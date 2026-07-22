The Athletic и платформа Eyeball, отслеживающая более 400 000 молодых игроков по всему миру, представляют символическую сборную из футболистов без опыта выступлений за национальные команды. Запомните эти имена — через четыре года они могут стать главными открытиями ЧМ-2030.

На этом чемпионате мира уже можно было увидеть очертания будущего.

Вингер сборной Сенегала Ибраим Мбайе исполнил два эффектных финта, легко ушел от Тео Эрнандеса и мощным ударом под перекладину поразил ворота Франции. В возрасте 18 лет и 142 дней он стал самым молодым африканским автором гола в истории чемпионатов мира.

Марокканский вингер Джасим Ясин поставил точку в победном матче с Гаити (4:2), забив свой мяч и став самым молодым автором гола в истории сборной Марокко на чемпионатах мира. На тот момент ему было всего 20 лет.

20-летний вингер сборной Кот-д’Ивуара Базумана Туре вышел в стартовом составе на первый матч своей команды против Эквадора, а уже на следующей неделе завершил переход в «Ньюкасл» за 42 млн фунтов (56 млн долларов).

Во всех трех случаях специалисты Eyeball предвидели этот прорыв. Может показаться, что чемпионат мира по-прежнему остается первой возможностью представить молодых футболистов широкой аудитории, но в современном футболе скрытых талантов практически не осталось.

И во многом именно Eyeball поспособствовал этому. Если Wyscout считается ведущей платформой для видеоаналитики и скаутинга в профессиональном футболе, то основанный в 2020 году Eyeball стал мировым аналогом, специализирующимся на юношеском футболе.

Более 150 профессиональных клубов, включая свыше половины участников АПЛ, платят за доступ к его базе данных. В архиве платформы собраны подробные видеозаписи матчей, размеченные игровые эпизоды и аналитические данные по любительским и профессиональным юношеским лигам из 42 стран Европы, Африки, Северной и Латинской Америки.

Платформа отслеживает более 400 тысяч футболистов в возрастных категориях от U13 до U23. Более 50 участников завершившегося чемпионата мира этим летом ранее были представлены в базе Eyeball, включая игроков сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Брадли Баркола и Варрена Заира-Эмри.

Ибраим Мбайе (Сенегал) gettyimages.com

Мбайе, Ясин и Туре — трое из пяти участников ЧМ-2026, чьи полноценные профили были доступны на платформе Eyeball. Всех их начали снимать на видео еще с 14-летнего возраста в родных странах. В эту пятерку также входят полузащитник сборной Чехии и пражской «Спарты» Гуго Сохурек, а также хавбек сборной Кот-д’Ивуара и «Брайтона» Малик Ялькуйе.

Ясин сейчас прочно закрепился в «Страсбурге» — в феврале он перешел туда из клуба Лиги 2 «Дюнкерк» примерно за 7 миллионов евро (6 миллионов фунтов, 8 миллионов долларов). До этого он полгода провел в «Мариньяне» (четвертый дивизион французского футбола), а еще ранее формировался как игрок в «Истре».

Специалисты Eyeball следили за его развитием на протяжении 32 матчей, предоставляя клубам информацию, которая помогла принять решение о переводе игрока на более высокий уровень. Аналитики платформы видели, как стремительно прогрессировал футболист.

Eyeball добился успеха во многом потому, что все больше клубов по всему миру строят свою бизнес-модель на поиске, развитии и последующей выгодной продаже молодых талантов. Командам из менее статусных чемпионатов жизненно необходим доход от трансферов, поэтому они стремятся как можно раньше показать своих перспективных игроков. А клубам-покупателям важно замечать будущих звезд раньше конкурентов — иначе можно попросту опоздать.

Исходя из убеждения, что талант может появиться где угодно, Eyeball поставил перед собой цель сделать поиск молодых футболистов более доступным благодаря собственной видеоплатформе, чтобы место рождения больше не становилось препятствием для карьеры игрока.

Сегодня география работы компании настолько широка, что ее скауты уже отслеживают молодых футболистов, которым только предстоит громко заявить о себе и оставить заметный след на чемпионате мира 2030 года.

«Чемпионат мира — это место, где талант раскрывается, а не где его находят, — говорит сооснователь Eyeball Дэвид Хикс. — Каждый год от 500 до 1000 футболистов, представленных на нашей платформе, переходят из любительского футбола в профессиональный. Любопытно осознавать, что некоторым будущим звездам чемпионата мира 2034 года сегодня может быть всего девять лет».

Будущие звезды уже ждут своего часа в базе данных Eyeball. Именно поэтому The Athletic попросил специалистов платформы составить символическую сборную со всего мира из игроков, которые пока почти неизвестны широкой публике, но, по их мнению, способны стать одними из главных действующих лиц чемпионата мира 2030 года.

