GOAL объясняет, почему полуфинал чемпионата мира 2026 года против Испании имеет для Килиана Мбаппе особое значение.

Килиан Мбаппе ждет полуфинал чемпионата мира против Испании с особым азартом. Это не только возможность взять реванш за болезненное поражение от «Красной фурии» на той же стадии Евро-2024 два года назад, но и шанс ответить многочисленным критикам из Мадрида после крайне непростого клубного сезона. И, что немаловажно, к этому противостоянию он подходит в лучшей форме за всю карьеру.

Несмотря на впечатляющую результативность, карьера Мбаппе в мадридском «Реале» развивается совсем не по тому сценарию, которого ожидали многие. Поразительно, но спустя два сезона на «Сантьяго Бернабеу» француз до сих пор не завоевал ни одного крупного трофея.

Учитывая статус мировой суперзвезды, 27-летний нападающий с самого приезда в столицу Испании находился под пристальным вниманием прессы. Однако во второй половине сезона-2025/26 отношение к нему — как со стороны СМИ, так и внутри клуба — заметно ухудшилось: команда теряла очки и уверенность, а ситуацию лишь усугубляли разговоры о предполагаемых проблемах футболиста за пределами поля.

Накануне полуфинала чемпионата мира против страны, которую он теперь считает своим вторым домом, Мбаппе находится в блестящей форме — и намерен наконец заставить мадридских критиков замолчать.

Напряженные отношения

Даже со стороны заметно, что отношения Мбаппе с испанскими СМИ становились все более напряженными с тех пор, как летом 2024 года он на правах свободного агента перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Реал».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Впечатляющая статистика — 86 голов всего в 103 матчах за клуб — полностью померкла на фоне того, что с приходом француза «сливочные» так и не смогли завоевать ни одного крупного трофея. Этот провал лишь усилил давление на звездных игроков команды, и Мбаппе, вполне ожидаемо, стал одной из главных мишеней для критики.

Ему пока так и не удалось переломить ситуацию и вернуть «Реалу» былую силу, а уровень ожиданий настолько высок, что даже просто неудачный матч может обернуться разгромными публикациями в прессе.

Поначалу основное внимание уделялось тому, как долго француз адаптировался к новой команде. Однако с каждым поражением или вылетом из очередного турнира тон публикаций становился все жестче. Особенно токсичной атмосфера стала на финише сезона-2025/26, когда «Реал» серьезно отстал от «Барселоны» в чемпионской гонке и вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии четвертьфинала, уступив «Баварии».

В итоге Мбаппе преодолел отметку в 40 голов за сезон, но его личные достижения потеряли вес на фоне общего провала команды. Ситуацию усугубило и то, что после феноменальной первой половины сезона он заметно сбавил обороты во второй. Из-за затянувшихся микротравм с середины февраля и до конца чемпионата француз забил всего четыре раза.

Предтурнирная драма

Кульминация наступила на финише сезона, когда провал «Реала» сопровождался целой чередой громких событий за пределами поля, в центре которых оказался Мбаппе.

По информации The Athletic, в конце апреля, перед матчем с «Бетисом», 27-летний француз вступил в жесткую перепалку с одним из сотрудников тренерского штаба. Во время тренировочной игры форвард обрушился с потоком оскорблений на тренера, который зафиксировал у него офсайд. Этот эпизод стал отражением токсичной атмосферы, царившей в клубе в тот период.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Встреча с «Бетисом» закончилась для Мбаппе еще и травмой задней поверхности бедра. Но вместо того, чтобы проходить восстановление на базе «Реала» в Вальдебебасе, он воспользовался паузой и отправился отдыхать на Сардинию вместе со своей девушкой — известной испанской актрисой Эстер Экспосито. Папарацци засняли их на яхте как раз в тот момент, когда клуб играл против «Эспаньола» в Ла Лиге.

Такое решение вызвало волну критики как внутри клуба, так и за его пределами. Хотя Альваро Арбелоа публично поддержал своего игрока, в интернете стремительно набрала популярность петиция с требованием «Мбаппе — вон». Менее чем за сутки она собрала около 12 миллионов подписей, а впоследствии их число превысило 70 миллионов.

