The Athletic после невыразительного матча сборной Португалии против ДР Конго (1:1) объясняет, почему Криштиану Роналду больше не соответствует уровню своих амбиций.

Во многих отношениях его вины здесь нет.

Если бы вам бесконечно потакали и твердили, что вы способны на что-то, хотя все факты вокруг кричат об обратном, вы, скорее всего, тоже продолжали бы упрямо гнуть свою линию.

Если бы тренер раз за разом ставил вас в основу, в упор игнорируя очевидные вещи, вы бы тоже верили, что всё ещё в порядке.

Если бы вы выходили на стадион, забитый людьми, многие из которых приехали только ради вас, а один из них держал плакат: «С Кубком мира или без, ты всегда будешь моим Величайшим», вы бы тоже думали, что на вашу игру всё ещё стоит смотреть.

Болельщики Криштиану Роналду globallookpress.com

Уходить тяжело. Особенно когда впереди маячит очередной рекорд. Очередной крупный турнир. Цель в тысячу голов за карьеру. И особенно когда твои ровесники и вечные соперники всё ещё в деле.

Но Криштиану Роналду больше не тянет. Ну или, как минимум, он близко не показывает тот уровень, который требуется от Португалии — команды, которая теоретически входит в число главных фаворитов этого чемпионата мира.

Большую часть матча против ДР Конго (1:1) Роналду практически отсутствовал на поле. Дело даже не в том, что он делал что-то плохо, — он вообще ничего не делал. Это была какая-то пустота: физически он вроде бы присутствовал, но с тем же успехом это мог быть призрак, бесплотный дух.

В его исполнении не было каких-то кошмарных промахов, ужасных передач или вопиющих привозов. Ничего такого, из чего можно было бы нарезать кринж-видео для соцсетей, чтобы посмеяться над ним. Вообще ничего.

Затем, уже после перерыва, он дважды пробил по воротам. Удары получились как под копирку: после прострелов от лицевой линии он оба раза запустил мяч мимо ближней штанги.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Ни один из этих моментов не был стопроцентным (хотя можно поспорить, что Роналду в его лучшие годы щелкал такие как орехи). К тому же, в первом случае мяч летел за спину, и направить его в створ было безумно тяжело.

Второй эпизод стал куда более символичным: если бы Криштиану пропустил мяч, то находившийся прямо за ним Бруну Фернандеш оказался бы в гораздо более убойной позиции.

На этот нюанс в эфире Fox Sports обратил внимание Тьерри Анри.

«Команде нужно забивать. Тебе лично — нет.

Если бы он пропустил мяч в центр вратарской, Бруну Фернандеш заносил бы его в пустые ворота», — заметил Анри, намекая, что Роналду ставит себя выше коллектива.

А после этого — снова тишина.

Пожалуй, самым показательным моментом стали даже не эти два упущенных шанса, а эпизод, случившийся чуть позже. После навеса с правого фланга Роналду караулил мяч на дальней штанге. Передача выглядела многообещающе — в прошлом он взмыл бы ввысь и намертво вколотил мяч головой. Но в этот раз он не взлетел. В самом буквальном смысле: он даже не прыгнул. Потому что больше не может? Или потому что не захотел? Кто знает.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Защитник ДР Конго Шансель Мбемба спокойно выбил мяч головой — это был максимально рутинный вынос в духе «проще некуда» из-под парня, который когда-то был Криштиану Роналду.

Вскоре после этих моментов тысячи португальских болельщиков на стадионе начали скандировать имя Роналду, пытаясь завести его, пытаясь выжать из него тот самый момент, какие он когда-то выдавал пачками. Он подбадривал трибуны, возможно, и сам пытаясь поймать эту искру. Но не смог.

Прямо сейчас единственный убедительный аргумент в пользу присутствия Роналду на поле — это то, что он служит отличной приманкой, освобождая зоны для партнеров.

«Большую часть матча он сознательно стоит в офсайде.

