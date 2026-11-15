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дерзкая ставка за 6.00 на матч 6-го тура дивизиона A Лиги наций

16 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Германия и Нидерланды. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.00.

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Германия

Турнирное положение: Германия борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы.

При этом Германия в пяти матчах турнира добыла 8 очков. Команда отличилась шестью забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв Сербию — 3:1.

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До того Германия подписала мировую с греками — 0:0, зато еще один поединок с Сербией завершился викторией — 2:0. Команда лишь по дополнительным показателям отстает от второй позиции.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Германия нынче несколько прибавила, к тому же довольно прилично выступает на чужих полях.

При этом Германия в кадровом плане выглядит весьма выгодно. На месте и Флориан Вирц, успевший отличиться двумя забитыми мячами в Лиге наций. Причем забил хавбек «Ливерпуля» в двух последних матчах. К тому же немцы не проигрывают сборной Нидерландов уже долгих семь лет.

Команда уж точно будет рисковать. Бундестиму срочно нужно побеждать, не рассчитывая на то, что Греция потеряет очки в параллельном матче.

Нидерланды

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Нидерланды в пяти турах разжились 11 очками. А вот забить удалось 14 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла Грецию — 7:0.

До того Нидерланды одолели сербов — 2:1, а вот несколько ранее подписали мировую с греками — 2:2. Голландцы не проигрывают уже почти полгода.

Состояние команды: Нидерланды победили в двух последних поединках, да и забивает в среднем фактически три мяча за матч.

При этом Нидерланды явно не собираются терять лидерство в своем квартете. Команда осенью явно прибавила, да и разгром, учиненный грекам, окрылил. Плюс в шикарных кондициях пребывают лидеры голландцев. Да и мотивация завершить групповой этап турнира без поражений зашкаливает!

И уж точно команда будет действовать максимально активно. «Оранжевые» в плане реализации превосходят оппонентов по своему квартету.

На что ставят в матче Германия — Нидерланды Букмекерские коэффициенты на матч Германия — Нидерланды: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.85. Ничья — в 4.00, выигрыш Нидерландов — в 3.80.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.40, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.88.

Прогноз: Голландцы в последних матчах выглядели шикарно, но и немцам срочно необходимо побеждать.

6.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч Германия — Нидерланды позволит вывести на карту выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.

13.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 13.00 на матч Германия — Нидерланды принесёт прибыль 12 000₽, общая выплата — 13 000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 13.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт