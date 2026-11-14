Пустит ли Бельгия в плей-офф Италию?

прогноз на дуэль за выход в плей-офф Лиги наций, ставка за 1.90

15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Бельгия и Италия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Бельгия

Турнирное положение: Бельгия перед заключительным туром занимает третью строчку в квартете 1, набрав девять очков.

Команда лишь на один балл отстаёт от лидирующей Италии и второй в таблице Франции, а также на девять пунктов опережает аутсайдера квартета — Турцию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде одержала победу над Турцией (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах крупно проиграла Франции (1:4).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Лукаку, Дебаст, Опенда и Салемакерс, получил отдых — Куртуа, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Бельгия выиграла шесть раз при трех поражениях.

Это неплохая форма, чтобы хозяева могли рассчитывать на выигрыш, особенно при поддержке своих трибун, тем не менее, соперник не уступает им в классе.

Кевин Де Брюйне — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.

Италия

Турнирное положение: Италия после пяти туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 1 с 10-ю очками в активе.

Команда только по личным встречам опережает вторую в группе Францию, а также на один пункт — третью в таблице Бельгию и на 10 — последнюю в квартете Турцию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала архиважную победу над Францией (3:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также набрал три очка, когда снова-таки в домашних стенах обыграла Турцию (3:1).

Не сыграют: травмированы — Камбьязо, Ди Лоренцо, Кин, Локателли, Манчини, Распадори, Руджери и Спинаццола, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, пять из которых были официальными, Италия проиграла лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Данные выступления должны внушать гостям оптимизм, пусть и на выезде, тем не менее, соперник уж точно их не слабее, поэтому даже за ничью им нужно тяжело побороться.

Франческо Пио Эспозито — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

На что ставят в матче Бельгия — Италия Букмекерские коэффициенты на матч Бельгия — Италия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей Бельгия выиграет

в трех из четырех последних матчей Италии забивали больше трех голов

в трех из четырех последних матчей Италия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.17. Ничья — в 3.75, успех Италии — в 3.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.63 и 2.27.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов. Между тем, в пяти из восьми предыдущих очных поединков этих оппонентов забивали оба, и при этом было забито больше двух мячей.

Последний сценарий был реализован и в шести из девяти последних матчей хозяев.

1.90 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Бельгия — Италия принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в трех из четырех последних матчей Италии.

2.50 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Бельгия — Италия принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50