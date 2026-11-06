Goal.com разбирается в том, какое международное наследие оставил Криштиану Роналду, который объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

В четверг утром Криштиану Роналду объявил, что принял непростое решение завершить карьеру в сборной Португалии.

«Путь, начавшийся в августе 2003 года и навсегда изменивший мою жизнь, подошёл к концу», — написал он в соцсетях.

Разумеется, досадно, что это решение было принято с таким опозданием и при столь печальных обстоятельствах.

Формально форвард всё ещё отбывает 30-дневную дисквалификацию, наложенную Португальской футбольной федерацией (ПФФ) за то, что он покинул расположение сборной перед октябрьским матчем Лиги наций против Дании в Копенгагене.

Это произошло после его громкого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Роналду 23 года выступал за сборную Португалии globallookpress.com

Однако едва Роналду объявил о намерении завершить выступления за национальную команду, как ПФФ заявила, что не собирается позволять футболисту, забившему больше всех голов и проведшему больше всех матчей в истории международного футбола, уйти столь бесславно.

«Мы твёрдо и искренне желаем организовать, спланировать, принять участие и активно содействовать проведению мероприятия, которое станет достойной данью уважения выдающейся карьере Криштиану Роналду.

Болельщики и вся страна смогут вновь поаплодировать и отпраздновать достижения игрока, который так много нам дал», — говорится в заявлении ПФФ, которое даёт понять, что его прощальный матч — лишь вопрос времени.

Что бы вы ни думали о Роналду, он как минимум заслужил яркие проводы на родной земле: мало кто из футболистов служил своей стране так же преданно.

Рождение звезды

Португалия может похвастаться долгой и славной историей воспитания игроков мирового класса — от Эусебио до Паулу Футре. Два самых успешных представителя её «золотого поколения», Луиш Фигу и Руй Кошта, ещё выступали за сборную, когда в её составе дебютировал Криштиану.

Однако очень скоро стало ясно, что этот худощавый, стремительный вингер не похож ни на одного из тех, кто играл до него. Дело было даже не столько в таланте — его у Роналду хватало с избытком. Главное — в ненасытной жажде побед, которая подпитывала его неустанное стремление к совершенству.

«Никогда не видел игрока, который хотел бы побеждать сильнее него, — рассказывал Руй Кошта изданию Tuttosport. — Я играл вместе с Криштиану на Евро-2004, и тогда он был ещё совсем мальчишкой. Но мы все знали, что однажды он получит "Золотой мяч"».

Эусебио (слева) и Роналду после поражения Португалии в финале Евро-2004 globallookpress.com

Невероятная целеустремлённость Роналду не просто вывела его в число лучших футболистов мира — он потянул за собой и всю Португалию. До его появления лучшим результатом сборной на крупном международном турнире было третье место на чемпионате мира 1966 года, где блистал Эусебио.

Всего через несколько месяцев после дебюта Криштиану помог национальной команде выйти в финал Евро-2004. Его яркая игра принесла ему место в символической сборной турнира, когда ему было всего 19 лет.

А ещё через два года он внёс свой вклад в выход иберийцев в полуфинал чемпионата мира 2006 года в Германии.

Справедливости ради, на главных футбольных аренах Роналду так и не удалось регулярно демонстрировать ту игру, на которую он был способен. Были великолепный хет-трик в стыковых матчах со Швецией в 2014 году и ещё один — в матче против Испании на ЧМ-2018 в России.

Кроме того, он стал единственным игроком, забивавшим на шести мундиалях. Но этот любопытный факт скорее говорит о невероятном долголетии форварда, чем о его реальном влиянии на ход самих турниров. Как неоднократно отмечалось, на стадии плей-офф он забил всего раз — да и то с пенальти в матче против Хорватии ранее в этом году.

И всё же, есть все основания утверждать, что Роналду — величайший футболист в истории чемпионатов Европы.

Гол Роналду в ворота Хорватии с пенальти на ЧМ-2026 globallookpress.com

Мечта стала реальностью

Последнее выступление Криштиану на континентальном первенстве — в 2024 году — обернулось провалом, но ему принадлежат рекорды финальных стадий турнира по количеству голов (14) и ассистов (семь). Однако важнее всего для него было поднять над головой Кубок Анри Делоне летом 2016 года.

На протяжении всего Евро во Франции Португалия ни разу не выглядела командой, способной стать чемпионом. Более того, выйти из группы ей удалось лишь по двум причинам. Первая — формат турнира, позволявший продолжить борьбу даже командам, занявшим третье место.

Вторая — Роналду, который просто отказался признавать поражение в заключительном матче группового раунда против Венгрии. Капитан дважды сравнивал счёт, и в итоге коллектив Фернанду Сантуша сыграл вничью 3:3 в Лионе, с большим трудом пробившись в плей-офф.

В матчах против Хорватии и Польши «Лузитаны» тоже не оправдали ожиданий, но их лидер сумел проявить себя в решающий момент — в буквальном смысле слова поднявшись над соперниками и забив своим фирменным мощным ударом головой в полуфинале против Уэльса.

И всё же мало кто верил, что сборная Португалии сможет одолеть хозяев турнира, французов, в финале. Тем более после того, как Криштиану пришлось покинуть поле из-за травмы уже на 25-й минуте первого тайма.

Однако Роналду, фактически ставший помощником Сантуша, поддерживал партнёров с бровки, и его команда вновь нашла способ победить. Решающий гол в дополнительное время забил Эдер, а в обороне блестяще действовал Пепе, руководивший самоотверженной защитой её ворот.

Роналду и партнёры по сборной Португалии после триумфа на Евро-2016 globallookpress.com

«Для меня это уникальный момент, — сказал Криштиану после матча, не скрывая эмоций. — Я очень давно мечтал об этом. Это незабываемо».

Невероятный путь

Даже для «Мистера Лиги чемпионов» завоевание трофеев в составе сборной Португалии действительно стало высшим достижением. Именно поэтому для Роналду так много значила даже победа в Лиге наций — турнире, который часто подвергался критике. Причём он выигрывал его дважды.

«У меня много титулов, завоёванных с клубами, но ничто не сравнится с тем, чтобы поднять над головой трофей в составе сборной Португалии, — сказал он после второй такой победы в Германии в прошлом году. — Поэтому на глазах слёзы: это чувство выполненного долга».

Разочаровывает, конечно, то, что победа над Испанией в серии пенальти стала бы прекрасным моментом для ухода Роналду из сборной.

Ещё после чемпионата мира 2022 года было очевидно, что он уже не способен выступать на самом высоком уровне, поэтому разочарование на мундиале в Северной Америке в этом году было вполне предсказуемым.

В результате суперфорвард сам запятнал своё наследие в международном футболе: его уход из сборной не просто давно назрел — он оказался крайне недостойным.

И всё же, несмотря на то, что своим уходом Криштиану затруднил возможность забыть о его, в общем-то, предсказуемо несдержанном поведении, то, чего он добился за 23 года выступлений на международной арене, останется в памяти навсегда.

Роналду вписал своё имя в историю рекордов. Его место в истории футбола обеспечено. Возможно, путь легендарного игрока завершился не так, как ему хотелось бы, но он продлился гораздо дольше, чем кто-либо мог считать физически возможным.