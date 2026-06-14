Матч ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — 4 матча групп E и F.

Германия — Кюрасао

20:00 мск, Хьюстон

Немцы начнут свой путь на мундиале с матча против сборной Кюрасао. Эта национальная команда из маленького карибского острова, которая уже выиграла свой главный матч просто тем, что оказалась на чемпионате мира впервые в своей истории. Кажется, именно такой контраст и делает встречу интересной: Германия обязана побеждать, Кюрасао может позволить себе играть без лишнего давления и страха .

Сборная Кюрасао приехала на турнир с историей, выиграв свою квалификационную группу в КОНКАКАФ и выдержала решающий матч на Ямайке, где ничья 0:0 стала исторической. Эта сборная сильно связана с голландской футбольной школой: многие игроки родились или выросли в Нидерландах, часть проходила европейскую систему подготовки, а тренирует команду Дик Адвокат — человек с огромным опытом, который знает, как организовать коллектив в матчах против более сильных соперников. К тому же, этот специалист знаком российскому болельщику, ведь Адвокат работал главным тренером сборной России.

Сборная Германии на чемпионате мира в 2014-м году феерила, победив на турнире, а на следующих двух мундиалях «бундестим» не смогла выйти из группы. К 2026-му году немцы преобразились, к этому большую руку прикладывает Юлиан Нагельсман, которому выпала возможность восстановить величие сборной Германии — 4-кратного чемпиона мира. Немцы уверенно прошли квалификацию ЧМ-2026 и перед стартом турнира набрали хороший ход, обыграв Финляндию и США в контрольных встречах.

У сборной Кюрасао, естественно, нет никаких ярких футболистов, за которыми стоило бы следить персонально. У немцев, например, можно менять одного игрока топ-уровня на другого, а у Кюрасао каждый игрок на вес золота . Такой фактор, кстати, может сыграть важную роль, ведь кюрасаоские футболисты будут играть на команду. Все же выделим 34-летнего защитника Леандро Бакуна, который имел опыт игры в АПЛ за «Астон Виллу».

Футболисты Кюрасао наверняка будут играть компактно и осторожно, немцам нужен игрок, способный найти пространство там, где его вроде бы нет — это Флориан Вирц, которого не раз называли «архитектором» атак. Полузащитник умеет одной передачей обострить атаку, это очень важно на чемпионате мира.

Сборная Германии будет настроена начать свой путь на мундиале с победы, ведь еще один невыход из группы болельщики «бундестим» не простят. Номинальные хозяева будут доминировать на поле, в этом нет никаких сомнений.

Флориан Вирц globallookpress.com

Слово прогнозисту: Журналист LiveSport.Ru Василий Пинаев считает, что сборная Германии начнет встречу активно, открыв счет уже к 20-й минуте со ставкой за 1.93.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Естественно, этот матч очень интересен только по причине дебюта сборной Германии на ЧМ-2026, но не более. Вряд ли мы увидим серьезное сопротивление от сборной Кюрасао.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Нидерланды — Япония

23:00 мск, Арлингтон

Нидерландцы снова приезжают на чемпионат мира с составом, которому по статусу стоит думать не только о выходе из группы, но и об успешной игре в плей-офф мундиаля. В истории «оранжевых» есть три финала турнира и ни одного титула, может быть на этот раз все-таки получится сотворить историю? Предстоящий матч против сборной Японии— настоящее испытание для голландцев.

Мы все помним, как на ЧМ-2022 японцы обыграли Германию и Испанию, а в квалификации ЧМ-2026 одними из первых оформили выход в финальный этап мундиаля. При этом, у сборной Японии за последние несколько лет были и неудачные результаты. К примеру, национальная команда неожиданно вылетела из Кубка Азии-2023 на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Ирана со счетом 1:2, но в отборе на мундиаль 2026-го года Япония уже выглядела довольно мощно.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

При этом, у японцев есть очень серьезная потеря в виде полузащитника «Ливерпуля» Ватару Эндо, который получил травму и не сыграет на ЧМ-2026. Футболист сделал все возможное, чтобы восстановиться к началу мундиаля, но ничего не вышло. После потери Эндо, роль лидера на себя может взять Такефуса Кубо, который выступает за «Реал Сосьедад». Этот вингер способен обострить атаку передачей, а также быстро принимать решения.

А вот другой игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сыграет на мундиале в составе сборной Нидерландов. Нет сомнений, что именно этот игрок обороны поведет за собой национальную команду. Ван Дейк будет цементировать оборону, а уже Гакпо и Де Йонг будут изобретать в атаке.

Болельщикам московского «Спартака» точно стоит обратить внимание на противостояние Нидерландов и Японии, ведь в составе голландцев на ЧМ-2026 есть полузащитник Гус Тиль, который выступал за «красно-белых» с 2019 по 2020-й год. Футболист удачно начал в «Спартаке», а потом затух. Сейчас Тиль выступает за ПСВ и попал в окончательную заявку национальной команды на мундиаль.

Предстоящий матч важен для обеих сборных с точки зрения турнирного положения. В случае победы одной из команд, вероятность выхода из группы значительно повышается. Нидерландам необходимо показать ведь свой потенциал в предстоящей встрече, чтобы не испытать проблем на групповой стадии .

