The Athletic раскрывает закономерность успеха сборной Испании на чемпионате мира-2026.

Если бы вы закрыли глаза, то могли бы подумать, что сидите на трибунах Лас-Вентаса — знаменитой арены для корриды на окраине Мадрида.

Схватка ещё не закончилась, но дошла до той стадии, когда матадор уже чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы дразнить разъярённого быка. «Оле!» — восторженно скандировали испанские болельщики. «Оле! Оле! Оле!»

После 104 матчей в трёх странах, растянувшихся на пять с половиной недель, 23-й чемпионат мира среди подошёл к своей развязке. Испания наконец сумела вскрыть оборону соперника в финале, и слава была уже совсем близко.

В течение нескольких минут «Селексьон» удерживали мяч так, словно выполняли тренировочное рондо, всё сильнее выводя соперников из себя. Игроки Аргентины буквально зверели, их ярость росла с каждой передачей. Оле! Оле! Оле!

Покойный Сесар Луис Менотти, выдающийся тренер, приведший Аргентину к её первой победе на чемпионате мира в 1978 году, ещё в 2004 году говорил, что испанскому футболу, слишком долго не оправдывавшему ожиданий на международной арене, необходимо «забыть о своей ярости и решить, кем он хочет быть — матадором или быком».

Сесар Луис Менотти globallookpress.com

Тогда эти слова вызвали возмущение в Испании, однако Менотти оказался прав. За последние 18 лет, сделав ставку на футбол, основанный как никогда прежде на контроле мяча, «Фурия Роха» трижды выиграла чемпионат Европы, а теперь — и во второй раз мундиаль.

Это впечатляющая серия успехов. И хотя первые пять недель этого чемпионата мира прошли под знаком яркой игры таких звёзд, как Килиан Мбаппе и Лионель Месси, мало кто станет спорить с тем, что Испания, медленно входившая в турнир, к решающей стадии превратилась в его сильнейшую команду.

В полуфинале она обыграла Францию Мбаппе со счётом 2:0, а затем, после 105 минут безголевого противостояния, гол Феррана Торреса сломил всё более отчаянное сопротивление Аргентины Месси в финале.

Это была победа командной игры, умного и выверенного футбола, основанного на контроле мяча, а также хладнокровия — в противоположность агрессии соперника и его крайне скромным атакующим устремлениям.

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес был удалён за вторую жёлтую карточку незадолго до окончания основного времени, а неприглядные выходки Леандро Паредеса и Науэля Молины в концовке лишь соответствовали игре коллектива, который не нанес ни одного удара по воротам вплоть до последних минут дополнительного времени.

То, как разворачивались события, невольно напомнило два предыдущих финала чемпионата мира.

Первым был финал 1990 года, когда Аргентина, защищавшая чемпионский титул, продемонстрировала откровенно грубую и недостойную игру, за что в итоге была наказана Западной Германией. Тот матч завершился слезами Диего Марадоны — так же, как этот финал закончился слезами Лионеля Месси.

Величайшие футболисты своих эпох убедились, что существует предел тому, насколько далеко они способны вести за собой куда менее талантливых партнёров. Вторым был финал 2010 года, когда Испания столкнулась с предельной агрессией со стороны Нидерландов и в итоге сумела сломить её благодаря голу в дополнительное время.

Триумф сборной Испании на ЧМ-2010 globallookpress.com

Задолго до того, как стать руководителем отдела глобального развития футбола ФИФА, экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер весьма скептически относился к футболу сборных, сравнивая его с «фастфудом» в противоположность высокой кухне, которую демонстрируют лучшие клубные команды.

«Тренеру национальной сборной, — говорил он журналистам в 2010 году, — приходится готовить блюдо на скорую руку, и времени у него почти нет. Практически нет возможности тренироваться, выстраивать стиль команды, поэтому... это управление на инстинктах, поиск быстрых решений».

По большей части так оно и есть. Но нынешняя сборная Испании, как и команда, доминировавшая в мировом футболе в конце 2000-х — начале 2010-х годов, сформировалась естественным образом, вокруг чёткой игровой идентичности и ясной футбольной философии.

Аргентина добралась до воскресного финала на волне эмоций и благодаря гению своего 39-летнего капитана. Испания же, напротив, предстала спокойной, собранной и уравновешенной командой, построенной на прочных футбольных принципах. Её победа стала торжеством системы над хаосом, который на протяжении всего турнира грозил погубить Аргентину.

После мощного старта турнира действующий чемпион на протяжении всей стадии плей-офф балансировал на грани вылета: уступали Египту и Англии вплоть до последних минут, а для побед над Кабо-Верде и Швейцарией ему понадобилось дополнительное время.

Чемпион Европы же оступился в первом матче группового этапа, сыграв вничью 0:0 с Кабо-Верде, но затем нашла свой ритм, с каждым матчем действуя всё увереннее и убедительнее. За восемь игр команда пропустила лишь один мяч.

Кому принадлежит главная заслуга? Капитан сборной Родри из «Манчестер Сити» получил «Золотой мяч» ФИФА как лучший игрок турнира, практически вернувшись к своей лучшей форме в центре поля спустя почти два года после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Родри выиграл приз лучшему игроку ЧМ-2026 globallookpress.com

Пау Кубарси опередил своего партнёра по «Барселоне» Ламина Ямаля в борьбе за награду лучшему молодому игроку, вновь проведя выдающийся матч в центре обороны вместе с Эмериком Ляпортом.

