Кристиан

«Крузейро», полузащитник, 25 лет

«Краснодар» готовится к вероятному переходу своего капитана Эдуарда Сперцяна и постепенно ищет ему замену по позиции. Сначала «быки» вернули своего воспитанника Даниила Уткина, а теперь вышли на международный рынок.

По данным авторитетного бразильского портала Globo, «Краснодар» ведёт активные переговоры по трансферу центрального полузащитника Кристиана из «Крузейро» и существенно продвинулся в них.

Известно, что 25‑летний хавбек должен пройти медицинский осмотр перед подписанием контракта с российским клубом. Сумма сделки оценивается в районе 11 млн евро.

Статный Кристиан способен играть на позиции центрального полузащитника, а также инсайда на любом из флангов. За «Крузейро» он играет с января 2025 года, перебравшись из «Атлетико Паранаэнсе», воспитанником которого является.

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Всего в этом сезоне он провёл за команду из Белу‑Оризонти 33 матча, забил 8 голов и отметился тремя результативными передачами. Контракт Кристиана с «Крузейро» действует до декабря 2027 года.

Наш прогноз: Кристиан станет футболистом «Краснодара».

Дмитрий Воробьёв

«Локомотив», нападающий, 28 лет

Каждый год карьера нападающего Дмитрия Воробьёва идёт по восходящей, и сейчас он входит в число лучших игроков российского чемпионата на своей позиции, стабильно вызываясь в сборную России (4 матча и один гол).

28‑летний футболист является воспитанником «Краснодара», но за основную команду почти не играл. Не сумев закрепиться в родном клубе, он в 2018 году отправился в чешский «Градец‑Кралове», а через него очутился в Нижнем Новгороде.

Затем был «Волгарь» и «Оренбург», где о нём по‑настоящему узнали. Ну а потом — «Сочи» и «Локомотив», куда он попал летом 2024 года и где его место в основе не подвергается никаким сомнениям.

По данным «Чемпионата», сейчас интерес к Воробьёву проявляет московский «Спартак», где имеется явная проблема с центральным нападающим, и его родной «Краснодар» на фоне неопределённости с будущим Джона Кордобы и грядущего ужесточения лимита на легионеров.

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Самого форварда всё устраивает в «Локомотиве», но он может не устоять перед более выгодным предложением, тем более если оно последует из родного клуба. В прошлом сезоне Воробьёв сыграл 34 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 7 ассистов.

Наш прогноз: Воробьёв покинет «Локомотив», только если последует распродажа лидеров; тогда он сделает выбор в пользу «Краснодара».

Жоан Манзамби

«Фрайбург», полузащитник, 20 лет

За последние два сезона прогресс швейцарского полузащитника Жоана Манзамби просто впечатляющий. Из никому не известного паренька в «Фрайбурге» он дорос до одного из самых желанных футболистов немецкой Бундеслиги.

Сегодняшняя цена на Transfermarkt в 50 млн евро говорит об этом лучше всего. Летом 2024 года его оценивали всего в 250 тысяч евро. Манзамби во многом обязан тренеру «бразильцев из Брейсгау» Юлиану Шустеру.

Он с ним работал во второй команде, а летом 2024 года сменил во главе «Фрайбурга» легендарного Кристиана Штрайха и постепенно подводил Манзамби к основе. Ярко проявил себя 20‑летний хавбек на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Швейцарии.

Мундиаль он начинал в статусе игрока ротации, но по ходу турнира стал одним из лидеров команды, в четырёх матчах забив три мяча и сделав два ассиста. Неудивительно, что за ним началась охота со стороны статусных и богатых клубов.

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Самым активным среди них является «Ньюкасл», который затеял перестройку и нуждается в голодных футболистах. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «сороки» готовы выложить за игрока 55–65 млн евро и уже сделали официальное предложение. Всего в этом сезоне в Бундеслиге Манзамби сыграл 27 матчей, забил в них 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Манзамби точно пойдёт на повышение, а «Ньюкасл» станет отличным выбором.

Бремер

«Ювентус», защитник, 29 лет

Последние несколько сезонов Глейсон Бремер был столпом обороны «Ювентуса», но кризис внутри «старой синьоры» и отсутствие трофеев вынуждают его покинуть клуб. Он уже уведомил руководство туринского клуба, что хочет сменить обстановку.

По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас главным претендентом на 29‑летнего бразильца, который выступал на ЧМ‑2026, является мюнхенская «Бавария».

Она готова заплатить за Бремера 30 млн евро, тогда как «Ювентус» согласен только на сумму в 10 млн больше, поэтому сейчас между клубами идут активные переговоры.

