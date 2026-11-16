дерзкая ставка за 6.04 на товарищеский матч

17 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия и Венесуэла. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.04.

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Россия

Турнирное положение: Россия уверенно проводит товарищеские поединки, не проигрывая в них уже полгода.

При этом Россия в четырех осенних контрольных матчах добыла три виктории при одной ничьей. Команда Валерия Карпина в них отличилась 14 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, добыв волевую победу над Узбекистаном — 3:2.

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До того Россия не сумела одолеть нигерийцев — 3:3, а вот поединок с Намибией завершился яркой викторией — 6:0. Команда в трех последних матчах наколотила 12 мячей в ворота соперников.

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Состояние команды: Россия нынче пребывает в приличных кондициях, вот только оборона частенько допускает простейшие ошибки.

При этом Россия в кадровом плане выглядит вполне выгодно. Вот только в отчетном поединке не сыграет лидер сборной Александр Головин. Не помогут россиянам также Наиль Умяров и Максим Осипенко. Зато в предыдущем спарринге блеснул форвард Николай Комличенко, оформивший дубль.

Нет сомнений, что команда Карпина будет агрессивно атаковать. Россияне не должны повторить те же ошибки, допущенные в предыдущем спарринге.

Венесуэла

Турнирное положение: Команда не сумела пробиться в финальную часть последнего чемпионата мира.

При этом Венесуэла в четырех осенних контрольных поединках добыла две ничьи при двух поражениях. В этих матчах команда забила всего один мяч при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от сборной Басконии — 0:1.

До того Венесуэла подписала мировую с Иорданией — 0:0, а вот несколько ранее расписала паритет с южнокорейцами — 0:0. Команда не может забить в трех матчах кряду.

Состояние команды: Венесуэла ныне находится не в лучших кондициях, к тому же испытывает огромные сложности в плане реализации.

При этом Венесуэла имеет довольно скромный подбор игроков. Команда способна выдать отдельный качественный поединок, вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами не блистает. Венесуэльцы имеют довольно надежные тылы, однако в плане созидания выглядят убогенько.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. Венесуэла постарается отыскать свои шансы в контригре и на стандартах.

На что ставят в матче Россия — Венесуэла Букмекерские коэффициенты на матч Россия — Венесуэла: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Россию фаворитом с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.19, а победа Венесуэлы — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.96 и 1.96.

Прогноз: Россияне весьма симпатично выглядят в атаке, вот только тылы команды Карпина нередко допускают результативные ошибки.

6.04 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.04 на матч Россия — Венесуэла принесёт чистый выигрыш 5040₽, общая выплата — 6040₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.04.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

6.65 Тотал 1-го тайма больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.65 на матч Россия — Венесуэла принесёт чистый выигрыш 5650₽, общая выплата — 6650₽

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.65.

Пять причин, почему ставка зайдёт