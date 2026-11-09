Кто победит в принципиально противостоянии?

В понедельник, 9 ноября, санкт-петербургский СКА примет московский «Спартак» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:20 Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге , вмещающей 23 996 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Беляев Дмитрий из Москвы и Виктор Гашилов из Перми.

Стартовый состав «Спартака» В контакте ХК «Спартак»

19:02 Стартовый состав «Спартака»: Волохин, Загидулин; Соболев, Кин, Дронов, Вишневский, Бычков, Брынцев, Миронов; Рябов, Комтуа, Пивчулин, Локхарт, Порядин, Котляров, Мансуров, Лукьянцев, Гутик, Рубцов, Холодилин, Беляев, Филин.

Стартовый состав СКА В контакте ХК СКА

19:00 Стартовый состав СКА: Иванов , Плешков; Педан, Сапего, Зайцев, Савиков, Журавлев, Мироманов, Маклюков; Глотов, Плотников, Атанасов, Уилсон, Савин, Гримальди, Недопёкин, Аймурзин, Дишковский, Короткий, Суздорф, Голдобин, Романов.

18:45 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести 1 игру между собой. В Москве 10-го сентября победил «Спартак» со счетом 3:1.

18:42 У обеих команд в составе нет травмированных хоккеистов.

18:38 «Красно-белые» на домашнем льду одержали победу над минским «Динамо» (5:3). Ранее команда проиграла «Локомотиву» (1:4), «Торпедо» (1:3). Московский клуб также обменялся победами с «Северсталью» (5:1, 2:3 Б).

18:36 В своей последней игре клуб из Санкт-Петербурга одержал победу в гостевой игре против «Амура» (3:2). В последних матчах регулярного чемпиона армейцы одержали также победу над «Ак Барсом» (4:3), а также проиграли «Адмиралу» (0:4), «Торпедо» (3:4) и ЦСКА (1:3).

18:34 «Спартак» занимает четвёртое место в Западной конференции, набрав 30 очков в 24 сыгранных матчах.

18:32 СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 23 очка в 22 сыгранных матчах.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55