Сам защитник с воодушевлением узнал об интересе «Баварии» и желает перебраться туда, тем более инициатором сделки выступает Венсан Компани, который по манере игры был чем‑то схож с Бремером.

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Также в контракте бразильца есть клаузула в размере 56 млн евро, которую может активировать любой иностранный клуб до 10 августа. Но вряд ли «Бавария», умеющая считать деньги, ею воспользуется. В минувшем сезоне в чемпионате Италии Бремер сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. За «Ювентус» он играет с 2022 года, перейдя из «Торино».

Наш прогноз: Бремер перейдёт в «Баварию».

Антонио Нуса

«РБ Лейпциг», полузащитник, 21 год

Яркая игра в «РБ Лейпциге» и в сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года, а также постоянный прогресс Антонио Нусы не остались незамеченными со стороны европейских топ‑клубов.

По данным портала Sky Germany, сейчас интерес к 21‑летнему вингеру проявляют «Бавария», «Ювентус», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас».

Сам немецкий клуб не хочет расставаться с Нусой в свете возможной продажи Дьоманде, но уже сообщил, что не сможет устоять перед суммой в размере 60 млн евро, если какой‑нибудь из толстосумов согласится её заплатить.

За «РБ Лейпциг» норвежский полузащитник играет с лета 2024 года, перебравшись из бельгийского «Брюгге» за 21 млн евро. Всего в минувшем сезоне Нуса сыграл 31 матч в чемпионате Германии, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

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Контракт вингера с «РБ Лейпцигом» действует до лета 2029 года. За сборную Норвегии он уже сыграл 29 матчей и забил 9 голов, в том числе один на ЧМ‑2026.

Наш прогноз: Нуса отыграет ещё сезон в «РБ Лейпциге» и созреет для перехода в топ‑клуб.

Анан Халайли

«Юнион Сент‑Жиллуаз», полузащитник, 21 год

Бельгийский «Юнион Сент‑Жиллуаз» славится умением находить неочевидных талантов в не самых футбольных странах и прокачивать их мастерство до уровня топовых европейских клубов.

Очередным таким игроком может стать 21‑летний израильтянин Анан Халайли, выступающий на позиции правого вингера. По данным издания Sky Sport Italia, в борьбу за него вступили сразу два итальянских гранда.

Речь идёт о «Интере» и «Наполи». «Нерадзурри» напрямую связались с «Юнионом Сент‑Жиллуаз», чтобы обсудить сумму трансфера Халайли. Известно, что клуб предложил сумму в 25 млн евро и ещё 5 млн в виде различных бонусов.

Ранее с чуть менее выгодным предложением в адрес бельгийского клуба обратился и «Наполи», поэтому «Интер» сейчас впереди в борьбе за талантливого израильтянина.

Анан Халайли globallookpress.com

Всего в прошлом сезоне Халайли сыграл 52 матча, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Летом 2024 года «Юнион» подписал его у «Маккаби» (Хайфа) за 6,5 млн евро.

Наш прогноз: Халайли станет футболистом «Интера»: после срыва покупки Палестры команде нужен игрок на правый фланг.

Эзри Конса

«Астон Вилла», защитник, 28 лет

Лондонский «Арсенал» планирует летом подписать качественного и опытного игрока в центр обороны и, по данным портала The Telegraph, нацелился на Эзри Консу из «Астон Виллы».

Этот защитник считается сейчас одним из сильнейших в АПЛ на своей позиции и играет в составе сборной Англии на ЧМ‑2026, где является игроком основы. Но подписать Консу будет очень сложно.

Его очень ценит наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери: именно он из него слепил элитного защитника и не намерен отпускать 28‑летнего футболиста дешевле чем за 70 млн фунтов. Сумма колоссальная даже для «Арсенала».

Сами «канониры» ожидают, что клуб из Бирмингема будет сговорчивее и снизит сумму за Консу хотя бы до 50–55 млн фунтов, учитывая, что у него осталось два года контракта, а сам игрок не против попробовать свои силы в стане чемпиона Англии.

Ну как такого Консу может отпустить Эмери globallookpress.com

Инициатором сделки выступает Микель Артета, который намерен усилить конкуренцию в центре обороны, где есть Габриэль и Вильям Салиба; к тому же Конса успешно играет и на правом фланге. Портал Transfermarkt сейчас оценивает защитника в 40 млн евро. За сборную Англии он сыграл 25 матчей и забил один гол. За «Астон Виллу» он выступает с 2019 года.

Наш прогноз: Консу не отпустит Эмери.