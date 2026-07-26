Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Винисиус Жуниор

«Реал» Мадрид, нападающий, 26 лет

Лондонский «Арсенал» готовит масштабный трансфер и намерен усилить состав звездой мирового уровня.

Как сообщает издание The Telegraph, «канониры» планируют предложить Винисиусу Жуниору контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории лондонского клуба.

Известно, что, если бразильский вингер не станет продлевать соглашение с «Реалом» (его контракт истекает летом 2027 года), «Арсенал» готов выложить внушительную сумму. Речь идёт о еженедельной зарплате в 400 тысяч фунтов — или 20,8 млн фунтов за сезон.

Ранее самыми высокооплачиваемыми футболистами «Арсенала» были Месут Озил и Пьер‑Эмерик Обамеянг — оба получали по 350 тысяч фунтов в неделю. Сейчас лидером по зарплате в команде является Букайо Сака: по новому соглашению он получает 365 тысяч фунтов в неделю. При этом главный тренер «Реала» Жозе Моуринью выступает против ухода Винисиуса из мадридского клуба.

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В прошлом сезоне Винисиус Жуниор неоднократно конфликтовал с руководством «королевского клуба» и высказывал намерение покинуть команду. Ходили слухи о его возможном переходе в саудовские клубы. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильца составляет 140 млн евро.

Наш прогноз: бразилец отыграет этот сезон в «Реале».

Эсекьель Барко

«Спартак», полузащитник, 27 лет

«Ривер Плейт» стремится вернуть полузащитника Эсекьеля Барко из московского «Спартака», сообщает издание Bolavip. Похоже, нас ждёт очередная глава латиноамериканской мыльной оперы до сентября.

По данным источника, аргентинский гранд вступил в переговоры с окружением игрока и сейчас выясняет детали его личного контракта и возможную сумму трансфера. Известно, что «Спартак» оценивает 50 % прав на одного из своих лидеров в 7 млн долларов, тогда как «Ривер» рассчитывает снизить стоимость до 5,5 млн.

При этом сам Барко в первую очередь рассматривает вариант с переходом в «Индепендьенте» — клуб, в системе которого он воспитывался. Желание вернуться в Аргентину связано в том числе с семейными причинами.

На данный момент руководство «Спартака» не комментирует ситуацию с 27‑летним аргентинцем и делает всё возможное, чтобы убедить его остаться в клубе.

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Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года — он перешёл как раз из «Ривер Плейт» за 14 млн евро. За это время аргентинец провёл за красно‑белых 73 матча и забил 22 мяча, а в 2026 году стал обладателем Кубка России. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Наш прогноз: Барко останется в «Спартаке».

Брадли Баркола

«ПСЖ», полузащитник, 23 года

Английский «Ливерпуль» всерьёз намерен подписать вингера «ПСЖ» и сборной Франции Брадли Баркола уже этим летом.

По данным авторитетного журналиста Бена Джейкобса, мерсисайдцы провели предварительные переговоры о переходе 23‑летнего футболиста и добились определённого прогресса.

«Ливерпуль» рассчитывает закрыть сделку в пределах суммы ниже 170 млн евро — именно столько, по информации источника, просит за игрока «ПСЖ». Парижский клуб не готов отпускать Баркола дешевле.

Сам футболист уже заявил, что не планирует продлевать контракт с «ПСЖ» и хочет сменить обстановку. Его окружение будет настаивать на снижении стоимости трансфера: помимо «Ливерпуля», интерес к вингеру проявляет «Арсенал».

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Баркола — воспитанник «Лиона», в «ПСЖ» он перешёл летом 2023 года за 45 млн евро. Сейчас рыночная стоимость игрока оценивается в 90 млн евро. В составе сборной Франции он провёл 28 матчей, забил 6 мячей и участвовал в ЧМ‑2026.

Наш прогноз: Баркола перейдёт в «Ливерпуль».

Бруну Гимарайнш

«Ньюкасл», полузащитник, 28 лет

«Арсенал» стремится укрепить состав и готовит серьёзное усиление в центр поля, чтобы закрепить успехи прошлого сезона.

Как сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы активно работают над трансфером полузащитника «Ньюкасла» Бруну Гимарайнша.

