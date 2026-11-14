Справится ли «Авангард» с «Нефтехимиком»?

В субботу, 14 ноября, нижнекамский «Нефтехимик» примет омский «Авангард» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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18' Гоол! 1:0. Несколько раз добивали игроки «Нефтехимика» по воротам «Авангарда», попытка Германа Точилкина оказалась успешной.

17' Бросок Окулова в ближний верхний угол ворот «Нефтехимика», шайба задев перекладину полетела выше.

16' Через вброс шайбы по борту пытались игроки «Нефтехимика» закрепиться в зоне атаки, но защитники «Авангарда» первыми к шайбе поспели.

15' Бросок Шарипзянова от синей линии зоны атаки «Авангарда» был заблокирован одним из защитников хозяев.

14' Атака «Авангарда» к броску по воротам «Нефтехимика» не привела.

13' Продолжается обоюдоострая игра в высоком темпе.

Статистика матча 8 Удары в створ 6

12' Александр Петунин оказавшись первым на подборе около ворот «Авангарда» был в хороший позиции для броска, в последний момент ему помешали поразить цель защитники омичей.

11' Пробросились хоккеисты «Нефтехимика», вбрасывание возвращает шайбу в зону атаки «Авангарда».

Никита Серебряков и Филипп Долганов В контакте ХК «Авангард»

10' Больше в последние минуты шайбой владеют хоккеисты «Нефтехимика».

09' Нападающий «Нефтехимика» Жафяров попал в штангу ворот «Авангарда».

09' Бросок Митякина с неудобной стороны клюшки из круга вбрасывания зоны атаки «Нефтехимика», шайба в живот вратарю гостей Серебрякову прилетела.

08' Григорий Селезнёв на скорости прорвался к воротам «Авангарда», но переиграть вратаря гостей Серебрякова не сумел.

07' Позиционная атака «Авангарда», сосредоточено обороняются нижнекамцы.

06' Обе команды стремятся в атаку при первой возможности.

05' Бросок Михаила Гуляева по воротам «Нефтехимика» был заблокирован одним из защитников хозяев.

04' Бросок Волкова из круга вбрасывания зоны атаки «Авангарда», ловушкой поймал шайбу вратарь хозяев Ярослав Озолин.

03' Селезнёв прорвался к воротам «Авангарда» и бросил с неудобной стороны клюшки, парировал шайбу вратарь гостей Серебряков.

03' В высоком темпе начинается игра.

02' Джош Ливо кистевым броском состряс штангу ворот «Нефтехимика».

01' Семён Ручкин атаковал ворота «Авангарда» броском с близкого расстояния, выручил омичей вратарь Никита Серебряков.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Авангарда».

До матча

13:57 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

Статистика личных встреч В контакте ХК «Нефтехимик»

13:50 Матч пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, вмещающей 6050 зрителей.

13:40 Главными судьями матча будут Сергей Морозов из Московской области и Александр Соин из Москвы.

Стартовый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

13:32 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Адамчук, Гуляев; Маклауд, Афанасьев, Пакетт, Окулов, Потуральски, Ильенко, Прохоркин, Волков, Бурлака, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Нефтехимика» В контакте ХК «Нефтехимик»

13:30 Стартовый состав «Нефтехимика»: Озолин, Долганов; Кол, Сериков, Хайруллин, Пастухов, Ручкин, Федотов, Ерёменко; Бикмуллин, Николишин, Селезнёв, Петунин, Точилкин, Митякин, Хоружев, Гизятов, Белозёров, Артемьев, Соколов, Жафяров, Тянулин.

13:15 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 2 матча. В Нижнекамске 8-го октября победил «Авангард» со счетом 0:1, а в Омске 22-го октября победил «Нефтехимик» 2:3.

13:11 В составах команд нет травмированных хоккеистов.

13:08 В рамках минувшего тура «Авангард» одержал победу над «Металлургом» (4:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил форвард Михаил Гуляев. Омичи в последних матчах одержали победы над «Сибирью» (4:3 ОТ), ЦСКА (2:1 ОТ) и потерпели поражение от минского «Динамо» (0:4), «Сочи» (1:2 ОТ).

13:06 В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Нефтехимик» одержал победу над командой «Салават Юлаев» (4:3 Б). В серии буллитов точными бросками отметились Артур Тянулин, Андрей Белозеров. В последних матчах хоккеисты из Нижнекамска одержали победы над «Сочи» (2:1), «Сибирью» (3:1), а также проиграли «Локомотиву» (1:5), «Металлургу» (1:8).

13:04 В таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 4-е место, набрав 28 очков.

13:02 В Восточной конференции «Нефтехимик» занимает 2-е место, набрав 31 очко.

13:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10