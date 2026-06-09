11 июня 2026 г. стартует 23-й розыгрыш чемпионата мира по футболу. Второй раз подряд мундиаль пройдет без отстраненной сборной России. LiveSport.Ru составил список из восьми команд, которых российские болельщики могут поддержать на предстоящем турнире.

Узбекистан

Самый очевидный вариант для того, чтобы выбрать объект симпатий. Сборная Узбекистана представляет единственную страну с постсоветского пространства, представителей которых можно будет наблюдать в ближайшие недели на североамериканских полях. Отобравшись на чемпионат мира впервые, она стала одним из главных бенефициаров расширения числа участников мундиаля.

В настоящее время в РПЛ никто из узбекских сборников не выступает. Но это не значит, что знакомых лиц мы не увидим. Капитаном и главной атакующей силой команды является Элдор Шомуродов, который в 2017-2020 гг. вел вперед «Ростов» Валерия Карпина. Сейчас после нескольких лет в Серии А он выступает за «Истамбул Башакшехир» и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции (22 гола).

Одноклубник нападающего тоже хорошо известен российской публике — Аббосбек Файзуллаев, который на протяжении двух лет играл за ЦСКА. Кроме того, знакомыми окажутся имена Остона Урунова («Уфа», «Спартак», «Урал»), Рустама Ашурматова («Рубин»), Достонбека Хамдамова («Анжи»), Шерзода Эсанова («Акрон»).

Самый дорогой игрок — защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов (50 млн евро). Но самым известным членом сборной является главный тренер — легендарный Фабио Каннаваро.

Расписание матчей:

Узбекистан — Колумбия (18 июня, 05:00 по московскому времени);

Португалия — Узбекистан (23 июня, 20:00);

ДР Конго — Узбекистан (28 июня, 02:30).

Бразилия

Дуглас Сантос globallookpress.com

Пентакампеоны традиционно подходят к чемпионату мира в статусе одних из главных фаворитов. Но не только по этой причине российской аудитории будет интересно наблюдать за бразильской командой. На сей раз в ее окончательной заявке можно найти двух футболистов, которые сейчас выступают в чемпионате России, а точнее говоря — в «Зените».

На протяжении последнего года Луис Энрике и Дуглас Сантос не выпадают из обоймы бразильцев. Поэтому их вызов уже не является чем-то неожиданным. Вингер скорее всего выполнит роль опции тренерского штаба для ротации и выхода на замену по ходу матчей, а вот капитан сине-бело-голубых вполне может с самого начала турнира стать игроком основного состава.

Дугласу и Луису отчасти стоит поблагодарить за попадание на чемпионат мира Жерсона, который год назад перешел в «Зенит» и договорился с главным тренером сборной Карло Анчалотти, что за ним будут следить в России. Так, наверно, в Бразилии обнаружили для себя двух реальных кандидатов для вызова, а вот полузащитник и в Санкт-Петербурге не блистал, и после перехода в «Крузейро» из игрового кризиса не выбрался — мундиаль пройдет без него.

Расписание матчей:

Бразилия — Марокко (14 июня, 01:00);

Бразилия — Гаити (20 июня, 03:30);

Шотландия — Бразилия (25 июня, 01:00).

Колумбия

Джон Кордоба fcf.com.co

Если вы в чемпионских гонках РПЛ последних трех лет поддерживали не «Зенит», а «Краснодар», то советуем вам поддерживать сборную Колумбии. Именно ее честь отправиться защищать на своем первом в карьере чемпионате мира 33-летний нападающий «быков» Джон Кордоба, который в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России (17 голов).

Правда, скорее всего, форвард отправляется туда в качестве запасного. Тренерский штаб Нестора Лоренсо не видит его в основном составе. Он же дал болельщикам «Зенита» еще один повод недолюбливать колумбийскую команду — услуги полузащитника петербуржцев Вильмара Барриоса оказались не нужны.

Зато у «кофейщиков» в составе можно понаблюдать за двумя старыми знакомыми. Речь идет про экс-игрока ЦСКА и московского «Динамо» Хорхе Карраскалем (который, между прочим, сейчас интересен черно-зеленым) и Кевина Кастаньо, отыгравшего в «Краснодаре» полтора года. А помочь сборной Колумбии «пошуметь» на чемпионате мира помогут звезда «Баварии» Луис Диас и нестареющий Хамес Родригес.

Расписание матчей:

Узбекистан — Колумбия (18 июня, 05:00);

Колумбия — ДР Конго (24 июня, 05:00);

Колумбия — Португалия (28 июня, 02:30).

Кюрасао

Дик Адвокат globallookpress.com

Скорее всего, о существовании такой страны раньше вы вообще не слышали. Кюрасао — это островное государственное образование, которое находится в Карибском море, но при этом формально входит в состав Нидерландов. Отсюда логично, что почти вся сборная во главе с наставником состоит из голландцев. И из-за персоны именно главного тренера эта команда может быть интересна россиянам.

На первый в своей истории чемпионат мира «синяя волна» поедет под руководством Дика Адвоката. 78-летний специалист все никак не может завершить тренерскую карьеру и готовится стать самым возрастным наставником в истории мундиалей. Говорят, этот чемпионат станет для тренера последним в карьере, но вспоминается фраза «никогда не говори никогда».