Крайние защитники Педро Порро и Марк Кукурелья блестяще проявили себя как в обороне, так и в атаке. Фабиан Руис, Микель Мерино, Педри, Нико Уильямс, Микель Оярсабаль и многие другие также внесли огромный вклад в общий успех, как и Ферран Торрес, вышедший на замену и забивший победный гол, принёсший Испании титул чемпиона мира.

Но важнее всего остального здесь, что это не просто цельный игровой стиль главной сборной, а единая, последовательная система подготовки как футболистов, так и тренеров. Двое самых успешных клубных наставников современной эпохи — Пеп Гвардиола и Луис Энрике — из Испании.

Представители этой страны — и главные тренеры пяти команд АПЛ: чемпиона «Арсенала» ( Микель Артета), победителя Лиги Европы «Астон Виллы» ( Унаи Эмери), «Челси» ( Хаби Алонсо), «Фулхэма» ( Альваро Арбелоа) и «Ливерпуля» ( Андони Ираола).

Английский футбол, несмотря на всё богатство, накопленное благодаря беспрецедентному коммерческому успеху Премьер-лиги, продолжает искать быстрые решения — очередные дофаминовые всплески на трансферном рынке и краткосрочные назначения тренеров.

Этим летом сборная Англии дошла до полуфинала чемпионата мира под руководством успешного и авторитетного немецкого тренера Томаса Тухеля, чей подход к турниру, похоже, воплощает тот самый «фастфуд», о котором когда-то говорил Венгер.

Испания же вступила в новую золотую эпоху под руководством Луиса де ла Фуэнте, который до назначения в главную сборную девять лет работал с национальными командами до 19 и до 21 года.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Я никогда не мог представить себе ничего подобного, — сказал 65-летний де ла Фуэнте журналистам после триумфа сборной. — Я всегда просто хотел наслаждаться теми моментами, которые переживал, работая с юношескими сборными.

Я всегда работал и тренировал именно там, где хотел быть. Если посмотреть на весь этот путь, то мы не смогли бы добиться ничего без этих игроков, без глубокого знания того человеческого материала, которым располагаем, и без понимания того, как испанские футболисты играют и соревнуются».

Иными словами, всё сводится к знаниям и связям, которые де ла Фуэнте выстраивал на протяжении многих лет. Унаи Симон, Родри и Микель Мерино входили в состав сборной Испании, которую он привёл к победе на чемпионате Европы U19 в 2015 году.

Четыре года спустя Симон, Мерино, Фабиан Руис, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль уже были в команде, выигравшей под его руководством молодёжный чемпионат Европы U21. Именно так и должны развиваться национальные сборные. Но на практике такое происходит слишком редко.

Конечно, этот путь не был сплошной чередой успехов — далеко не так. Между триумфом на Евро-2012 под руководством Висенте дель Боске и возвращением титула 12 лет спустя с де ла Фуэнте были болезненные поражения и важные уроки.

Да и нынешняя сборная — вовсе не копия великой команды, построенной вокруг полузащиты «Барселоны» Серхио Бускетса, Хави Эрнандеса и Андреса Иньесты. Эта команда выглядит более функциональной и прагматичной, пока мяч не оказывается у ярких и непредсказуемых вингеров — Нико Уильямса и особенно Ламина Ямаля.

Но в конечном счёте именно Испания полностью подчинила себе финал чемпионата мира. К исходу 90 минут «Селексьон» владели мячом 66,2 процента времени и нанесли 15 ударов по воротам, тогда как Аргентина — ни одного. В дополнительное время картина не изменилась.

После нулевой ничьей с Кабо-Верде в группе «Фурию Роха» критиковали за чрезмерную приверженность своему комбинационному футболу — точно так же, как после чемпионата мира 2022 года, когда команда вылетела от Марокко в серии пенальти, владея мячом 77 процентов игрового времени. Однако терпение и вера в собственный стиль помогли ей пройти весь оставшийся путь до конца турнира.

В победном голе присутствовал элемент прямолинейности: высокая подача Педро Порро, умная и самоотверженная скидка головой Нико Уильямса на дальней стойке и мощный удар Феррана Торреса в сетку. Но этот мяч стал закономерным итогом спокойной, организованной и полностью контролируемой игры, которая с самого начала выглядела способной рано или поздно измотать Аргентину.

Теперь Испания — не только действующий чемпион Европы и мира. Она стала первой страной, одновременно владеющей титулами чемпионов мира как среди мужчин, так и среди женщин. Кроме того, она — действующий чемпион Европы среди юношей и девушек до 19 лет.

И всё это происходит в тот момент, когда такой феноменальный талант, как Ламин Ямаль, стремительно ворвался в главную сборную, уже успев стать чемпионом Европы и мира, хотя всего неделю назад ему исполнилось лишь 19 лет.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Он — лицо этой команды, футболист, который ещё долгие годы будет украшать рекламные щиты и обложки. Но слово «команда» здесь важнее любого отдельного имени. На чемпионате мира, где так часто блистали величайшие звёзды футбола, главный трофей достался сильнейшему коллективу.

Всё возвращает к словам, которые де ла Фуэнте произнёс перед финалом.

«Я сказал игрокам: "Господа, у нас назначена встреча с историей — и мы должны прийти на неё первыми"», — рассказал он.

На это потребовалось время, но в итоге Испания добралась до своей цели ярко и убедительно. Оле! Оле! Оле!