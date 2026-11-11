В среду, 11 ноября, санкт-петербургский СКА примет московское «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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2 минуты

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14' Не получается закрепиться в зоне атаки у хоккеистов СКА.

13' Сводят позиционную атаку «Динамо» к борье у бортов хоккеисты СКА.

12' Больше игроки СКА владеют шайбой в формате 5 на 5.

11' Команды СКА играет в полном составе.

10' Качественно в обороне играют хоккеисты СКА в меньшинстве.

09' Владислав Романов в меньшинстве СКА вырвался на позицию для броска по воротам «Динамо», но промахнулся мимо створа.

Статистика матча 1 Удары в створ 7

09' Удаление у СКА, на 2 минуты удален Сергей Сапего.

08' Позиционная атака СКА, бросок Аймурзина по воротам «Динамо» заблокировал нападающий гостей Игумнов.

07' Хорошо хоккеисты «Динамо» насыщают среднюю зону, непросто игрокам СКА добираться до зоны атаки.

06' В среднем темпе начинается игра, обе команды стремятся в атаку.

05' Длинная передача в атаку «Динамо» обернулась пробросом, вбрасывание возвращает шайбу в зону гостей.

04' Сильный бросок Бондаря в створ ворот СКА, парировал шайбу ловушкой вратарь хозяев Сергей Иванов.

04' Команда СКА играет в полном составе.

03' Завладев шайбой, игроки СКА убивают время меньшинства.

02' Удаление у СКА, на 2 минуты за задержку соперника удален Никита Недопёкин.

02' Кистевой бросок Магомеда Шараканова от синей линии зоны атаки «Динамо», шайба выше ворот СКА пролетела.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо».

До матча

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 21 500 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Светилов Алексей из Москвы и Иван Фатеев Московской области.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ХК «Динамо»

19:02 Стартовый состав «Динамо»: Подъяпольский, Моторыгин; Профака, Рябыкин, Пыленков, Блажиевский, Ожиганов, Сергеев, Шараканов; Летунов, Игумнов, Давыдов, Шафигуллин, Коростелёв, Казаковцев, Бондарь, Швец-Роговой, Мартынов, Никонов, Зуган, Римашевски, Сикьюра.

Стартвоый состав СКА В контакте ХК СКА

19:00 Стартовый состав СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Зайцев, Савиков, Журавлёв, Мироманов, Маклюков; Глотов, Плотников, Атанасов, Уилсон, Савин, Гримальди, Недопёкин, Аймурзин, Дишковский, Суздорф, Короткий, Голдобин, Романов.

18:45 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести между собой 2 матча. В Санкт-Петербурге 7-го сентября победил СКА (5:3), а в Москве 11-го октября «Динамо» (4:3 ОТ).

18:42 У «Динамо» в предстоящей игре будут отсутствовать: Никита Тертышный, Егор Римашевский, Ник Меркли.

18:40 Не смогут помочь СКА в отчетной игре: Игорь Ларионов, Валентин Зыков, Линус Вайссбак, Захар Бардаков.

18:38 Концовка предыдущего месяца обернулась для «Динамо» тремя поражениями подряд — от «Сибири» (2:3, бул.), «Локомотива» (1:2, ОТ), «Авангарда» (2:3, ОТ). Следом москвичи обыграли «Амур» (2:1). В ноябре столичная команда разгромила минское «Динамо» (4:0), затем одолела «Шанхайских Драконов» (3:2), но уступила «Торпедо» (3:4).

18:36 В конце октября СКА потерпел два домашних поражения подряд — от ЦСКА (1:3) и «Торпедо» (3:4). Ноябрь же петербуржцы встретили гостевой победой над «Ак Барсом» (4:3). На Дальнем Востоке команда Андрея Разина крупно уступила «Адмиралу» (0:4), а двумя днями позже взяла верх над «Амуром» (3:2). В последней игре дома СКА сокрушил «Спартак» (7:1).

18:34 Московское «Динамо» в 26 матчах заработало 25 очков, с которыми занимает 8-е место на Западе, уступая СКА по дополнительным показателям.

18:32 СКА после 23 матчей закрепился на 7-й строчке Западной конференции с 25 очками, на 2 зачетных балла опережая минское «Динамо».

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.72