Стоимость состава сборной Кюрасао составляет всего 25 млн евро (лишь три сборные стоят дешевле — Ирак, Иордания и Катар). Так что перед началом чемпионата кажется, что любые очки, не говоря о выходе из группы, станут чудом. Но все-таки хочется стать свидетелем настоящей сказки.

Расписание матчей:

Германия — Кюрасао (14 июня, 20:00);

Эквадор — Кюрасао (21 июня, 03:00);

Кюрасао — Кот-д’Ивуар (25 июня, 23:00).

Мексика

Сесар Монтес globallookpress.com

Мексика уже в третий раз примет чемпионат мира по футболу. На домашних матчах обеспечена безумная поддержка, при которой не иначе, как в доминирующем стиле, сборная сыграть не сможет. А это точно не оставит зрителей равнодушными и зарядит эмоциями.

Помимо этих факторов, россиян сборная Мексики заинтересует двумя игроками, которые будут представлять РПЛ — защитник «Локомотива» Сесар Монтес и хавбек московского «Динамо» Луис Чавес. Непосредственно на поле почти наверняка мы увидим «железнодорожника», который четыре года назад отыграл все матчи национальной команды на мундиале. Динамовец после разрыва крестов лишь в апреле впервые за 9 месяцев вышел на поле, поэтому ему, скорее всего, суждено остаться на скамейке запасных.

Мексиканцы вполне могут преподнести сюрприз. Помимо игры перед своими болельщиками, из них говорит прошлогодний триумф на Золотой кубок КОНКАКАФ и отсутствие поражений за восемь товарищеских матчей в 2026 г.

Расписание матчей:

Мексика — ЮАР (11 июня, 22:00);

Мексика — Южная Корея (19 июня, 04:00);

Чехия — Мексика (25 июня, 04:00).

Парагвай

Сборная Парагвая www.apf.org.py

Несмотря на наличие мексиканца Чавеса, часть фанатов бело-голубых могут смело объединиться вокруг сборной Парагвая. В ней правый фланг обороны забронирован за динамовцем Хуаном Касересом. Кроме того, на левый фланг выпустят экс-защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо. Им компанию вполне мог составить бывший капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна, но 34-летний футболист подходит к чемпионату в качестве запасного.

Честно говоря, матчи сборной Парагвая наверняка будут низовыми и тяжелыми для просмотра. Тактика главного тренера Густаво Альфаро состоит в том, чтобы в первую очередь не позволить соперникам играть свою игру, а свой гол соорудить после стандарта или контратаки. Впрочем, это похоже на многие команды чемпионата России, поэтому сложностей адаптироваться к такому быть не должно.

Расписание матчей:

США — Парагвай (13 июня, 04:00);

Турция — Парагвай (20 июня, 06:00);

Парагвай — Австралия (26 июня, 05:00).

Кабо-Верде

Кевин Ленини (справа) globallookpress.com

Кроме Бразилии и Мексики, два действующих представителя РПЛ в своем составе имеет сборная Кабо-Верде. Системообразующую роль в этой команде принадлежит опорнику «Краснодара» Кевину Линини, который играет «от звонка до звонка». Нападающий «Акрона» Беншимол этой весной забил пять голов, заслужил вызов в сборную впервые за полтора года и уже успел отличиться в товарищеском матче с Сербией. Ждем в основе?

Островное африканское государство тоже впервые в истории отправляет свою футбольную сборную на чемпионат мира. Но довольствоваться одним участием в Кабо-Верде не собираются. По крайней мере, под руководством Педру Лейтау Бриту, который ставит прагматичный футбол, сборная на Кубке Африки повторила наивысшее достижение в своей истории — выход в четвертьфинал. Почему бы теперь не попытаться выйти в плей-офф ЧМ с третьего места в группе — реальное развитие событий.

Расписание матчей:

Испания — Кабо-Верде (15 июня, 19:00);

Уругвай — Кабо-Верде (22 июня, 01:00);

Кабо-Верде — Саудовская Аравия (27 июня, 03:00).

Хорватия

Марио Пашалич globallookpress.com

На двух последних чемпионатах мира российские болельщики могли сопереживать сборной Сербии. Но сейчас преодолеть отбор ей не удалось. В то же время снова в строю сборная Хорватии.

А в ней сразу три футболиста ранее защищали цвета московских клубов. На мундиаль отправились и Никола Влашич, из-за трансфера которого ЦСКА до сих пор не может получить от «Вест Хэма» больше 18 млн евро, и Марио Пашалич, который играл за «Спартак» восемь лет назад, и Николо Моро, который в 2022 г. с московским «Динамо» проиграл финал Кубка России.

Сегодняшняя версия сборной Хорватии является симбиозом возрастных лидеров (Модрича, Ковачича, Крамарича, Перишича) и футболистов нового талантливого поколения (Гвардиола, Станишича, Батурины, Матановича). Под руководством Златко Далича, который занимает пост главного тренера уже девятый год, «шашечные» после серебра 2018 г. и бронзы 2022 г. хотят собрать полный комплект медалей чемпионата мира.

Расписание матчей: