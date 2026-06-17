Игровой день начался с французской пробуксовки и закончился аргентинской легендой. Сенегал почти тайм активно угрожал вице-чемпионам мира, Ирак ненадолго испортил Холанну идеальный дебют, а Иордания в первом матче на ЧМ заставила Австрию работать до последней минуты. Но всё равно главным героем остался Лео Месси, в 38 лет он оформил хет-трик и догнал Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.

Франция — Сенегал 3:1

Группа I

Франция начала матч вальяжно, будто не совсем понимала, где находится. Сенегал в первом тайме был лучше вообще во всём, а Николас Джексон и Исмаила Сарр вполне могли открыть счёт, моменты у обоих были очень серьёзные. Но после перерыва команда Дидье Дешама прибавила, Майкл Олисе стал чаще получать мяч в опасных зонах, а атака Франции наконец перестала выглядеть набором больших имён без общей идеи.

Момент Сарра globallookpress.com

Пас, который включил Францию

На 66-й минуте Олисе нашёл передачей Килиана Мбаппе в штрафной, и тот развернул матч в сторону Франции. До этого был спорный эпизод с падением Мбаппе после подката Садио Мане, но даже без пенальти французам хватило класса, чтобы дожать соперника. Чуть позже Брадли Баркола перебросил Эдуара Менди, Сенегал ответил мощным ударом Ибраима Мбайе, а последнее слово всё равно осталось за Мбаппе.

Гол Мбаппе globallookpress.com

Его дальний удар не просто останется в хайлайтах турнира — Мбаппе обошёл Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, а по голам на чемпионатах мира догнал Герда Мюллера. Результат французы добыли, но первый тайм оставил важное предупреждение о том, что против более собранного соперника настолько позднее зажигание может стоить гораздо дороже.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Норвегия — Ирак 4:1

Группа I

Эрлинг Холанн долго ждал свой первый матч на чемпионате мира и не разочаровал в дебюте. Норвегия обыграла Ирак крупно, хотя соперник держался лучше, чем можно было ожидать, и даже успел сравнять счёт благодаря удару Аймена Хуссейна.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Дебют в уникальном стиле Холанна

Первый гол Холанна кажется простым только до того, как посмотришь повтор. Эрлинг дождался подачи Вольфе, рванул за спину защитнику и вытянул левую ногу так, будто вся атака изначально была построена под этот последний шаг. Второй мяч получился менее изящным — защитник Ирака отдал бездарный пас вратарю, а Холанн не выключился из прессинга и забил один из самых лёгких мячей в карьере.

В перерыве даже техника не выдержала норвежской мощи, и на поле прорвало систему полива — газон пришлось срочно приводить в порядок. После паузы Лео Эстигор забил с подачи Мартина Эдегора, а затем Хуссейн, уже в роли автора гола, срезал мяч ещё и в свои ворота. Холанн был близок к хет-трику, но и дубля хватило, чтобы сразу войти в гонку лучших снайперов турнира.

Норвежцы празднуют гол globallookpress.com

Аргентина — Алжир 3:0

Группа J

В этом матче вообще не нужно искать дополнительные сюжеты, игра однозначно вошла в историю чемпионатов мира. Аргентина уверенно начала защиту титула, но весь вечер всё равно был подчинён одному человеку. Лионель Месси в 38 лет вышел на свой шестой чемпионат мира и оформил хет-трик, который сравнял Лео с Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Лионель Месси globallookpress.com

История всё ещё пишется

Месси быстро снял вопросы о своей форме и роли в команде. Он отрабатывал в защите, разгонял атаки, связывал партнёров и сам завершал эпизоды так, будто время для него идёт с чуть меньшей скоростью, чем для остальных. Первый гол случился после атаки, которую Лео сам начал и сам закончил классным ударом издали. Второй стал наказанием за ошибку Люки Зидана, а третий — классическим ударом с линии штрафной в нижний угол.

Гол Месси globallookpress.com

Да, был и спорный момент с жёстким подкатом против Айссы Манди, за который Месси мог получить карточку, но даже с предупреждением Лео бы творил точно такую же магию. Аргентина теперь верит во второй титул подряд, а Лео Месси для своей страны — по-прежнему живое божество на футбольном поле. Рекорд Клозе уже не уникален, и теперь впереди у Месси остаётся только собственная историческая планка.

Аргентинские болельщики поклоняются Месси globallookpress.com

Иордания — Австрия 1:3

Группа J

Иордания могла превратить свой первый же матч на чемпионате мира в сказку. Команда не испугалась Австрии, выдержала стартовое давление, а после гола Романо Шмида сравняла счёт. На 50-й минуте Али Ольван ушёл в свободную зону слева, сместился под правую и красиво закрутил мяч в дальний угол.

Али Ольван празднует гол globallookpress.com

Австрийский опыт

Австрия долго не могла окончательно переломить матч, а гол Марко Арнаутовича на 67-й минуте отменили из-за игры рукой у Штефана Поша. Но опыт всё равно взял своё. На 76-й минуте после углового Арнаутович навязал борьбу, и Язан Аль-Араб срезал мяч в свои ворота.

В компенсированное время Арнаутович всё же забил и сам, реализовав пенальти после игры рукой Салима Обайда. Для 37-летнего форварда это был первый гол на чемпионате мира и ещё одно напоминание, зачем Ральфу Рангнику нужны такие игроки. Иордания проиграла, но её дебют не выглядел робким. В группе с Аргентиной и Алжиром ей будет тяжело, однако первый матч показал, что выходить на поле заранее проигравшей она не собирается.

Пенальти Арнаутовича globallookpress.com

Что будет дальше

Франция и Норвегия синхронно начали группу I с крупных побед, но сделали это по-разному. У французов главным ответом стал второй тайм Мбаппе и Олисе, у норвежцев — привычная работа Холанна. В группе J феерил Лео Месси, а Австрия не позволила Иордании сенсационно дебютировать на мундиале.

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