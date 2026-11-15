16 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Германия и Нидерланды. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.00.
Германия
Турнирное положение: Германия борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы.
При этом Германия в пяти матчах турнира добыла 8 очков. Команда отличилась шестью забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв Сербию — 3:1.
До того Германия подписала мировую с греками — 0:0, зато еще один поединок с Сербией завершился викторией — 2:0. Команда лишь по дополнительным показателям отстает от второй позиции.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Германия нынче несколько прибавила, к тому же довольно прилично выступает на чужих полях.
При этом Германия в кадровом плане выглядит весьма выгодно. На месте и Флориан Вирц, успевший отличиться двумя забитыми мячами в Лиге наций. Причем забил хавбек «Ливерпуля» в двух последних матчах. К тому же немцы не проигрывают сборной Нидерландов уже долгих семь лет.
Команда уж точно будет рисковать. Бундестиму срочно нужно побеждать, не рассчитывая на то, что Греция потеряет очки в параллельном матче.
Нидерланды
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.
При этом Нидерланды в пяти турах разжились 11 очками. А вот забить удалось 14 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла Грецию — 7:0.
До того Нидерланды одолели сербов — 2:1, а вот несколько ранее подписали мировую с греками — 2:2. Голландцы не проигрывают уже почти полгода.
Состояние команды: Нидерланды победили в двух последних поединках, да и забивает в среднем фактически три мяча за матч.
При этом Нидерланды явно не собираются терять лидерство в своем квартете. Команда осенью явно прибавила, да и разгром, учиненный грекам, окрылил. Плюс в шикарных кондициях пребывают лидеры голландцев. Да и мотивация завершить групповой этап турнира без поражений зашкаливает!
И уж точно команда будет действовать максимально активно. «Оранжевые» в плане реализации превосходят оппонентов по своему квартету.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.85. Ничья — в 4.00, выигрыш Нидерландов — в 3.80.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.40, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.88.
Прогноз: Голландцы в последних матчах выглядели шикарно, но и немцам срочно необходимо побеждать.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 13.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Нидерланды победили в двух последних матчах
- Германия исторически удачно противостоит «оранжевым»
- Нидерланды в среднем забивают три мяча за матч
- Немцы в среднем пропускают реже гола за матч
- Нидерланды не проигрывают уже фактически полгода