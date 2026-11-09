В понедельник, 9 ноября, казанский «Ак Барс» примет на своем льду нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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10' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 2:0! Альберт Яруллин! На синей линии шайбу принял Альберт Яруллин и мощно зарядил в движении в дальний угол ворот!

09' С левого круга в касание зарядил Григорий Денисенко («Ак Барс»), но попал прямо во вратаря.

09' А вот и первое удаление в матче: Егор Виноградов («Торпедо») наказан малым штрафом за подножку.

08' Алексей Марченко («Ак Барс») бросил с разворота от синей линии — шайба пролетела далековато от створа.

07' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 1:0! Семён Терехов! Егор Соколов протянул шайбу через синюю линию и отдал поперечный пас на Терехова, а тот в касание поразил ближний от себя угол!

06' Антон Сизов («Торпедо») набросил на пятак от синей линии, но партнеров там не было.

Статистика матча 5 Удары в створ 2

05' Темп игры немного упал по сравнению со стартовым отрезком, сейчас гости больше владеют шайбой.

04' Александр Хмелевский («Ак Барс») подправлял шайбу с пятака в ближний угол, но скорость движения была огромная и Дмитрий Шугаев («Торпедо») успел перекрыть все в воротах.

03' Егор Виноградов («Торпедо») ворвался в зону соперника, сместился к левому кругу вбрасывания и бросил с кистей — шайба полетела по позиции вратаря.

02' Дмитрий Шугаев («Торпедо») поймал шайбу в ловушку после броска от правого борта Кирилла Семёнова («Ак Барс»).

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Ак Барс» — «Торпедо» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на льду «Татнефть-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:45 Судейская бригада матча: главные судьи — Лазарев Глеб и Шалагин Никита, линейные судьи — Колясников Илья и Сысуев Александр.

18:35 Состав «Ак Барса»: Билялов Тимур, Яруллин Альберт, Евсеев Никита, Быков Максим, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита, Марченко Алексей, Терехов Степан, Бывальцев Алексей, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Лямкин Никита, Бардин Игорь, Гимадиев Артур, Стась Андрей, Соколов Егор, Дульнев Андрей, Саберзянов Малик, Терехов Семён, Зернов Денис, Денисенко Григорий.

18:30 Состав «Торпедо»: Шугаев Дмитрий, Конюшков Богдан, Журавлёв Даниил, Старков Степан, Ткачёв Владимир, Виноградов Егор, Брики Рональд, Сизов Антон, Поляков Матвей, Веккьоне Майкл, Гончарук Сергей, Камалов Никита, Нарделла Роберт, Гераськин Игорь, Красковский Павел, Сероух Даниил, Дыбленко Ярослав, Гараев Амир, Белевич Андрей, Шавин Никита.

18:20 Сегодняшний матч пройдет в Казани на «Татнефть-Арене».

18:15 Нижегородский коллектив подходит к поединку в отличной игровой форме. Команда демонстрирует высокую результативность (в среднем 2.7 шайбы за игру) и едет в Казань с серией из двух ярких побед над московскими клубами. Кроме того, в этом матче ожидается дебют звездного новичка Степана Старкова.

18:10 Нижегородцы под руководством Алексея Исакова набрали 31 очко в 22 матчах. Они возглавляют Дивизион Боброва и идут на 3-й строчке Западной конференции.

18:05 Подопечные Гатиятулина находятся на спаде: в пяти последних встречах зафиксировано сразу четыре поражения. Оборона казанцев регулярно допускает результативные ошибки, а главный тренер сетует на досадные пропущенные голы.

18:00 Казанцы с 24 очками после 25 игр занимают лишь 10-е место на Востоке. Команде Анвара Гатиятулина крайне необходимы очки, чтобы заскочить в зону плей-офф.

17:55 Центральный матч игрового дня в КХЛ сводит на казанском льду соперников с абсолютно разным эмоциональным фоном. «Торпедо» прибывает в столицу Татарстана в статусе лидера своего дивизиона и на волне побед, в то время как «Ак Барс» отчаянно пытается выбраться из затяжного кризиса и вернуть доверие трибун. Хозяева площадки предельно мотивированы взять реванш у нижегородцев, которые уже дважды огорчили их в текущем сезоне.

17:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30

17:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Торпедо». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.