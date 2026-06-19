Лето вступило в свои права и в национальных лигах постепенно открываются трансферные окна. Вместе с этим активизируются переговоры о переходах футболистов. LiveSport.Ru составил список из девяти топ-игроков клубов РПЛ, которые привлекли внимание зарубежных команд и в ближайшее время могут покинуть чемпионат России.

Алексей Батраков («Локомотив»)

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 21 год

Рыночная стоимость: 28 млн евро

Самый горячий трансферный слух последнего месяца — «ПСЖ» намерен купить Алексея Батракова. Новости об интересе сильнейшего клуба Европы к самому дорогому футболисту чемпионата России появлялись так часто, что его переезд в Париж стал казаться уже решенным делом.

Однако спустя время появилась информация, что парижане, несмотря на детальное изучение полузащитника, решили сосредоточиться на подписании иных игроков. Хотя это не отменяет возможность отъезда «железнодорожника» за рубеж. За ним, как минимум, следили и «Барселона», и «Интер», и «Манчестер Сити», и другие.

Все-таки сейчас многие следят за чемпионатом мира, где клубы могут присмотреть себе новичков. А опция выкупа Батракова за фактическую сумму (20 млн евро, от 4 из которых игрок и его представитель могут отказаться) вступит в силу 1 июля. Тем более, сам «Локомотив», испытывающий финансовые трудности, не против расстаться с лидером — выручка от его продажи уже включена в клубный бюджет. Хотя не исключено, что Алексей может повторить путь Максима Глушенкова и летом перейти в «Зенит».

Матвей Кисляк (ЦСКА)

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 20 лет

Рыночная стоимость: 25 млн евро

Матвей Кисляк (ПФК ЦСКА) pfc-cska.com

Говорим про Батракова и вместе с ним вспоминаем еще одну молодую звезду чемпионата России. Матвей Кисляк играет на поле глубже своего сверстника, реже становится героем новостей как автор голов и голевых передач, но считается не менее талантливым. А потому интерес того же «ПСЖ», а также лондонского «Арсенала», турецких топ-клубов и других удивлять не должен.

Но чтобы подписать полузащитника, заинтересованным клубам придется договариваться с ЦСКА. Действующий контракт Кисляка не предусматривает возможности выкупа, а «армейцы» в деньгах никогда особо не купались, но исторически знамениты тем, как зарабатывают на продаже своих ведущих футболистов. Правда, иногда желание получить максимальную прибыль подводило красно-синих (как в ситуациях с Аланом Дзагоевым и Федором Чаловым).

Матвей, в свою очередь, признался, что устал от еженедельных слухов про переходы то в один, то в другой европейский клуб. Честно говоря, нам тоже бы хотелось, чтобы было меньше разговоров и больше дел.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 26 лет

Рыночная стоимость: 25 млн евро

Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар») vk.com/fckrasnodar

Капитан «Краснодара» — давний кандидат на отъезд из РПЛ. Его уже провожали два года назад, но полузащитник продолжает выступать за «быков». В последнее время наиболее громко звучал инсайд о желании саудовского «Аль-Ахли» купить Сперцяна. На Ближнем Востоке готовы и заплатить 25 млн евро, и дать годовую зарплату в 10 млн евро.

Эдуард пока не согласился на это заманчивое предложение. Но и полным отказом не ответил. Видимо, будет ждать более привлекательных вариантов с продолжением карьеры в Европе. Такими, например, могут стать команды из Серии А. Второй год подряд сообщают о предметном желании «Комо». Кроме того, была информация, что игрок сборной Армении находится в лонг-листе «Интера» и «Аталанты».

Виктор Са («Краснодар»)

Позиция: левый вингер

Возраст: 32 года

Рыночная стоимость: 2,5 млн евро

Виктор Са (ФК «Краснодар») vk.com/fckrasnodar

Если Сперцян еще может остаться в «Краснодаре», то его одноклубник Виктор Са этим летом почти наверняка поменяет команду. По крайней мере, СМИ пишут, что бразилец принял решение не продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня, и намеревается вернуться на родину.

В приглашении игрока заинтересован тренерский штаб «Сан-Паулу». Одно время казалось, что стороны договорились о трехлетнем контракте (для сравнения — «Краснодар» предлагал лишь однолетнее соглашение). Но по последней информации, между футболистом и клубом возникли разногласия по оплате труда. Так что, если «быки» хотят во что бы то ни стало оставить Виктора Са у себя, то у них есть возможность воспользоваться ситуацией и продолжить переговоры с вингером.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 27 лет

Рыночная стоимость: 16 млн евро

Эсекьель Барко (ФК «Спартак») spartak.com

Аргентинец признан болельщиками «Спартака» игроком сезона в команде (по-хорошему, он и в прошлом году должен был получить это звание). Клубу, который нуждается не в финансах, а в трофеях, расставаться с таким футболистом нет никакого смысла.

