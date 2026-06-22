Сандро Тонали

«Ньюкасл», полузащитник, 26 лет

Полузащитник Сандро Тонали с большой долей вероятности покинет «Ньюкасл», у которого сейчас не лучшее финансовое положение.

«Сороки» уже объявили, что готовы продать ликвидных футболистов. Первым стал Энтони Гордон, а теперь пришла очередь 26‑летнего итальянца. Руководство клуба сообщило, что не против отпустить Тонали, но за сумму не менее 100 млн евро.

Ещё весной шли разговоры о его возможном трансфере в «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Барселону», но они постепенно поутихли. По данным The Athletic, сейчас главным претендентом на Тонали выступает «Тоттенхэм».

Новый главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби хочет заполучить в состав своего соотечественника и вокруг него строить новую команду. По данным источника, «Тоттенхэм» уже сделал официальное предложение по Тонали в размере 75 млн фунтов, но получил отказ.

Сандро Тонали во всей красе globallookpress.com

В этом сезоне итальянский хавбек провёл за «Ньюкасл» во всех турнирах 53 матча, забил 3 мяча и сделал 7 результативных передач. Контракт Тонали с клубом действует до 2029 года, а сейчас его оценивают в 80 млн евро на портале Transfermarkt. В АПЛ он играет с 2023 года, перебравшись из «Милана» за 61 млн евро.

Наш прогноз: Тонали покинет «Ньюкасл» точно, скорее всего, его новым клубом станет «Тоттенхэм».

Луис Энрике

«Зенит», полузащитник, 25 лет

Одним из самых лакомых кусочков в РПЛ для европейских клубов является бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике, но, вероятно, его российский этап подходит к концу.

Как сообщает SportMediaset, активный интерес к футболисту проявляет итальянский «Наполи». Там сменился главный тренер (будет Макс Аллегри) и полно его соотечественников в составе.

Глава «Зенита» Константин Зырянов объявил, что не будет удерживать в своём составе насильно Луиса Энрике, который находится в составе сборной Бразилии, и готов его отпустить в случае выгодного предложения. Да и его карьера, если честно, в питерском клубе получилась не такой, как от него ожидали. Он даже не всегда проходил в основной состав.

По данным источника, сумма сделки оценивается в районе 40 млн евро плюс бонусы. В январе 2025 года «Зенит» его подписал за 33 млн евро. Сейчас между российским клубом и «Наполи» идут активные переговоры.

Луис Энрике вряд ли после ЧМ вернётся в «Зенит» globallookpress.com

Луис Энрике имеет опыт выступления в Европе за «Бетис», где провёл два противоречивых сезона. В минувшем сезоне бразилец провёл 34 матча, забил 6 мячей и сделал 4 ассиста. В составе сборной Бразилии на его счету 16 игр и 2 гола.

Наш прогноз: Луис Энрике пополнит состав «Наполи» или другого клуба топ‑5 чемпионатов.

Пауло Дибала

«Рома», нападающий, 32 года

Последние годы Пауло Дибала половину времени проводит в лазарете, но свой уровень даже после многочисленных травм не растерял. Аргентинцу удалось убедить Джан Пьеро Гасперини в своём мастерстве, что сделать всегда непросто, так как тренер предъявляет очень высокие требования к физической подготовке игрока.

При нём Дибала нередко напоминал себя образца лучших времён, когда был здоров, выходя в основе на позиции нападающего (когда не было Малена) или инсайда, где отправлял в запас талантливого соотечественника Соуле.

Нынешнее соглашение 32‑летнего аргентинца с «Ромой» истекает на днях, и пока окружение Дибалы никак не может договориться с клубом. Сам он изъявил желание остаться в стане джаллоросси и просит 3 млн евро плюс бонусы (сейчас у него 7 млн).

«Рома» готова же платить только 2,5 млн евро, что не устраивает Дибалу, поэтому идут торги. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этой ситуацией может воспользоваться «Ювентус» и вернуть аргентинца.

Левая клюшка Дибалы всё так же хороша globallookpress.com

Напомним, что лучшие годы карьеры Дибала провёл именно в Турине и оттуда в 2022 году перебрался свободным агентом. Во многом ситуация будет зависеть от желания видеть его в составе Лучано Спаллетти. Также сохраняется интерес со стороны «Бока Хуниорс». В этом сезоне Дибала провёл 27 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

Наш прогноз: «Рома» договорится с Дибалой.

Дмитрий Баринов

ЦСКА, полузащитник, 29 лет

Переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА получился скандальным и пока выглядит немного провальным. Если в родном клубе 29‑летний хавбек блистал и был явным лидером, то в стане армейцев он оказался лишь одним из многих.

Понятно, что такая ситуация не может устраивать ни самого игрока, ни ЦСКА, где рассчитывали получить игрока, способного привести команду к чемпионству. Но пока трансфер Баринова оценивать всё равно рано: адаптацию даже звёздных по меркам РПЛ игроков никто не отменял.

Тем не менее интерес греческого АЕКа к опорнику никуда не пропал, и, по данным «Чемпионата», команда Марко Николича продолжает им интересоваться.

