одновременно сделать середину поля более подвижной. Бруну Гимарайнш остаётся одним из главных кандидатов на роль лидера, но ему нужны партнёры, способные разгрузить его при выходе из обороны и не оставлять огромных свободных пространств после потери мяча. В атаке выбор выглядит значительно богаче. Эстевао уже получил опыт выступлений за «Челси», Эндрик продолжает бодаться за место в мадридском «Реале», Райан выступает за «Борнмут», а Аллан набирается опыта в системе «Манчестер Сити». Все они достаточно молоды, чтобы сыграть на нескольких следующих чемпионатах мира.

Анчелотти разговаривает с Эстевао globallookpress.com

Сентябрьские товарищеские матчи принесли смешанные результаты. Бразилия сыграла вничью с Австралией (1:1), затем победила её 4:2 и разгромила Индию (4:0). Против более скромных соперников новая атака регулярно создавала моменты, однако говорить о готовой команде было рано. Слишком часто Анчелотти менял сочетания и давал игровое время новичкам. К ноябрю итальянец успел вызвать четырнадцать дебютантов после чемпионата мира — в последнюю заявку вошли пять новых имён, а всего на сбор приехали 26 футболистов. Из них пятнадцати ещё не исполнилось 23 лет. Такой молодой состав выглядит перспективно, но одновременно объясняет, почему игра пока далека от стабильности.

Есть и дополнительное ограничение — на ноябрьские товарищеские встречи Бразилия не вызвала футболистов «Фламенго» и «Палмейраса», которые борются за чемпионство в национальном первенстве. От остальных местных клубов разрешили приглашать не более одного игрока, чтобы не вмешиваться в решающую часть сезона. Анчелотти неоднократно подчёркивал, что рассчитывает на футболистов, которые будут достаточно молоды для Олимпиады-2028 и чемпионата мира-2030. Ближайшие годы должны стать для них временем постепенного перехода из талантливых новичков в лидеров национальной команды.

Андрей Сантос — новое лицо бразильской полузащиты globallookpress.com

Япония снова победила Бразилию, а Анчелотти требует времени

14 ноября на Национальном стадионе Сингапура собралось более 50 тысяч зрителей. Бразилия приехала на товарищеский матч против Японии, которой уже успела проиграть год назад. В октябре 2025-го японцы впервые в истории победили пятикратных чемпионов мира, отыгравшись со счёта 0:2. Летом бразильцы взяли реванш на мундиале, но сделали это только благодаря голу на последних секундах. В новой встрече японцы снова оказались сильнее: Такефуса Кубо открыл счёт на 15-й минуте, а через четыре минуты Кейто Накамура удвоил преимущество. Бразилия выглядела растерянной, особенно при быстрых атаках соперника. Футболисты регулярно опаздывали на подстраховку, а японцы без особых сложностей находили свободные зоны.

Такефуса Кубо атакует бразильскую оборону globallookpress.com

Затем слово взял Винисиус. На 33-й минуте нападающий мощно пробил и сократил отставание, а после перерыва оформил дубль. Второй мяч пришёлся на 75-ю минуту, когда бразильцы наконец перехватили инициативу и начали создавать моменты один за другим. Казалось, команда Анчелотти сумела справиться с неприятным началом, но в компенсированное время всё опять пошло не по плану. Японцы выиграли борьбу за мяч на чужой половине поля, провели атаку через левый фланг, а Тацухиро Сакамото добил отскок в ворота — 3:2. Бразильцы решили, что перед голом соперник нарушил правила на Жуане Гомесе. Судьи эпизод не пересмотрели, а протесты быстро переросли в конфликт на бровке. Красные карточки получили Анчелотти и уже заменённый Рафинья. Раздражение было понятно: команда снова проиграла матч, в котором сумела вернуться после неудачного начала.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

После встречи итальянец пытался искать положительные моменты. Он хвалил реакцию игроков на пропущенные голы, отмечал интенсивность атаки и напоминал, что несколько молодых футболистов впервые получили возможность сыграть против серьёзного соперника. При этом тренер признавал, что начало встречи получилось слабым. В Бразилии такие объяснения принимают далеко не все. Ромарио после поражения от Японии потребовал увольнения Анчелотти, обвинив итальянца в плохих результатах и неубедительном футболе. Бывший нападающий давно не стесняется критиковать национальную сборную, однако на этот раз его слова вызвали особенно бурную реакцию.

Анчелотти спорит с судьями после удаления globallookpress.com

Сам Анчелотти ответил спокойно, напомнил, что в Бразилии каждый имеет право на собственное мнение, и признал, что результаты действительно недостаточно хороши. За 21 матч под его руководством команда одержала двенадцать побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. При этом бразильцы пропустили 21 гол, в среднем ровно один за встречу. Последняя цифра особенно важна — во время первого этапа работы Анчелотти пытался обеспечить команде надёжность, но после чемпионата мира защита снова начала допускать слишком много ошибок. Япония трижды наказала бразильцев за недостаточно организованные действия без мяча. Проблема не исчезнет от того, что в атаку добавят ещё одного талантливого вингера.

16 ноября Анчелотти признал, что впереди у него большая работа. Он сказал, что нынешний уровень игры нельзя считать достаточным, а оборону необходимо улучшать. Итальянец при этом не собирается отказываться от экспериментов, хотя понимает, что в Бразилии результаты товарищеских матчей тоже воспринимают крайне серьёзно.

Футболисты Бразилии на тренировке в Сингапуре globallookpress.com

Следующая проверка назначена на 17 ноября — против Сингапура. Анчелотти уже сообщил, что собирается выпустить в атаке Эстевао, Эндрика и Винисиуса. Самому тренеру придётся следить за игрой с трибуны из-за удаления в матче с Японией, поэтому указания футболистам будет передавать его помощник Франческо Маури. По словам итальянца, ноябрьский сбор должен завершить основной этап знакомства с новичками. После него тренерский штаб постепенно сократит круг кандидатов и начнёт работать над постоянным составом. Первой большой целью станет Кубок Америки-2028, а затем Бразилия отправится на чемпионат мира-2030.

У Анчелотти есть ещё несколько лет, чтобы найти нужное сочетание. Но вопрос заключается не только в том, кого он выберет. Бразилия по-прежнему умеет воспитывать футболистов, которые обыгрывают защитников, забивают красивые мячи и собирают овации на крупнейших европейских стадионах. Гораздо сложнее оказалось вырастить команду, где их талант будет работать на общий результат. В 2002 году Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо могли позволить себе множество смелых решений впереди, потому что за их спинами существовала надёжная и прекрасно организованная система. Нынешняя Бразилия чаще надеется, что индивидуальное мастерство однажды исправит проблемы всей команды. Карло Анчелотти пытается изменить именно это — и если очередное поколение бразильских талантов снова останется без большого трофея, объяснить неудачу недостатком звёзд уже точно не получится.