И дело тут не в лени, это как раз очень умно. Он заставляет защиту ДР Конго постоянно оглядываться и искать его глазами, благодаря чему у его партнеров появляется пространство.

Но это также означает, что когда мяч уходит на фланг, он может выскочить из офсайда и создать реальные проблемы», — отметил Уэйн Руни в студии BBC.

Криштиану Роналду в матче с ДР Конго globallookpress.com

Проблема лишь в том, что никаких проблем он не создает. Просто потому, что больше не тянет.

И соперники это прекрасно понимают. После матча игроки сборной ДР Конго были слишком благоразумны и вежливы, чтобы заявить об этом прямо, но их понимание читалось между строк.

«Мы знаем, что он уже не тот, что раньше, поэтому понимали, что бегать он будет меньше. Если честно, я ждал от него чуть большего, но это нормально, он ведь уже в возрасте. В любом случае, играть против него — большая честь», — сказал полузащитник Нгалайель Мукау.

Опять же, глупо винить во всем одного Роналду. После матча Роберто Мартинес не просто стал защищать свое решение поставить его в старт, но и оправдал то, что оставил его на все 90 минут.

«В такой игре, где было тяжело вскрыть чужую штрафную, критически важно использовать навыки Криштиану. Было бы безумием снимать с игры лучшего бомбардира в истории футбола в матче, где нам кровь из носу нужно забивать», — заявил Мартинес после игры с ДР Конго.

Сам того не желая, Мартинес произнес ключевое слово: «история». Роналду — это прошлое. И это не какая-то внезапная новость; тренер не мог этого не предвидеть: этот матч стал уже 10-м подряд на крупных турнирах, в котором Роналду не смог забить.

Если бы Мартинес взял его на турнир в качестве своеобразного талисмана, перед которым преклоняются остальные игроки, чтобы он просто вдохновлял команду, сидел на лавке как вариант «разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации» (как Карло Анчелотти поступает с Неймаром) или выходил строго под серию пенальти — это еще можно было бы оправдать.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но вместо этого Мартинес продолжает упрямо ставить в основу 41-летнего игрока, который большую часть матча просто ходит пешком и больше не несет в себе былой голевой угрозы, делая его наконечником атаки при наличии одной из самых талантливых групп полузащитников и вингеров на этом чемпионате мира.

Невозможно отделаться от мысли: если бы Роналду все-таки отбывал дисквалификацию за красную карточку в предпоследнем отборочном матче против Ирландии (вместо того чтобы получить необъяснимое помилование и сокращение бана с трех игр до одной), для Мартинеса и всей Португалии это было бы только к лучшему.

Всё это выглядело особенно контрастно на фоне событий, случившихся днём ранее, когда главные суперзвезды планеты зажгли по полной программе. Эрлинг Холанн оформил дубль за Норвегию. Килиан Мбаппе дважды забил за Францию. И, конечно же, вечная главная тень и вторая половина величайшего индивидуального противостояния в истории футбола — Лионель Месси — оформил хет-трик в первом матче Аргентины на этом ЧМ.

Криштиану Роналду покидает поле после матча с ДР Конго globallookpress.com

После финального свистка Роналду медленным шагом направился прямиком к подтрибунному туннелю. Примерно на полпути он замер, развернулся, пожал руки нескольким партнерам по команде и паре соперников, после чего снова повернулся спиной и продолжил свой путь с поля.

Несколько его партнеров по сборной шли следом, но их окликнули и вернули в центральный круг, откуда большая часть португальской команды поаплодировала своим трибунам. Но Роналду к тому моменту уже скрылся в недрах стадиона. Никто не утверждает, что он демонстративно проигнорировал партнеров и, как следствие, болельщиков, — он просто ушел. В одиночку, став бесполезным для своей команды. Как для метафоры — вышло не слишком тонко.

Во многих отношениях его вины здесь нет. Но он больше не тянет.