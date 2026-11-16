Голов будет в достатке

прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.13

17 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Япония и Парагвай. Начало игры — в 16:10 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.13.

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Япония

Турнирное положение: Япония дошла до 1/16 финала чемпионата мира, уступив там сборной Бразилии.

При этом Япония в пяти осенних контрольных матчах добыла четыре виктории. Команда в них отличилась десятью забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв Бразилию — 3:2.

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До того Япония одолела Новую Зеландию — 2:1, а вот поединок с Эквадором завершился победой в серии пенальти. Команда не уступила в пяти последних поединках.

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Состояние команды: Япония нынче пребывает в приличных кондициях, да и тылы «самураев» достаточно надежны.

При этом Япония в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Плюс в пяти последних очных поединках с парагвайцами команда победила четыре раза при одной ничьей. «Самураи» постараются добыть третью викторию кряду, вот только хватит ли сил после сложнейшей битвы с Бразилией?!

Нет сомнений, что команда будет активно атаковать. Японцы в двух последних матчах забили пять мячей, да и резервы для улучшения результативности имеются.

Парагвай

Турнирное положение: Команда продуктивно провела последний чемпионат мира, дойдя до 1/8 финала турнира.

При этом Парагвай в трех осенних контрольных поединках добыл три победы. В этих матчах команда забила семь мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сборной Сингапура — 4:1.

До того Парагвай переиграл колумбийцев — 1:0, а вот несколько ранее оставил ни с чем Боливию — 2:0. Команда не обыгрывает японцев уже 27 лет.

Состояние команды: Парагвай ныне пребывает на моральном подъёме, настреляв семь мячей в трех своих последних спаррингах.

При этом Парагвай в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Опытнейший Мигель Альмирон тоже на месте. Более того, в последнем матче он оформил ассист. Зато Густаво Кабальеро оформил дубль в ворота сборной Сингапура.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать активно. Парагвай явно не боится «самураев», к тому же имеет весьма надежные тылы.

На что ставят в матче Япония — Парагвай Букмекерские коэффициенты на матч Япония — Парагвай: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Японию фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.95, а победа Парагвая — в 5.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.78 и 1.89.

Прогноз: Японцы весьма прилично выглядят в атаке, однако и Парагвай явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

3.13 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.13 на матч Япония — Парагвай позволит вывести на карту выигрыш 2130₽, общая выплата — 3130₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.13.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

2.41 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч Япония — Парагвай принесёт прибыль 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.41.

Пять причин, почему ставка зайдёт