Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Федерации хоккея России и обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные на турниры под своей эгидой. Что значит это решение и как ситуация будет развиваться в ближайшее время — в материале LiveSport.Ru.

Справедливость восторжествовала

Борьба за возвращение российских спортсменов на международные турниры продолжается. 30 октября пришла очередная радостная новость — теперь из мира хоккея с шайбой. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело по иску Федерации хоккея России (ФХР) против Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и принял решение удовлетворить требования российской стороны.

25 августа 2026 года ФХР подала апелляцию на решение совета IIHF продлить отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях на сезон-2026/27 из-за опасений, связанных с безопасностью. Однако коллегия CAS, в состав которой входили Джулио Палермо (Италия), Исмаил Селим (Египет) и Марк Ховелл (Великобритания), в ходе очных слушаний, состоявшихся в Лозанне 23 и 26 октября, установила, что аргументы IIHF не подкреплены достаточными доказательствами, и поэтому удовлетворила апелляцию ФХР.

Сборная России по хоккею vk.ru/fhr

Это означает, что решение совета IIHF отменено, а международная федерация обязана допустить российские команды к следующим соревнованиям:

молодежный чемпионат мира (пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года);

чемпионат мира среди девушек до 18 лет (пройдёт в чешской Остраве с 8 по 16 января 2027 года);

чемпионат мира среди юношей до 18 лет (пройдёт в штате Миннесота, США с 22 апреля по 2 мая 2027 года);

чемпионат мира среди мужчин (пройдёт в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм с 14 по 30 мая 2027 года);

чемпионат мира среди женщин (пройдёт в канадском Квебеке с 3 по 14 ноября 2027 года).

Постановление суда вступило в силу немедленно. У IIHF есть право обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии, но, во-первых, это не приостановит исполнение решения, а во-вторых, рассматриваться могут только допущенные процессуальные нарушения, что само по себе случается крайне редко.

Идут стадии отрицания и гнева

Если для нашей страны эта новость — сугубо положительная, то так называемый «цивилизованный Запад» испытывает противоположные чувства. IIHF заявила, что разочарована и не согласна с решением CAS. Впрочем, федерация уверяла, что уважает полномочия суда и будет действовать в соответствии с вынесенным вердиктом.

Национальные федерации почти всех ведущих и не очень хоккейных стран отреагировали на постановление CAS в похожем ключе.

Германия: выступила против возвращения России на международные турниры, а как организатор ближайшего чемпионата мира предупредила о серьёзных последствиях с точки зрения безопасности, политики и экономики; собирается совместно с IIHF изучить решение суда.

Финляндия: назвала решение CAS «совершенно непостижимым», не видит оснований для участия России в международных соревнованиях, но продолжит уважать систему международного спортивного правосудия и обязалась соблюдать решения IIHF (сохранив при этом за отдельными финскими хоккеистами право на отказ от участия в турнирах с Россией).

Чехия: крайне неприятно удивлена решением CAS, которое не поменяло прежнюю позицию о несогласии с участием России в турнирах IIHF, поскольку «моральные принципы должны стоять выше спорта», но всё же собирается подробно проанализировать судебный вердикт, его практические и юридические последствия.

Сборная Чехии по хоккею globallookpress.com

Латвия: определится, как реагировать на ситуацию, после заседания совета IIHF 2-3 ноября, хотя национальное законодательство запрещает латвийским хоккеистам играть против России, поэтому в случае подобного матча они на площадку не выйдут.

Австрия: не согласна с решением CAS, продолжает быть категорически против возвращения России, заявила о поддержке IIHF и намерении следовать её решениям.

Швеция и Дания: крайне разочарованы и обеспокоены решением CAS, но они обязаны его уважать, а бойкотировать турниры не собираются.

Норвегия: удивлена и разочарована вердиктом, так как до завершения конфликта на Украине Россия должна быть отстранена от всех международных соревнований; собирается разобраться в практических последствиях решения и обсудить дальнейшие действия с IIHF.

