Финал противопоставляет две разные хоккейные модели: Швейцария — это структурное давление с высоким темпом смен и постоянным количеством бросков, Финляндия — более экономный, но адаптивный хоккей с акцентом на отрезки и провалы соперника. При этом обе команды уже встречались на турнире, и та игра (4:2 в пользу Швейцарии) показала, что финал может развиваться через рывки: финны способны возвращаться в игру, но швейцарцы быстрее восстанавливают контроль. Ключевым фактором станет то, выдержит ли Финляндия темп второго и третьего периодов, где швейцарцы традиционно добавляют по броскам и интенсивности. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:10 Главные судьи: Тобиас Бьёрк (Швеция) и Андре Шрадер (Германия).

21:00 Основные вратари: Леонардо Дженони и Юстус Аннунен.

20:45 Матч пройдёт на льду «Свисс Лайф Арены» (Цюрих, Швейцария), вместимостью 12 000 зрителей.

20:35 Приветствуем всех любителей хоккея! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию финального матча Чемпионата мира 2026 Швейцария — Финляндия. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Швейцария: Леонардо Дженони, Рето Берра, Янис Мозер, Доминик Эгли, Роман Йози, Дин Кукан, Кристиан Марти, Тим Берни, Свен Юнг, Тимо Майер, Нико Хишир, Аттилио Бьяска, Кристоф Берчи, Пиус Зутер, Нино Нидеррайтер, Кэлвин Тюркауф, Денис Мальгин, Свен Андригетто, Дамьен Риа, Кен Егер, Симон Кнак, Тео Рошетт.

Финляндия: Юстус Аннунен, Йоонас Корписало, Николас Матинпало, Урхо Вааканайнен, Вилле Хейнола, Хенри Йокихарью, Микко Лехтонен, Олли Мяяття, Вили Саариярви, Конста Хелениус, Александр Барков, Микаэль Гранлунд, Ленни Хямеэнахо, Антон Лунделль, Патрик Пуйстола, Ессе Пульюярви, Аату Рятю, Сакари Маннинен, Валттери Мереля, Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен, Янне Куокканен.

Швейцария

Сборная Швейцарии подходит к финалу в статусе единственной команды турнира, не проигравшей ни одного матча в основное время. Девять побед подряд и уверенная разница шайб по ходу турнира (39:7 на групповом этапе) подчёркивают системность и баланс коллектива Яна Кадьо. В плей-офф швейцарцы не просто побеждали, а «закрывали» соперников по игре: против Швеции — 3:1, против Норвегии — 6:0 при 30 бросках в створ и полном контроле темпа. Отдельно выделяется распределение нагрузки: в полуфинале против Норвегии шесть шайб оформили шесть разных игроков, что говорит о глубине состава и отсутствии зависимости от одной тройки. При этом Швейцария остаётся одной из самых «структурных» команд турнира — минимизация ошибок в своей зоне и быстрый выход из обороны дают стабильное преимущество по бросковой активности почти в каждом матче плей-офф.

Финляндия

Финляндия вновь демонстрирует фирменную турнирную модель: разгон по ходу чемпионата и пик формы ближе к решающим матчам. После неоднозначного группового этапа, где команда допустила проблемы с дисциплиной (в том числе игра в формате 3 на 5 против Чехии), «Суоми» прибавили в плей-офф. Победы над Чехией (4:1) и Канадой (4:2) показали ключевой тренд — способность резко увеличивать темп во втором периоде. В матче с канадцами именно отрезок после первого перерыва стал переломным, где финны забросили три шайбы подряд. Важнейшее отличие Финляндии — эффективность при ограниченном объёме бросков: против топ-соперников команда не доминирует по количеству, но реализует моменты сериями. При этом возвращение Александра Баркова усилило центр площадки: он стабилизировал вбрасывания и стал точкой контроля темпа.

Личные встречи

За последние официальные матчи преимущество в целом на стороне Финляндии, однако текущий турнир меняет баланс. Из пяти последних встреч — три победы финнов и две швейцарцев, при этом на ЧМ-2026 уже зафиксирована победа Швейцарии (4:2). Характер противостояния остаётся стабильным: большинство матчей проходят с разницей в 1–2 шайбы и часто переходят в дополнительное время.

