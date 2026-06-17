Это должен был быть день, когда Криштиану Роналду наконец ворвётся в этот чемпионат мира. Вышло иначе: упорные парни из Конго сгоняли 1:1 в Хьюстоне, взяв первое очко в своей истории на чемпионатах мира. Вместе с корреспондентами The Athletic разбираем ключевые моменты матча.

Насколько тревожным было выступление Роналду?

Всё было готово для бенефиса Роналду. Но если накануне гремели сразу три суперзвезды, то на седьмой день турнира лучший бомбардир в истории сборных так и не выстрелил.

Предыдущий день и правда вышел под стать слову «сверхчеловеческий»: Эрлинг Холанд забил дважды в победном матче Норвегии с Ираком, Килиан Мбаппе оформил свой дубль, когда Франция обыграла Сенегал, и, наконец, самое запоминающееся — хет-трик Лионеля Месси в победе Аргентины над Алжиром.

Все ждали повторения этих подвигов и от Роналду, но...

LiveSport.Ru вёл онлайн-репортаж матча.

И удивляться особо не стоит, если взглянуть на его недавнюю статистику на чемпионатах мира. В 41 год он по-прежнему результативен в отборочных матчах (пять голов в пяти играх на пути к этому турниру, десять в девяти — к Евро-2024) и за свой клуб в Саудовской Аравии (28 в 30 матчах за «Аль-Наср» в прошлом сезоне), но беспомощен на больших турнирах: всего один гол (да и тот с пенальти) в 11 матчах на ЧМ-2022, Евро-2024 и в первой игре здесь .

Для контекста: Месси с того момента, как Роналду забил с точки в стартовом матче группы против Ганы на ЧМ-2022, отличился на чемпионатах мира девять раз. Эти двое, вероятно, потом обменяются шутками об этом в WhatsApp.

Криштиану Роналду провёл неудачный матч на ЧМ-2026 globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Моментов в матче было немного, влияние Роналду на игру оказалось минимальным. Он в основном пытался быть проводником для своих более молодых, быстрых и подвижных партнёров — то намеренно стоял в нескольких метрах в офсайде (чтобы Португалия могла сыграть за спину высокой линии ДР Конго, а он оказывался в правильной позиции под прострел), то отходил вглубь, пытаясь связать игру. У него было пара попыток после прострелов Франсишку Консейсау, но ни одна не потревожила вратаря.

Любая критика Роналду на родине, где его боготворят как никого другого, в основном сводится к тому, как его использует тренер Роберто Мартинес. Роналду практически гарантированно проведёт каждую минуту ЧМ-2026 вне зависимости от своего вклада — тогда как для игрока его возраста роль выходящего на замену, возможно, подошла бы лучше. Он предсказуемо отыграл все 90 минут. И так же предсказуемо дал очень мало.

Результат матча Португалия Лиссабон 1:1 ДР Конго Киншаса 1:0 Жоау Невеш 6' 1:1 Йоан Висса 45+5' Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Томаш Араужу, Нуну Мендеш ( Нелсон Семеду 72' ), Ренато Вейга, Жоау Невеш, Витор Феррейра ( Гонсалу Рамуш 83' ), Бернарду Силва ( Шику Консейсау 45' ), Бруну Фернандеш, Педру Нету ( Рафаэл Леау 71' ), Криштиану Роналду ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Эдо Кайембе ( Жорис Кайембе 74' ), Артур Масуаку ( Шарль Пикель 74' ), Стив Капюади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака ( Жедеон Калулу 85' ), Самуэль Мутуссами, Седрик Бакамбу ( Симон Банза 85' ), Йоан Висса, Ngal'ayel Mukau ( Ноа Садики 57' ) Жёлтые карточки: Бернарду Силва 13', Нелсон Семеду 88', Томаш Араужу 90+2' — Шансель Мбемба 32'

Статистика матча 1 Удары в створ 2 4 Удары мимо 3 75 Владение мячом 25 5 Угловые удары 4 3 Офсайды 2 9 Фолы 10

Насколько большой сенсацией стал результат?

Исторически этот результат — не уровень Саудовской Аравии, обыгравшей Аргентину в 2022-м, или Сенегала, шокировавшего действующих чемпионов мира французов двадцатью годами ранее. Даже на этом турнире ничья Катара со Швейцарией была сюрпризом, а то, как Кабо-Верде каким-то образом удержало Испанию на нуле в начале недели, стало одной из величайших сенсаций в истории чемпионатов мира.

И всё же это не должно умалять достижение ДР Конго. Запас прочности у Португалии, особенно в полузащите, откровенно неприличный, и команда Мартинеса повела на шестой минуте. Но ДР Конго не дрогнула — и более того, нанесла больше ударов и выдала более высокий показатель ожидаемых голов (xG), несмотря на скромное владение мячом.

В обороне, во главе с капитаном Шанселем Мбембой — бывшим защитником «Ньюкасла», — конголезцы были грандиозны и почти не дали Португалии чистых моментов. В них чувствуется очевидная стойкость и сплочённость.

Криштиану Роналду и Лионель Мпаси-Нзау globallookpress.com

Для команды, стоящей на 43-й строчке рейтинга ФИФА, вполне себе достижение — сыграть вничью с одним из фаворитов и взять первое в истории очко на финалах чемпионата мира . А учитывая, что группу K дополняют Узбекистан и Колумбия, дальнейшие перспективы Конго теперь тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Почему Португалия выглядела такой беззубой?

Это не первый случай, когда один из фаворитов турнира выглядит неубедительно в стартовом матче чемпионата мира. Пробегая глазами по составу Португалии, можно всерьёз доказывать, что у Мартинеса сильнейший по совокупности набор талантов на турнире — сравнимый, пожалуй, только с французским.

Но главный вызов — собрать этих исполнителей в цельную, побеждающую команду. Мартинес ещё может этого добиться, но сомнений нет: им нужно прибавлять в завершающей трети поля. Здесь Португалия абсолютно доминировала во владении, легко перекатывая мяч в попытках вскрыть ДР Конго. Технического качества Витиньи, Жоау Невеша, Бруну Фернандеша и Бернарду Силвы хватило бы, чтобы при желании держать мяч все 90 минут, — но в футболе нужна и острота.

Да, в атаке Португалии есть слон в комнате в форме Роналду, но не он виноват в той беззубости, что они показали. Скорее тревожит недостаток снабжения их лучшего бомбардира в истории. Отдать должное надо и ДР Конго, но один удар в створ при 75 процентах владения подчёркивает, насколько тупой была атака Португалии. Долго перекидывать мяч — это хорошо, но Мартинесу понадобится больше креатива, чтобы соответствовать титулу претендента на ЧМ-2026.

Как Висса искупил год страданий?

При всём доминировании Португалии во владении в первые 45 минут (80 процентов), угрожала воротам она редко. ДР Конго, напротив, в те редкие моменты, когда могла атаковать, действовала прямолинейно — и вперёд её вёл именно Йоан Висса, тревоживший защитников, прессинговавший вратаря и пытавшийся что-то создать.

Йоан Висса в матче против Португалии globallookpress.com

Йоан Висса забивает гол в ворота Португалии globallookpress.com

Йоан Висса после забитого гола globallookpress.com

Запустив в начале матча удар левой мимо штанги, Висса сравнял счёт на исходе первого тайма. Артур Масуаку здорово навесил в штрафную после того, как Португалия не вынесла мяч после углового, и игрок «Ньюкасла» необъяснимым образом остался без опеки. Но даже так он идеально подгадал прыжок и направил мяч головой в упор в сетку.

Этот гол стал огромным достижением не только для его страны, но и для самого Виссы. Его переход в «Ньюкасл» из «Брентфорда» прошлым летом за £55 млн пока обернулся катастрофой: травмы преследовали его весь сезон, как итог — всего три гола, и крепкая скамейка запасных в последних 22 матчей. Но сегодня он выглядел куда свежее, чем в футболке «Ньюкасла» на протяжении всего сезона 2025/26. Б

Когда они играют дальше?

Группа K, вторник, 23/24 июня. 2-й тур. Португалия — Узбекистан (Хьюстон), Колумбия — ДР Конго (Гвадалахара, Мексика).