Напомним, что под руководством серба Баринов показывал очень яркий футбол, и с ним у него сложились отличные отношения. Летом 2025 года АЕК уже предпринимал попытки заполучить в свой состав полузащитника, но тогда «Локомотив» ответил отказом.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

По данным источника, руководство греческого клуба встречалось с окружением футболиста и осталось довольно услышанным. И если ЦСКА примет предложение АЕКа, то вероятность трансфера довольно высока. В этом сезоне Баринов сыграл в РПЛ за две команды 29 матчей, забил в них 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Сейчас его оценивают в 7,5 млн евро.

Наш прогноз: Баринов продолжит играть за ЦСКА и будет ключевым футболистом при Игдисамове — его брали не за тем, чтобы отпустить через полгода.

Ник Вольтемаде

«Ньюкасл», нападающий, 24 года

Карьерный взлёт Ника Вольтемаде за последние пару сезонов получился невероятным и стремительным, но теперь у нападающего намечается закономерное пике.

Английский «Ньюкасл» намерен продать 24‑летнего форварда в летнее трансферное окно за 65 млн или отпустить его в аренду с правом обязательного выкупа, сообщает издание As. Напомним: в 2025 году «сороки» подписали его за 75 млн евро.

Всего за год в «Штутгарте» Вольтемаде стал не только основным игроком в клубе, но и в сборной Германии. Потом был интерес со стороны «Баварии», но трансфер в «Ньюкасл» за сумасшедшие деньги, яркое начало, много забитых голов, разочарование со стороны Эдди Хау и запас в конце чемпионата.

Понятно, что свой уровень Вольтемаде подтвердить не смог, что вполне логично, так как у него полно пробелов. «Ньюкасл» объявил, что готов избавиться от ликвидных игроков, оказавшись мимо еврокубков и с финансовыми проблемами. Да и за спиной Вольтемаде маячит талантливый датчанин Вильям Осула, на которого готовы сделать ставку в английском клубе.

Вольтемаде пока далеко до Фёллера, даже в причёске globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, сейчас интерес к Вольтемаде проявляют мадридский «Атлетико», «Астон Вилла» и дортмундская «Боруссия», но они не готовы платить сейчас более 50 млн евро, поэтому идут активные торги. Всего в этом сезоне нападающий сыграл 54 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

Наш прогноз: «Ньюкасл» избавится от Вольтемаде — там в нём разочаровались.

Юлиан Брандт

«Боруссия» Д, полузащитник, 30 лет

Яркий и техничный Юлиан Брандт продолжает оставаться одним из самых умных игроков немецкого футбола, но в дортмундской «Боруссии» был загнан в жёсткие тактические рамки Нико Ковача, поэтому решил покинуть клуб.

Сейчас ему всего 30 лет — для современного футбола совсем не возраст. Активный интерес к Брандту проявляли клубы MLS и из Саудовской Аравии, но недавно появился вариант намного более интересный.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, полузащитником серьёзно заинтересовался английский «Лидс», где работает немецкий специалист Даниэль Фарке.

Впервые за время своей работы в Англии он смог сохранить свою команду в Премьер‑лиге (ранее дважды выходил и вылетал с «Норвичем»), и теперь его позиции в клубе как никогда прочны, и он может влиять на трансферную политику. Также «Лидс» готов подписать и Гарри Уилсона, который провёл очень яркий сезон в составе «Фулхэма» и тоже станет свободным агентом.

Прощание Брандта с Дортмундом globallookpress.com

Именно этих двух умнейших футболистов хочет заполучить Фарке, чтобы развить клуб. В минувшем сезоне Брандт сыграл за «шмелей» 41 матч, забил 11 голов и сделал 4 ассиста, являясь игроком ротации. За «Боруссию» он играл с 2019 года. За Германию полузащитник провёл 48 матчей и забил 3 мяча.

Наш прогноз: для Брандта «Лидс» с Фарке станет отличным вариантом.

Микки ван де Вен

«Тоттенхэм», защитник, 25 лет

Нынешний сезон получился для голландского защитника Микки ван де Вена довольно противоречивым в «Тоттенхэме», но он точно один из немногих, к кому было меньше всего претензий со стороны болельщиков «шпор».

25‑летний игрок стабильно играл в основном составе, выглядел довольно надёжно в дырявой обороне «Тоттенхэма» и ещё немало забивал, подключаясь на стандартные положения.

Даже в условиях провального сезона спрос и цена на ван де Вена выросли, а успешная игра на ЧМ‑2026, где он — ведущий игрок сборной Нидерландов, может вознести его ценник до небес.

По данным издания De Telegraaf, активный интерес к защитнику сейчас проявляют «Барселона» и «Ливерпуль», где есть проблемы в центре обороны. Известно, что «Тоттенхэм» готов отпустить ван де Вена за 60–70 млн евро. Косвенным признаком его возможной продажи является подписание «шпорами» из «Брайтона» его соотечественника Яна Пауля Ван Хекке, играющего в центре обороны.

Летучий голландец globallookpress.com

«Тоттенхэм» подписал ван де Вена летом 2023 года у «Вольфсбурга» за 40 млн евро; сейчас его оценивают в 50 млн евро. В этом сезоне на его счету 45 матчей, 7 забитых мячей и одна голевая передача. Контракт голландца со «шпорами» действует до 2029 года.

Наш прогноз: «Ливерпуль» подпишет ван де Вена, где он составит связку в центре обороны с ещё одним голландцем — Вирджилом ван Дейком.