Символическая сборная ЧМ-2030 из игроков без матчей за национальные команды

Вратарь: Валентин Рейгия (16 лет) — Аргентина, «Архентинос Хуниорс»

Валентин Рейгия globallookpress.com

Весной голкипер дошел со сборной Аргентины до финала чемпионата Южной Америки (U-17) и уже считается одним из главных кандидатов на роль будущего преемника Эмилиано Мартинеса.

Правый защитник: Вабуэ Думбия (18 лет) — Кот-д’Ивуар, «Норшелланн»

Этим летом защитник перебрался из «АСЕК Мимозас» в датский «Норшелланн» — клуб, давно зарекомендовавший себя как одна из лучших площадок для развития африканских талантов. Хотя Думбия не является выпускником академии «Right to Dream» в Гане, его переход стал логичным шагом в развитии карьеры.

По своей манере игры, подвижности в обороне и способности подключаться к атакам в финальной трети поля его сравнивают с правым защитником «Монако» и сборной Сенегала Крепеном Диатта.

Центральный защитник: Мор Талла Ндиайе (18 лет) — Сенегал, «Ливерпуль»

Мор Талла Ндиайе globallookpress.com

После яркого выступления на чемпионате мира U17 в прошлом году Ндиайе оказался в числе самых востребованных молодых защитников. В распоряжении специалистов Eyeball было 27 полных матчей футболиста, что позволило клубам детально оценить его потенциал еще во время выступлений за сенегальские академии «Bousports Academy» и «Amitie».

По манере игры его сравнивают с защитником сборной Колумбии и «Пари Сен-Жермен» Вильяном Пачо. Особенно выделяется игра в воздухе — в среднем Ндиайе выигрывает 2,26 верховых единоборства за 90 минут.

В борьбе за талантливого сенегальца победил «Ливерпуль», который подписал его в этом году. Защитник уже провел три матча за молодежную команду клуба (U21) и в ближайшие годы рассчитывает пробиться в основной состав.

Центральный защитник: Эли Мбаву (16 лет) — Бельгия, «Генк»

Эли Мбаву globallookpress.com

В 15 лет Мбаву уже стал капитаном сборной Бельгии U17. Он относится к числу современных центральных защитников, уверенно начинающих атаки: любит продвигать мяч через центр, умеет быстро менять направление развития атаки и комфортно чувствует себя на больших пространствах.

Благодаря выдающимся физическим данным он зачастую превосходит сверстников. В прошлом сезоне Мбаву провел 27 матчей за юношескую команду «Генка».

Левый защитник: Леон Якирович (18 лет) — Хорватия, «Интер»

Леон Якирович globallookpress.com

Якировича высоко ценят не только за атакующие качества, но и за превосходное чтение игры. В среднем он совершает 8,77 возврата владения за 90 минут, а в прошлом сезоне дважды забил головой в матчах Юношеской лиги УЕФА против «Барселоны» U19.

За первую команду загребского «Динамо» он успел провести четыре матча, после чего в январе перешел в «Интер» за 2,5 млн евро. В прошлом сезоне защитник сыграл 20 встреч за молодежную команду миланцев (U23), выступающую в Серии C.

По игровому профилю его сравнивают с защитником «Атлетико» Давидом Ганцко, поскольку он способен одинаково эффективно действовать как на левом фланге обороны, так и в центре.

Центральный полузащитник: Абделла Уазан (17 лет) — Марокко, «Аякс»

Абделла Уазан globallookpress.com

Уазан — универсальный полузащитник, способный выполнять огромный объем работы. По игровому профилю он напоминает Стивена Джеррарда или Джуда Беллингема. Благодаря длинному шагу он легко покрывает большие расстояния, обладает мощным дальним ударом и любит заманить соперника, прежде чем развернуться и резко ворваться в свободную зону.

Родившийся в Нидерландах марокканец начинал карьеру в «Зебюргии», а в 2016 году перешел в академию «Аякса». В прошлом сезоне он поднялся в «Йонг Аякс», резервную команду клуба, выступающую во втором дивизионе чемпионата Нидерландов. На его счету 25 матчей, четыре гола и шесть результативных передач.

В марте Уазан дебютировал за молодежную сборную Марокко U23.

Центральный полузащитник: Эбрима Тункара (16 лет) — Испания, «Барселона»

Эбрима Тункара globallookpress.com

Родившийся в Гамбии полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Европы U17, который прошел в июне. После перехода из местного клуба «Серданьола-Матаро» в академию «Барселоны» Ла Масия он демонстрирует впечатляющую стабильность.

Тункара не проигрывал на протяжении 60 матчей, выступая сразу в двух возрастных категориях, а Испания ускоренными темпами продвигает его по юношеским сборным, стремясь окончательно закрепить за собой талантливого футболиста.

