Гранит Джака

«Сандерленд», полузащитник, 33 года, полузащитник

После года в «Сандерленде» Гранит Джака доказал, что не растерял своих лучших качеств и по‑прежнему является топовым футболистом, а с характером у него всегда было в порядке.

Именно эти качества в первую очередь и нужны в нём новому главному тренеру «Челси» Хаби Алонсо, нуждающихся в авторитетных футболистах в раздевалке и способных донести до других игроков, за какую команду они играют.

Как сообщает известный журналист Дэвид Орнстейн, «Челси» предложил 8 млн евро «Сандерленду» за 33‑летнего швейцарца, но логично, что «чёрные коты» ответили отказом на это предложение.

Напомним, что летом 2025 года Джаку специально пригласил в «Сандерленд» главный тренер Режис Ле Бри и с ходу вручил ему капитанскую повязку. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 34 матча, забил один мяч и сделал 6 голевых передач.

Ну, с Хаби Алонсо Джака провёл два успешных сезона в леверкузенском «Байере», сенсационно выиграл чемпионский титул и был проводником идей испанского футболиста на поле. В АПЛ швейцарец также играл с 2016 по 2023 год за «Арсенал».

Левая Гранита Джаки globallookpress.com

Наш прогноз: «Сандерленд» по своей воле Джаку точно не отпустит, только если игрок сам встанет в позу и попросит трансфер в «Челси».

Константин Тюкавин

«Динамо», Москва, нападающий, 24 года

Петербургский «Зенит» давно мечтает о забивном российском нападающем, и сейчас в Премьер‑лиге нет никого сильнее, чем Константин Тюкавин.

По данным издания Sport Baza, чемпион России делал первое предложение московскому «Динамо» по 24‑летнему форварду в размере 25 млн евро, но получил отказ. Сейчас «Зенит» готов поднять планку до 30 млн евро.

Сообщается, что руководство бело‑голубых взяло время на раздумье, так как сумма выглядит слишком соблазнительной. Также известно, что в контракте Тюкавина есть клаузула в размере 20 млн евро, но она только для зарубежных клубов.

Что касается самого футболиста, то он не исключает возможности перехода в «Зенит» и отдал это решение на откуп своему клубу. Интересовался Тюкавиным и «Спартак», но в стан злейшего соперника он сказал, что точно не перейдёт. Портал Transfermarkt сейчас оценивает нападающего в 17 млн евро. В минувшем сезоне он сыграл 31 матч, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

Радость Тюкавина после гола в ворота будущей команды globallookpress.com

«Сейчас решение в любом случае принимает клуб, с которым у меня долгий контракт, а от меня мало что зависит. Если "Динамо" решит, что их устроит то или иное предложение по мне, то всё может быть. Да, потому что два года назад не было оффера от "Зенита", и в принципе нечего было обсуждать. А сейчас, как я понимаю, он был. Это подтверждали в своих интервью представители и "Динамо", и "Зенита". Но сейчас я здесь, приступаю к подготовке к сезону», — сказал Тюкавин.

Наш прогноз: «Зенит» додавит «Динамо» в трансфере Тюкавина.

Кёртис Джонс

«Ливерпуль», полузащитник, 25 лет

С момента своего дебюта в главной команде «Ливерпуля» в 2020 году у Кёртиса Джонса никак не получается стать прочным игроком основного состава — что при Юргене Клоппе, что при Арне Слоте.

Похоже, на него не особо рассчитывает и новый наставник Андони Ираола, возглавивший мерсисайдцев в июне 2026 года.

Самого Джонса такая ситуация не очень устраивает, и он хочет найти команду, где станет одним из лидеров и будет постоянно играть. Как сообщает авторитетный инсайдер Бен Джейкобс, сейчас 25‑летним полузащитником интересуются три клуба.

Первым об интересе к англичанину заявил миланский «Интер», позже к нему присоединился «Арсенал», а недавно стало известно, что его хочет заполучить «Ноттингем Форест», который продаёт Эллиота Андерсона в «Ман Сити» за сумасшедшие деньги.

Кёртис Джонс globallookpress.com

Портал Transfermarkt оценивает Джонса в 35 млн евро, но «Ливерпуль» уже объявил, что отпустит его только за 40 млн фунтов и не меньше. В минувшем сезоне хавбек сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. За сборную Англии он сыграл 6 матчей и забил один мяч.

Наш прогноз: Джонс покинет «Ливерпуль»; скорее всего, его новым клубом станет «Ноттингем», у которого появились деньги.

Матиас Соуле

«Рома», полузащитник, 23 года

Этот сезон получился для аргентинского полузащитника Матиаса Соуле довольно противоречивым. Он его ярко начал, стал вызываться в сборную Аргентины, потом получил травму, восстановился, но потерял место в конце чемпионата и не всегда проходил в основу «Ромы».

А когда Джан Пьеро Гасперини теряет веру в футболиста, обычно это заканчивается не лучшим образом, поэтому неудивительно, что появились разговоры о его возможном трансфере.

