Перед началом плей-офф подводим итоги самых значимых событий общей стадии турнира в Швейцарии.

США проблемно вышли в плей-офф и попали на Канаду

Победитель прошлогоднего чемпионата мира и обладатель последнего олимпийского золота, сборная США, заявилась в Цюрих с одним из самых скромных составов среди команд первой очередности. Удовлетворенные громкими победами ранее, американцы в большей степени прибыли отбывать номер.

Главной звездой сборной, которую в основном формируют игроки нижних звеньев в своих заокеанских коллективах, безусловно, является Мэттью Ткачак, претендующий на попадание в «Тройной золотой клуб» — спортивное объединение, в которое входят хоккеисты, выигрывавшие Кубок Стэнли, ОИ и ЧМ.

Еще до начала чемпионата мира форвард «Пантерз», пропустивший значительную часть сезона из-за травм, заявил, что этот турнир особенно ценен, а победа в нем — важна для национальной команды.

Но высказывания, красиво упакованные Ткачаком для медийных цитатников, в рамках группового этапа пошли вразрез с плоской игрой, которую показала команда Дона Гранато.

В семи встречах американцы потерпели три поражения — от Швейцарии (1:3), Финляндии (2:6) и Латвии (2:4). Иными словами, «звездно-полосатые» проиграли двум лидерам группы и одному из прямых конкурентов, в результате чего путевка в плей-офф разыгрывалась в последнем туре — в игре против Австрии, над которой действующие чемпионы уверенно взяли верх (4:1).

Мэттью Ткачак globallookpress.com

Сам Мэттью Ткачак на общей стадии турнира набрал 7 очков (4+3), тогда как лучшим бомбардиром сборной стал нападающий «Питтсбурга» Томас Новак (1+8). Всего же на этом этапе США забросили 25 шайб при 21 пропущенной, установив худшую разницу среди представителей топ-4 в группе А.

В плей-офф ЧМ-2026 американцы прорвались на флажке, заняв последний слот, и угодили в клещи сборной Канады, для которой этот турнир обладает куда большим весом, учитывая международные провалы последних лет.

Прогнозы и ставки на хоккей

В отличие от сборной США, северные соседи собрали мощнейший состав, который сходу доказал свою практичность. В семи матчах группы «кленовые листья» под руководством Миши Донскова не потерпели ни одного поражения и наколотили 33 шайбы — второй лучший показатель на групповом этапе.

Маклин Селебрини, который остался капитаном сборной даже несмотря на поздний приезд Сидни Кросби, набрал 11 очков (5+6) и стал вторым в общем рейтинге бомбардиров.

Швейцария выдала исключительный перфоманс, Финляндия — почти

Два последних чемпионата мира сборная Швейцарии заканчивала матчами за золото, но всякий раз была остановлена за шаг до… На домашнем турнире швейцарцы собираются это выправить.

За месяц до начала турнира команду на лету подхватил Ян Кадьо, после того, как было принято решение о расставании с Патриком Фишером. Смена тренера перед стартом важнейшего ЧМ вызывала беспокойства во внешней среде, но не у самих игроков и нового тренерского штаба.

На групповом этапе Швейцария выдала мощнейшую серию — не проиграла ни одного матча, наколотила 39 голов и пропустила всего 7. По обеим ключевым статистикам — и вместе с тем и по числу заработанных очков (21) — швейцарцы оказались лидерами, обогнав в Канаду и Финляндию.

Свен Андригетто globallookpress.com

Сразу четыре хоккеиста хозяев ЧМ вошли в топ-10 бомбардиров общего этапа. Возглавил совокупную таблицу Свен Андригетто, набравший 13 очков (4+9), а Тимо Майер, представляющий на турнире «Нью-Джерси», оказался пятым с 11 баллами (3+8). В десятке также обосновались Денис Мальгин (8-е место, 10 очков) и Нико Хишер (9-е место, 9 очков).

В заключительном туре группы А между Швейцарией и Финляндией разыгрывалась верхняя строчка. В центральном матче дня финны потерпели поражение — единственное на этой стадии (2:4).

До седьмой игры в Цюрихе команда Антти Пеннанена установила шесть побед кряду, только в двух матчах пропустив больше одной шайбы. В пяти случаях финны забивали 4 шайбы или более.

Общую фазу соревнования Финляндия закончила на 2-м месте — разрыв между ближними конкурентами снизу составил 6+ турнирных пунктов. На этом отрезке финны забросили 31 шайбу при 11 пропущенных, закрепив второй лучший показатель по надежности в обороне.

Норвегия и Латвия — сенсации группового раунда

Одним из главных прорывов первых соревновательных недель стало второе место Норвегии в группе В. За семь туров команда Петтера Торесена накопила 15 очков, отметилась 25 голами и пропустила всего 14 шайб — меньше Чехии и Швеции и на одну больше, чем Канада.

В пяти матчах норвежцы забрали победный результат, четырежды управившись в основное время. В четырех играх скандинавы забивали 4 шайбы или более.

Бесстрашно на этой дистанции команда Торесена билась с фаворитами. В частности, помотала нервы Канаде в безумном матче с 11 голами (5:6, от), прибила ближнего конкурента — Швецию (3:2) и не заметила Чехию (4:1).

На фоне яркой общекомандной формы особое внимание привлек 18-летний нападающий Тинус Коблар, набравший 5+3 по системе гол+пас и оказавшийся единоличным лидером списка норвежских бомбардиров. В ударную же тройку входят Ной Стин и Эскильд Бакке Ольсен, в активе которых по 5 результативных баллов.

