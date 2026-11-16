16 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Германия и Нидерланды. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Германия
Турнирное положение: Германия перед заключительным туром занимает третью строчку в квартете 2, набрав восемь очков.
Команда на три балла отстаёт от лидирующих Нидерландов и по дополнительным показателям от второй в таблице Греции, а также на восемь пунктов опережает аутсайдера квартета — Сербию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде одержала победу над Сербией (3:1).
Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив уже потерял очки, когда снова-таки в чужих стенах сыграла вничью с Грецией (0:0).
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированы — Антон, Гнабри, Мусиала, Уэдраого и Штиллер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Германия выиграла лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.
Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на успех, но тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля все же позволяют им на это рассчитывать.
Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.
Нидерланды
Турнирное положение: Нидерланды после пяти туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 2 с 11-ю очками в активе.
Команда на три балла опережает как вторую в группе Грецию, так и третью в таблице Германию, а также на 11 пунктов — аутсайдера квартета Сербию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала разгромную победу над Грецией (7:0).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также набрал три очка, когда снова-таки в домашних стенах обыграла Сербию (2:1).
Не сыграют: травмированы — Аке, Бробби, Фримпонг, Гравенберх, Хато и ван Дейк, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Нидерланды ни разу не проиграли при трех победах и двух ничьих.
Данные выступления должны внушать гостям оптимизм, пусть и на выезде, тем не менее, соперник уж точно их не слабее, поэтому даже за ничью предстоит побороться.
Тиджани Рейндерс — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей Германии забивали меньше трех голов
- в трех из четырех последних матчей Германии хотя бы одна команда не забивала
- в пяти последних матчах Нидерланды не проиграли.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.91. Ничья — в 4.10, успех Нидерландов — в 3.55.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.41 и 2.80.
Прогноз: в пяти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их семи последних выездных поединках.
При этом в пяти из семи последних матчей хозяева не выиграли.
Ставка: Нидерланды не проиграют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей Германии.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.80