Центральный полузащитник: Александер Андерссон (16 лет) — Швеция, «Юргорден»

Атакующий полузащитник вошел в историю в мае 2025 года, когда провел последние четыре минуты матча против «Эльфсборга» (0:4). На тот момент ему было всего 15 лет и 24 дня, что сделало Андерссона самым молодым футболистом, когда-либо сыгравшим в чемпионате Швеции.

Символическая сборная ЧМ-2030 из игроков без матчей за национальные команды The Athletic.com

Правый вингер: Хосе Эскорсия (17 лет) — Колумбия, «Атлетико Насьональ»

Непредсказуемый вингер, одинаково уверенно владеющий обеими ногами.

Центральный нападающий: Самба Конате (17 лет) — Франция, «Лейпциг»

Форвард, который мог затеряться в потоке талантов, но вместо этого получил свой шанс. После выступлений за «Гавр», «АСПТТ Марсель» и «Насьональ» из Кавигаля «Лейпциг» прошлым летом выхватил его из любительского футбола Франции.

Самба Конате globallookpress.com

В базе Eyeball для просмотра клубами были доступны 38 полных матчей Конате за клубы и сборную, начиная с 2023 года. В декабре 17‑летний форвард дебютировал за первую команду «Лейпцига», заменив Яна Дьоманде и став вторым самым молодым игроком в истории Бундеслиги. Затем он забил 19 голов в 28 матчах за команду U19, заслужив вызов в сборную Франции U17.

При росте 190 см Конате отличается нестандартной пластикой движений. По стилю игры его сравнивают с форвардом «Ливерпуля» Юго Экитике: внешне он может показаться немного нескладным, однако превосходно работает с мячом, уверенно идет в обводку и способен наносить удары практически из любого положения.

Левый вингер: Эдуарду Консейсау (16 лет) — Бразилия, «Палмейрас»

После вылета Бразилии от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира Неймар завершил международную карьеру, а к следующему мундиалю Винисиусу Жуниору исполнится уже 30 лет.

Эдуарду Консейсау globallookpress.com

Бразильский футбол традиционно делает ставку на ярких креативных вингеров, и одна из главных надежд нового поколения — воспитанник «Палмейраса» Эдуарду Консейсау по прозвищу Дуду.

В академию «Палмейраса» он пришел в 2018 году после нескольких лет в футзале, сумев перенести свое мастерство дриблинга на большое поле. Несмотря на юный возраст (16 лет), он обладает впечатляющей взрывной скоростью и резким первым рывком. В отличие от многих современных вингеров, Дуду постоянно идет в обыгрыш один в один, в среднем совершая пять успешных попыток дриблинга за 90 минут.

На чемпионате Южной Америки U17 в апреле он играл слева в тройке полузащитников, но за основную команду «Палмейраса» пока еще не дебютировал.

Альтернативные варианты

Правый защитник: Давид Боли (17 лет) — Франция, «Пари Сен-Жермен»

Давид Боли globallookpress.com

Боли прошел через академию «Аньер Расинг Клуб де Франс» и только в 2022 году присоединился к системе «ПСЖ». В декабре 2025 года он дебютировал за первую команду, а его способности в созидании уже стали поводом для сравнений с капитаном «Челси» Рисом Джеймсом.

Центральный полузащитник: Аман Моэнь — Франция, «Бюрель»

Скрытый талант, который пока продолжает выступать в любительских лигах Франции. Ожидается, что в ближайшее время он совершит прорыв и перейдет в профессиональный клуб.

Атакующий полузащитник: Абубакар Майга (17 лет) — Мали, «Африка Фут»

В среднем он выполняет 9,55 передач вперед за 90 минут. Именно его видение поля и широкий диапазон передач больше всего впечатляют специалистов.

С 2024 года в базе Eyeball накопилось 52 матча с участием Майги, поэтому ожидается серьезная борьба за его подписание еще до того, как в июне ему исполнится 18 лет.

Правый вингер: Петр Потмешил (18 лет) — Чехия, «Славия» Прага

Соотношение голов — 56 мячей в 59 матчах — говорит о том, что уже в следующем сезоне Потмешил должен получить шанс закрепиться в первой команде. Он забивает самыми разными способами, и это разнообразие в сочетании с хладнокровием в ситуациях один на один ставит его в ряд самых перспективных центральных нападающих своего поколения.

Петр Потмешил (слева) globallookpress.com

Как и в случае с любым молодым форвардом, главным вопросом остается адаптация к взрослому футболу, где возможностей для ошибок и свободных зон становится гораздо меньше. Однако Потмешил технически хорошо оснащен и не зависит исключительно от своих физических качеств.

В прошлом сезоне он забил 12 голов в 17 матчах юношеской лиги U19, а за первые девять встреч за вторую команду «Славии», выступающую в третьем дивизионе Чехии, отличился трижды.

На международном уровне он выводил сборную Чехии U18 с капитанской повязкой в последних двух матчах и продемонстрировал универсальность, сыграв на обоих флангах атаки.