Тинус Коблар globallookpress.com

Тем временем Латвия взяла свое в меньшей степени за счет атакующей изобретательности, но благодаря структурной строгости.

За семь туров бордовые забросили 24 шайбы, хотя 14 из них пришлись на последние матчи против Великобритании (6:0) и Венгрии (8:1). Остальные 10 голов команда Харийса Витолиньша распределила между пятью соперниками.

В дебюте чемпионата мира Латвия проиграла трижды в четырех встречах, а переломной стала сенсационная победа над США (4:2). Набрав 12 очков в сумме, балтийцы сумели прописаться в лидерском трио группы А, потеснить американцев и выиграть конкуренцию у Германии и Австрии.

Драма Австрии и Словакии

В своих группах Австрия и Словакия выдали мощный старт, но провалили концовку. Обе команды вели борьбу за плей-офф и дали осечку в последних турах — в матчах против прямых конкурентов, в которых формировалась сетка 1/4.

Без Юрая Слафковского в составе, занятого делами в финале Востока Кубка Стэнли, Словакия ворвалась в турнир с победами над Норвегией (2:1), Италией (4:1), Словенией (5:4, бул.) и Данией (5:1).

Серьезные проблемы, повлекшие крах, команда Владимира Орсага начала испытывать с пятого тура, когда проиграла Чехии (2:3). Вскоре последовал разгром от Канады (1:5), а в решающем матче — как и зимой на ОИ — словаки не справились со Швецией (2:4).

Словакия проиграла Швеции globallookpress.com

Австрийцы на старте чемпионата мира стрельнули тремя убедительными победами — над Великобританией (5:2), Венгрией (4:2) и Латвией (3:1). Но как только команда Роджера Бадера вышла на лед против конкурентов основного класса — ей тотчас указали на ее место.

Например, 20 мая Австрия устроилась на 0:9 в игре против Швейцарии, а несколькими днями позже ее переехали Германия (2:6) и Финляндия (2:5). Не нашлось места интриге и в заключительном матче против сборной США (1:4).

В итоговом распределении позиций Словакия оказалась 5-й в группе В с 11 очками на счету. Австрия опустилась на 6-е место в группе А, набрав 9 баллов.

Чехия сыграла академично, Швеции во многом повезло

Чехия представлена на чемпионате мира опытными игроками, выступающими в подавляющем большинстве в местной лиге наряду с европейскими первенствами.

Возрастной коллектив с хорошей химией в верхних звеньях сумел добиться четырех побед в семи матчах, набрал 13 очков и забил скромные 19 голов. По результативности чехи оказались только пятыми в группе, тогда как в турнирной таблице замкнули топ-3.

Первую осечку коллектив Радима Рулика сенсационно дал во втором матче — против Словении 16 мая (2:3, от). Еще один провал пришелся на игру против Норвегии (1:4). Для Чехии она оказалась единственной, в которой было пропущено больше 3 голов. Локальной неудачей обернулся последний матч против Канады, в котором чехи вели 2:0 (2:3).

Лукаш Седлак globallookpress.com

На этом фоне одним из немногих значимых достижений стала победа над Швецией в третьем туре (4:3). Для «трех корон» же это поражение было вторым на дистанции в три матча. В дебюте ЧМ команда Сэма Халлама в похожем ключе драматично уступила Канаде (3:5), а ближе к концу общего раунда — проиграла Норвегии (2:3).

Трижды в семи встречах шведы пропускали минимум 3 шайбы, а в плей-офф пролезли в самый последний момент — благодаря волевой победе над Словакией (4:2), которую обошли на 1 пункт.

В группе В шведам принадлежит второй показатель результативности (27 голов) и третий по надежности в защите (16). Между тем главная надежда шведской сборной в атаке — Лукас Рэймонд вошел в тройку лидеров бомбардирской гонки. В семи матчах нападающий «Детройта» набрал 11 очков (5+6).

Италия и Великобритания покинули элитный дивизион

Будем честны: никто — или почти — не следит за сборными низшего сословия за пределами крупных международных турниров, да и если следит, то в контексте матчей против фаворитов, в которых, как правило, устанавливаются самые крупные победы в рамках конкретного соревновательного этапа.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

На чемпионате мира в Швейцарии были представлены три сборные, находящиеся на дне пищевой цепочки. Венгрия — безусловный претендент на вылет — сумела одержать одну победу и избежала борьбы за выживание, тогда как Италия и Великобритания с аналогичной задачей не справились.

Бен Боунс globallookpress.com

По итогам семи групповых матчей британцы оказались единственными среди 16 команд без набранных очков. Семь поражений кряду — каждое с разницей -3 или более — 7 заброшенных шайб и 35 пропущенных — это все, с чем хоккеисты островного государства покидают элиту.

Италия после эпичной домашней Олимпиады приехала во Фрибург с Юккой Ялоненым, под руководством которого сборная Финляндии взяла два золота в период с 2019-го по 2022-й. Но беднейшая кадровая основа лазурных не оставила опытному тренеру пространства для творчества и вытекающего из него прогресса.

Общий этап Италия закончила с одним зачетным баллом на счету — выручила ничья с Данией (2:3, бул.) — 28 пропущенными шайбами и 5 заброшенными, что стало худшим показателем результативности на две группы.