На этой неделе запланирован очередной раунд переговоров. Условия личного контракта с игроком уже согласованы — теперь «Арсенал» намерен повысить финансовое предложение.

Первое предложение в размере 70 млн фунтов было отклонено «Ньюкаслом»: в клубе считают эту сумму недостаточной для одного из ключевых футболистов. Руководство «сорок» обозначило нижнюю планку в 80 млн фунтов — ниже этой отметки переговоры вести не намерены.

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28‑летний бразилец ярко проявил себя в составе сборной Бразилии на ЧМ‑2026. В «Ньюкасле» он выступает с января 2022 года, перейдя из «Лиона» за 50 млн евро. За английский клуб Гимарайнш провёл 195 матчей, забил 31 гол и отдал 32 результативные передачи.

Наш прогноз: «Арсенал» подпишет бразильца.

Сантьяго Кастро

«Болонья», нападающий, 21 год

Нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро — один из самых лакомых кусочков на трансферном рынке Серии А. За него в разное время боролись ведущие итальянские гранды.

Интерес к аргентинцу проявляли «Милан», «Ювентус» и «Интер», но на текущий момент главным претендентом остаётся «Рома», которая близка к оформлению сделки.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Рома» предложила за 21‑летнего форварда 30 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов — этот вариант устроил «Болонью».

Сейчас стороны согласовывают детали премиальных выплат и процент от возможной будущей перепродажи игрока. Сам Кастро уже дал согласие на переход в «Рому».

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В прошлом сезоне Кастро сыграл за «Болонью» 35 матчей в Серии А, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи, став вторым бомбардиром команды. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 32 млн евро. В составе «Болоньи» футболист выступает с января 2024 года.

Наш прогноз: Кастро станет футболистом «Ромы».

Магнес Аклиуш

«Монако», полузащитник, 24 года

«ПСЖ» снова вернулся к кандидатуре вингера «Монако» Магнеса Аклиуша. По информации издания L’Équipe, лучший клуб Европы намерен предложить за 24‑летнего хавбека 50 млн евро.

Ранее «Монако» уже трижды отклонял предложения «ПСЖ» — в том числе вариант с выплатой 40 млн евро. При этом монегаски рассчитывают выручить за игрока не менее 70 млн евро, так что стороны будут продолжать дискуссию.

«Монако» сейчас испытывает финансовые проблемы и вынуждено продавать ликвидных футболистов, так что «ПСЖ» по максимуму будет дожимать монегасков, которым необходимы деньги, чтобы остаться на плаву в новом сезоне.

В минувшем сезоне Лиги 1 Аклиуш принял участие в 31 матче, отметившись 6 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с «Монако» действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 50 млн евро.

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Осенью 2025 года Аклиуш дебютировал в составе сборной Франции, а этим летом принимал участие в ЧМ‑2026. Сам вингер говорил, что именно для него приоритетом является трансфер в «ПСЖ», а не в «Ливерпуль», который также проявляет к нему интерес.

Наш прогноз: «ПСЖ» дожмёт «Монако» по Аклиушу.

Дзион Судзуки

«Парма», вратарь, 23 года

Лучший клуб Европы «ПСЖ» намерен этим летом снова усилить вратарскую линию и подписать нового конкурента Матвею Сафонову.

По данным La Gazzetta dello Sport, парижане присматриваются к вратарю «Пармы» и сборной Японии Дзиону Судзуки и хотят предложить ему пост первого номера.

Как сообщает источник, инициатором трансфера является наставник «ПСЖ» Луис Энрике, который видит в 23‑летнем японце кандидата на место в основном составе.

Сейчас вратарская бригада «ПСЖ» состоит из Матвея Сафонова, который выиграл битву за место первого номера, и француза Люка Шевалье, начинавшего прошлый сезон в качестве основного голкипера.

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Также к Судзуки проявляют интерес «Ювентус» и «Астон Вилла». За «Парму» он играет с 2024 года, а его контракт с пармезанцами действует ещё три года. Сейчас голкипер на трансферном рынке оценивается в 30 млн евро.

Наш прогноз: Судзуки заменит Шевалье в «ПСЖ».