Одолеет ли Германия Нидерланды в битве за плей-офф?

прогноз на схватку за попадание в плей-офф Лиги наций, ставка за 1.90

16 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Германия и Нидерланды. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Германия

Турнирное положение: Германия перед заключительным туром занимает третью строчку в квартете 2, набрав восемь очков.

Команда на три балла отстаёт от лидирующих Нидерландов и по дополнительным показателям от второй в таблице Греции, а также на восемь пунктов опережает аутсайдера квартета — Сербию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде одержала победу над Сербией (3:1).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив уже потерял очки, когда снова-таки в чужих стенах сыграла вничью с Грецией (0:0).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Антон, Гнабри, Мусиала, Уэдраого и Штиллер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Германия выиграла лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на успех, но тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля все же позволяют им на это рассчитывать.

Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

Нидерланды

Турнирное положение: Нидерланды после пяти туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 2 с 11-ю очками в активе.

Команда на три балла опережает как вторую в группе Грецию, так и третью в таблице Германию, а также на 11 пунктов — аутсайдера квартета Сербию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала разгромную победу над Грецией (7:0).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также набрал три очка, когда снова-таки в домашних стенах обыграла Сербию (2:1).

Не сыграют: травмированы — Аке, Бробби, Фримпонг, Гравенберх, Хато и ван Дейк, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Нидерланды ни разу не проиграли при трех победах и двух ничьих.

Данные выступления должны внушать гостям оптимизм, пусть и на выезде, тем не менее, соперник уж точно их не слабее, поэтому даже за ничью предстоит побороться.

Тиджани Рейндерс — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

На что ставят в матче Германия — Нидерланды Букмекерские коэффициенты на матч Германия — Нидерланды: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Германии забивали меньше трех голов

в трех из четырех последних матчей Германии хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах Нидерланды не проиграли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.91. Ничья — в 4.10, успех Нидерландов — в 3.55.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.41 и 2.80.

Прогноз: в пяти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их семи последних выездных поединках.

При этом в пяти из семи последних матчей хозяева не выиграли.

1.90 Нидерланды не проиграют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Германия — Нидерланды принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Нидерланды не проиграют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей Германии.

2.80 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч Германия — Нидерланды принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.80