Слово прогнозисту: Журналист LiveSport.Ru Василий Пинаев отдает предпочтение сборной Японии, сделав ставку на то, что номинальные гости точно не проиграют за 1.80.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Предстоящий матч — один из самых качественных афиш первого тура, обе сборные довольно сильны. К тому же, японцам вполне по силам обыграть нидерландцев, ведь «оранжевые» находятся не в идеальной форме, а азиатская сборная не проиграла ни одного матча из последних семи.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Кот-д'Ивуар — Эквадор

02:00 мск, Филадельфия

Эта вывеска менее статусная, нежели те, про которые написано выше. Сборная Кот-д'Ивуара попала на чемпионат мира впервые за 12 лет, для этой национальной команды пауза получилась слишком длинной, учитывая количество ярких футболистов, которые проходили через нее. Эквадор менее статусная сборная, чем Кот-д'Ивуара, но она умеет играть против топовых соперников.

Кот-д’Ивуар и Эквадор раньше не встречались между собой на чемпионатах мира и в других официальных турнирах, поэтому их история начинается с чистого листа. Фаворит в предстоящем матче — номинальные хозяева, подбор игроков которого довольно серьезный. Теперь сборная Кот-д'Ивуара вполне способна претендовать на успех не только в рамках Кубка Африки.

Напомним, что национальная команда победила на Кубке Африки-2023, который проходил в начале 2024 года. На том турнире сборная Кот-д'Ивуара находилась на грани вылета, сменила тренера по ходу соревнований, но затем собралась и дошла до титула. Этот опыт точно должен помочь национальной команде на мундиале.

Отдельно стоит следить за Амадом Диалло, который выступает за «Манчестер Юнайтед». Этот футболист является основным игроком английского клуба, а также лидером сборной Кот-д'Ивуара. Диалло уже привык к высоким скоростям, а также умеет эффективно подключаться к атакам.

А что стоит ожидать от сборной Эквадора? Точно не яркой игры с большим количеством голов. Национальная команда будет долго терпеть, гасить темп соперника и ждать своего момента. На таком коротком турнире эта тактика вполне жизнеспособна. Поможет Эквадору в этом главная звезда сборной Мойсес Кайседо. Он является опорным полузащитником, который будет связующим звеном между защитниками и атакующей линией.

Для обеих сборных предстоящий матч очень важен, ведь они находятся в одной группе с Германией. Если мы уже мысленно ставим «бундестим» на первое место в группе, то именно Кот-д'Ивуар и Эквадор разыграют 2-е место, которое напрямую выведет в 1/16 финала чемпионата мира.

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Слово прогнозисту: По мнению журналиста LiveSport.Ru Романа Петренко, сборные вполне способны забить больше двух голов в предстоящей встрече, выбрав ставку за 3.00.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Для российского зрителя в этом матче сложно найти что-то интересное. В составе обеих сборных нет ярких футболистов, а также тех, которые успели поиграть в РПЛ.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Швеция — Тунис

05:00 мск, Монтеррей

Этот поединок тоже не входит в число самых интересных для нейтрального болельщика в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2026, но интересных деталей тут довольно много. К примеру, в группе F ожидается очень высокая плотность, поэтому предстоящий матч очень важен для Швеции и Туниса.

Шведы возвращаются на чемпионат мира после паузы и делают это с очень мощной атакой. У команды Грэма Поттера есть дуэт, который способен испортить вечер почти любой обороне: Александер Исак и Виктор Дьекереш. Но против них выходит Тунис— сборная, которая строит свою силу не на громких именах, а на дисциплине, плотности и умении не отдавать сопернику слишком много пространства.

Александер Исак globallookpress.com

К тому же, шведы провалили основную квалификационную группу ЧМ-2026, не смогли выиграть в ней ни одного матча и получили шанс пробиться на мундиаль только в стыковых матчах. Там уже команда собралась, обыграла Украину и Польшу, а победный гол Дьекереша в финале стыков отправил Швецию на чемпионат мира.

Кстати, про Виктора Дьекереша. Да, он провел не очень удачный сезон в «Арсенале», были даже разговоры о продаже футболиста в другой клуб, но именно в сборной Швеции этот форвард является очень мощной атакующей силой. К тому же, на пару с Александером Исаком они способны расшатать любую оборону.

Сборная Туниса, в отличие от шведов, провела квалификацию ЧМ-2026 просто идеально. Национальная команда набрала 28 очков из 30-и возможных в своей группе, забила 22 мяча и не пропустила ни одного гола . При этом, в прошедшем Кубке Африки сборную Туниса, что называется, опустили с небес на землю. В 1/8 финала турнира сборная Мали оказалась сильнее по пенальти.

Перед предстоящим поединком стоит отметить, что у сборной Швеции есть отличный атакующий потенциал, а у Туниса сбалансированный состав. Обе сборные способны навязать борьбу Нидерландам и Японии в борьбе за лидирующие позиции в группе F.

Слово прогнозисту: По мнению журналиста LiveSport.Ru Василия Пинаева, сборная Швеции начнет свой путь на мундиале с победы, выбрав ставку за 2.43.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Будем честны, снова только один будильник. Если вас впечатлила игра Виктора Дьекереша в составе «Арсенала» или вы персональный фанат Александера Исака, то вам стоит обязательно поставить будильник.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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