Но в данном случае на первый план вышли семейные обстоятельства. Барко после развода редко встречается с двухлетней дочкой, а потому хочет перебраться к ней ближе. В частности, воспитавший полузащитника «Индепендьенте» сделал красно-белым уже три предложения о его возвращении в Аргентину, однако московский клуб ни на одно не согласился.

Возможно, «Спартак» заинтересует финансово более выгодный вариант с продажей демотивированного футболиста в состоятельные южноамериканские клубы. Во всяком случае, «Бока Хуниорс» и «Крузейро» следят за игроком.

Манфред Угальде («Спартак»)

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 24 года

Рыночная стоимость: 12 млн евро

Манфред Угальде (ФК «Спартак») spartak.com

Может так получиться, что Барко покинет «Спартак» не один, а одновременно с другим латиноамериканцем. Попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате хочет Манфред Угальде. Более того, его агент прямо говорит, что форвард «уже прошёл хороший этап в текущем клубе» и «сейчас подходящий момент для продажи».

Сборная Коста-Рики на чемпионат мира, который по традиции выступает ярмаркой талантов, не попала, поэтому стороне Угальде приходится самой выходить на клубы и предлагать услуги игрока. Например, испанские «Севилья» и «Бетис» получили соответствующие обращения.

Манфред за два с половиной года, к сожалению, запомнился нестабильным выступлением. Надеяться на какой-то прорыв нападающего, конечно, можно. Но, как говорится, лучше синица в руках, так что на приемлемое предложение «Спартаку» нужно соглашаться.

Нино («Зенит»)

Позиция: центральный защитник

Возраст: 29 лет

Рыночная стоимость: 10 млн евро

Нино (ФК «Зенит») fc-zenit.ru

Как заявили в тренерском штабе «Зенита», Нино — незаменимый игрок для команды из Санкт-Петербурга. Но в то же время защитник выбран бразильским «Флуминенсе», который стремится сформировать идеальную линию обороны, главной целью на летнее трансферное окно.

В современном мире футбол — это бизнес, поэтому возвращение бразильца в Рио-де-Жанейро станет реальностью, если клубы договорятся о сумме компенсации. А они к этому близки: пока «Флуминенсе» дает 13 млн евро, «Зенит» хочет 17 млн евро. Кажется, что стороны сойдутся на 15 млн евро, благодаря чему сине-бело-голубые получат аж 10-миллионную прибыль (в начале 2024 года Нино купили за 5 млн).

Луис Энрике («Зенит»)

Позиция: правый вингер

Возраст: 25 лет

Рыночная стоимость: 24 млн евро

Луис Энрике (ФК «Зенит») fc-zenit.ru

Петербуржцы этим летом могут столкнуться с кадровыми проблемами не только в обороне, но и в атаке. Луис Энрике, вызванный в расположение сборной Бразилии, имеет шанс проявить себя на чемпионате мира и привлечь внимания ряда топ-клубов Европы.

Уже перед мундиалем сообщалось об интересе лондонского «Арсенала» и стамбульского «Фенербахче». Однако потенциальным покупателям придется раскошелиться на лидера минувшего сезона РПЛ по успешным обводкам — «Зенит» в январе 2025 года заплатил за вингера 32+8 млн евро. Однако клуб из Санкт-Петербурга не раз проворачивал успешные кейсы по продаже бразильцев (Малком, Клаудиньо, Жерсон).

Сесар Монтес («Локомотив»)

Позиция: центральный защитник

Возраст: 29 лет

Рыночная стоимость: 7,5 млн евро

Сесар Монтес (ФК «Локомотив») www.fclm.ru

Помимо Батракова состав «Локомотив» может покинуть основной защитник. Сесар Монтес еще зимой, сославшись на семейные обстоятельства, изъявлял желание уйти из московского клуба. Один из претендентов на футболиста — «Крус Асуль». Но клуб хочет сделать предложение после завершения чемпионата мира, где защитник с капитанской повязкой выводит на матчи сборную Мексики.

«Железнодорожники» наверняка надеются на успешное выступление «ацтеков» на домашнем турнире, что приведет к повышению стоимости Монтеса. Ведь не зря «Локомотив» в январе отказался продавать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро.