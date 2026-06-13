Второй игровой день ЧМ-2026 получился для хозяев турнира почти идеальным. Канада впервые в своей истории не проиграла матч чемпионата мира, а США показали, что не собираются осторожничать на домашнем поле.

Канада — Босния и Герцеговина 1:1

Группа B

Канада начала домашний чемпионат мира не победой, но всё равно получила результат, который останется в истории. До этой игры у канадцев было шесть матчей на ЧМ и шесть поражений, а в Торонто команда Джесси Марша впервые набрала очко — и сделала это в тяжёлом матче, где долго не могла превратить давление в гол.

Интрига держалась на двух вещах: Канада играла без Альфонсо Дэвиса, а Босния и Герцеговина сразу дала понять, что не собирается растворяться в чужом празднике. Хозяева начинали эмоционально, но небрежно у чужих ворот. Джонатан Дэвид в первом тайме получил роскошный шанс, однако пробил слишком мягко. За это Канада быстро заплатила — после розыгрыша углового Сеад Колашинац продлил навес, а Йово Лукич головой открыл счёт.

Йово Лукич празднует гол globallookpress.com

Драматический момент

На 53-й минуте Канада уже почти сравняла. Ричи Ларьеа пробил по фактически пустым воротам, но всё тот же Колашинац успел вернуться и вынес мяч с линии так, что тот отскочил в перекладину. Стадион, да и весь город уже видел мяч в сетке, а Босния написала свой первый оборонительный миф на этом ЧМ.

Спасение Колашинаца globallookpress.com

Но этот вынос не остановил Канаду. Марш выпустил Кайла Ларина, и тот быстро сделал то, чего хозяевам не хватало весь вечер — после передачи Дэвида развернулся в штрафной и пробил в касание. Первый канадский домашний гол на ЧМ и первое очко сборной в истории турнира.

Кайл Ларин празднует гол globallookpress.com

После гола хозяева стали играть свободнее, но победу не вырвали. Босния удержала ничью и может быть довольна тем, как пережила давление Канады. А для хозяев этот результат важен не только эмоционально, теперь матч с Катаром в Ванкувере становится шансом почти гарантировать себе дорогу в плей-офф.

США — Парагвай 4:1

Группа D

США ждали этот матч восемь лет — с момента, когда стало понятно, что домашний ЧМ станет главным турниром для поколения Пулишича, Маккенни, Рейны и Балогана. Давление было огромным, но команда Маурисио Почеттино не стала ему поддаваться. Уже в первом тайме американцы разнесли Парагвай по темпу, агрессии и качеству решений.

Главный вопрос перед игрой был в том, сможет ли сборная США превратить домашний шум в футбол, а не в нервную суету. На седьмой минуте весь мир получил на него ответ, когда Кристиан Пулишич протащил мяч слева, собрал на себе защитников и покатил на Уэстона Маккенни, а после его прострела мяч от Дамиана Бобадильи залетел в ворота. Дальше Пулишич создал второй гол, а Фоларин Балоган оформил дубль ещё до перерыва.

Американцы празднуют гол globallookpress.com

Решающий момент

На границе первого тайма Балоган получил мяч у штрафной, продавил одного защитника, второго убрал на замахе и с левой вонзил мяч в самую девятку. Получилось очень громкое и едва ли не сенсационное заявление амбиций от американцев. До него Парагвай ещё мог надеяться на паузу, перестройку и разговор в раздевалке. А после перерыва матч стал историей о том, насколько много сил американцы готовы потратить в выигранном матче.

Американцы празднуют гол globallookpress.com

Фоларин Балоган вообще стал главным героем вечера. После ЧМ-2022 США долго искали нападающего, который не просто участвует в комбинациях, а стабильно заканчивает атаки, в матче с Парагваем Балоган выглядел именно таким форвардом. Единственная тревога для США — замена Пулишича в перерыве. Официально сразу после игры не было полной ясности, тактическая это замена или осторожность из-за возможного повреждения. Все американские болельщики активно следят за ситуацией, поскольку Пулишич остаётся человеком, вокруг которого строится весь атакующий рисунок команды Почеттино.

Фоларин Балоган празднует гол globallookpress.com

Во втором тайме Парагвай забил усилиями Маурисио, но камбэка не случилось. США снизили скорость, зато в концовке Джованни Рейна красивым ударом внешней стороной стопы оформил разгром. Это самая результативная игра сборной США в истории чемпионатов мира — и идеальный старт для команды, вокруг которой было слишком много неопределённости.

Гол Рейны globallookpress.com

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».