По данным издания il Romanista, в данный момент «Рома» готова отпустить 23‑летнего аргентинца в Саудовскую Аравию. Известно, что за него сейчас борются два клуба — «Аль‑Ахли» и «Аль‑Дирия», предлагающие за полузащитника 30 млн евро плюс бонусы.

Самому же Соуле предлагают роскошный контракт на три года, по которому он будет получать 12 млн евро за сезон. Сам аргентинец близок к тому, чтобы принять это предложение.

Матиас Соуле globallookpress.com

В составе «Ромы» Соуле играет с лета 2024 года, когда его выкупили из «Ювентуса» за почти 29 млн евро. В минувшем сезоне он провёл 42 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Также в Серии А полузащитник играл за «Фрозиноне».

Наш прогноз: «Рома» за хорошие деньги продаст Соуле.

Миле Свилар

«Рома», вратарь, 26 лет

Туринский «Ювентус» продолжает поиски основного вратаря на следующий сезон и перебрал уже уйму кандидатов, но всё никак не может ни с кем договориться.

После того как в «старой синьоре» сменился спортивный блок и его возглавил Джованни Карневале, много лет успешно и плодотворно отработавший в «Сассуоло», начали всплывать новые кандидатуры голкиперов.

По данным известного издания Tuttosport, сейчас первым номером в шорт‑листе «Ювентуса» идёт голкипер «Ромы» Миле Свилар, который на протяжении последних трёх сезонов является одним из самых надёжных первых номеров Серии А.

За 26‑летнего серба «Рома» требует от 50 до 60 млн евро, тогда как «бьянконери» готовы отдать только 35–40 млн евро. Сейчас между клубами активно идут переговоры о трансфере, но пока никто не хочет особо менять своих первоначальных требований.

Свилар один из лучших в Серии А по игре на выходах globallookpress.com

За «Рому» Свилар играет с 2022 года; в этом сезоне он сыграл 48 матчей и пропустил в них 44 мяча, 21 раз отыграв на ноль. Напомним, что ранее «Ювентус» проявлял интерес к Эмилиану Мартинесу («Астон Вилла»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»), Майку Меньяну («Милан»), Ване Милинковичу‑Савичу («Наполи»). В прошлом сезоне в воротах туринцев поочерёдно играли Микеле Ди Грегорио и Маттиа Перин.

Наш прогноз: страшно даже представить реакцию Гасперини, если продадут Свилара; вряд ли «Рома» на это решится без его согласия. Позиции тренера в стане «джаллоросси» очень крепки сейчас.

Трево Чалоба

«Челси», защитник, 26 лет

После успешного прошлого сезона и попадания в Лигу чемпионов «Комо» необходимо попытаться удержаться на этом уровне и укрепить состав квалифицированными футболистами, так как количество матчей существенно возрастёт.

Одной из главных проблем команды Сеска Фабрегаса является центр обороны, и именно на нём сейчас сосредоточено внимание спортивного департамента клуба.

Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, одним из кандидатов на усиление состава является Трево Чалоба из лондонского «Челси», способный играть в центре обороны, на правом фланге и в опорной зоне.

За 26‑летнего англичанина «Комо» готово заплатить 25 млн евро плюс 2 млн в виде различных бонусов и уже отправило предложение в офис «синих». Там, в свою очередь, готовы отпустить Чалобу, но за сумму 30+5 млн евро. Сейчас идут активные торги между клубами.

Подкат от Чалобы globallookpress.com

Сам защитник сейчас находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира. В минувшем сезоне он сыграл за «Челси», воспитанником которого является, 47 матчей и забил в них 3 мяча.

Наш прогноз: «Комо» подпишет Чалобу, и это станет отличным трансфером.

Гонсалу Рамуш

«ПСЖ», нападающий, 25 лет

В очередной раз «Милан» ждёт перезагрузка, а в команду снова вбухиваются огромные деньги под нового главного тренера Рубена Аморима.

Но, как и прежде, трансферная кампания «россонери» вызывает огромнейшие вопросы. Как сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо, между «Миланом» и «ПСЖ» идут переговоры о трансфере нападающего Гонсалу Рамуша.

По данным источника, за 25‑летнего португальца итальянский клуб готов заплатить колоссальные деньги в виде 75 млн евро и различных бонусов (при цене на Transfermarkt 30 млн евро). Сейчас рекорд клуба принадлежит его соотечественнику Рафаэлю Леао и равен 49,5 млн — за столько его подписали из французского «Лилля».

В настоящее время Рамуш, который выступает в составе сборной Португалии на ЧМ‑2026, успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Милан» на территории США и сейчас согласовывает условия личного контракта.

За предлагаемые деньги португалец готов бежать сам до Милана globallookpress.com

За два с половиной года выступления в составе «ПСЖ» 25‑летний нападающий так и не стал футболистом основного состава, в основном выходя на замену в важных матчах и с первых минут в Лиге 1, когда отдыхают ведущие игроки. В этом сезоне Рамуш провёл 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 2 ассиста.

Наш прогноз: «ПСЖ» с радостью спихнёт за такие деньги своего резервиста, а «Милан» снова будет плакать, что нет забивного нападающего.