Ряд стран выпустил более нейтральные заявления относительно решения Спортивного арбитражного суда. Так, Швейцария просто приняла его к сведению. Словакия заявила об уважении решений соответствующих международных органов и об ожидании дальнейших шагов со стороны совета IIHF. С Международной федерацией также продолжат поддерживать контакты в Канаде, для которой последствия судебного вердикта пока не вполне ясны.

А вот кто всецело поддерживает решение CAS, так это Беларусь. У неё свой путь возвращения на мировую арену, и сейчас она ожидает решения Дисциплинарной коллегии IIHF по вопросу полного восстановления в правах белорусских сборных.

Илья Усов vk.ru/hockey_bel

О том, что зарубежные политики и чиновники в основной своей массе недовольны принятым решением, говорить не стоит. Поэтому комментарий спикера чешского парламента Чехии и лидера правящего движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры стоит воспринимать как свет в конце туннеля. Политик поддержал CAS и поделился мнением, что спортсменов не следует наказывать за политические решения представителей своих стран.

Что будет дальше?

Совет Международной федерации хоккея проведёт заседание 2-3 ноября, чтобы обсудить решение CAS. В IIHF уже предупредили, что оно имеет серьёзные практические последствия для соревнований и не учитывает практические аспекты, которые невозможно реализовать незамедлительно.

Изменение состава участников требует масштабной координации с соответствующими национальными федерациями, организационными комитетами и властями принимающих стран. В частности, необходимо пересмотреть форматы соревнований, расписание матчей, вопросы транспортировки и размещения команд, а также меры по обеспечению безопасности. Международная федерация хоккея на льду

IIHF заранее прорабатывала механизм возвращения сборной России на международную арену: она должна занять место той команды, которая в прошлом сезоне вышла из первого дивизиона в элитный. Для молодёжного чемпионата мира — это Норвегия (сейчас она определена в группу В вместе с Канадой, Чехией, Латвией и Швейцарией), а для взрослого — Украина (её соперники по группе А — Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения). Для того, чтобы менять механизм возвращения, нет ни времени, ни ресурсов. Поэтому в данном случае с большей долей вероятности будет принято решение о замене.

Россия — Швеция (2021 г.) vk.ru/fhr

Горькой пилюлей для отечественных болельщиков может стать тот факт, что, скорее всего, нас на международную арену вернут в нейтральном статусе. CAS этот аспект никак не рассматривал, отдав всё на откуп Международной федерации. Министр спорта Чехии Борис Штястны уже подсуетился и выступил за возвращение россиян исключительно без флага, гимна или каких-либо иных государственных символов. Поскольку уже есть несколько прецедентов, как правительства европейских стран разрешали спортсменам из России участвовать в турнирах, проводимых на их территории, только в нейтральном статусе, а IIHF на угрозы передать право проведение турнира другим странам не решится, здесь всё ясно.

Главные трудности ожидаются с получением членами нашей сборной разрешений на въезд в те страны, где будут проходить чемпионаты. Это Канада, США, Чехия, Германия. Опыт других видов спорта показывает, что какой-то единой позиции по визам нет: кого-то пускают, кого-то — нет, где-то процесс оформления задерживают, а где-то — нет. Найти логику действий в данном вопросе сложно. Так что если и ждать какой-либо подлянки, то именно здесь.

Да и глобально — расслабляться ещё рано. Всего за несколько дней до возвращения хоккейной России CAS рассматривал подобное дело о судьбе кёрлингистов. И принял противоположное решение — отстранение россиян сохранить.

Дело в том, что Всемирная федерация кёрлинга, в отличие от IIHF, сумела аргументированно объяснить, чем может обернуться возвращение россиян: бойкотами матчей, отказами организаторов, визовыми проблемами. И CAS признал эти доводы достаточными для сохранения отстранения. А поскольку решение CAS сейчас распространяется только на пять вышеперечисленных чемпионатов, вполне возможно, что IIHF, решая вопрос уже с сезоном-2027/28, постарается привести более весомые и объективные доказательства своей позиции, что России пока нет места в мировом хоккее.