Форвард пропустил «Эль-Класико», в котором «Реал» фактически подарил чемпионство «Барселоне» — его все еще считали неготовым к игре. Он также отказался от тренировки с резервистами, сославшись на «дискомфорт», но уже в середине мая вернулся на скамейку запасных в матче против «Реала Овьедо».

Однако самого Мбаппе такое положение вещей явно не устраивало. После той встречи он неожиданно остановился для общения с журналистами и заявил, что находится «на сто процентов» готовым к игре. По словам форварда, Арбелоа объяснил его отсутствие в стартовом составе тем, что он якобы стал «четвертым выбором» на позиции центрального нападающего. Позже сообщалось, что раздражение француза было связано с увольнением Хаби Алонсо.

Вскоре Арбелоа был вынужден публично опровергать эти слова. На послематчевой пресс-конференции, отвечая на многочисленные вопросы о комментариях Мбаппе, тренер заявил...

Альваро Арбелоа и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Должно быть, он меня неправильно понял. Я ни в коем случае не говорил, что он является нашим четвертым нападающим. Игрок, который еще четыре дня назад был недостаточно готов даже для попадания в заявку на матч, не должен был выходить сегодня в стартовом составе. Альваро Арбелоа бывший главный тренер «Реала»

По данным The Athletic, в тот период «разочарование в Мбаппе росло на всех уровнях — от раздевалки до руководства клуба». В ответ на усилившуюся критику окружение футболиста выступило с заявлением...

Часть претензий основана на чрезмерной интерпретации обстоятельств, связанных с периодом восстановления, который полностью проходил под контролем клуба, и не отражает реального отношения Килиана к своим обязанностям и его ежедневной работы на благо команды. Окружение Мбаппе о критике футболиста

Долгожданная передышка

После столь бурного клубного сезона чемпионат мира стал для Мбаппе настоящей передышкой. И, похоже, француз вновь сосредоточился на том, что умеет лучше всего, — забивать голы и выигрывать.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Вдали от оглушительного информационного шума Мадрида форвард демонстрирует великолепную результативность в Северной Америке. На его счету уже восемь голов, которые помогают сборной Франции уверенно двигаться к возможному триумфу.

Мбаппе оформил дубли в матчах с Сенегалом, Ираком и Швецией, затем реализовал победный пенальти во встрече с Парагваем и открыл счет великолепным ударом в четвертьфинале против Марокко. Даже в единственном матче турнира, где ему не удалось отличиться, — против Норвегии на групповом этапе — он записал на свой счет две результативные передачи.

Восемь мячей позволили Мбаппе сравняться с Лионелем Месси во главе гонки бомбардиров турнира. А благодаря 20 голам за всю карьеру на чемпионатах мира француз всего на один мяч отстает от рекордных 21, принадлежащих Месси, и уже на нынешнем турнире — или на одном из следующих — вполне может стать единоличным лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

«Очень, очень несправедливо»

Складывается впечатление, что в темно-синей футболке сборной Франции Мбаппе чувствует себя гораздо комфортнее, чем в белоснежной форме мадридского «Реала». Несмотря на обилие звезд мирового уровня в составе команды Дидье Дешама, именно капитан Мбаппе остается безоговорочным лидером и главным символом «трехцветных».

Партнеры по сборной также встали на защиту форварда после тяжелой концовки клубного сезона.

Усман Дембеле и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Критика в его адрес — это очень, очень несправедливо. Некоторые люди заходят слишком далеко. Килиан — невероятный футболист и очень хороший человек за пределами поля. Люди перегибают палку только потому, что он Килиан Мбаппе. Не нужно постоянно искать повод для нападок. Завязал он шнурки или нет, подтянул гетры или нет... Это уже слишком. Он такой же человек, как и все остальные. В сборной Франции он великолепен, он наш лидер. Усман Дембеле нападающий сборной Франции

Слова Дембеле поддержал защитник Лукас Эрнандес: «Килиан — выдающийся футболист. Когда ты Килиан Мбаппе, все следят буквально за каждым твоим шагом — как на поле, так и за его пределами. Но после всей критики, которую он получил в этом сезоне, он заставит всех замолчать».

Мнения разделились

Впрочем, некоторые считают, что отношение к Мбаппе в Испании куда более многослойное, чем кажется на первый взгляд. Вопросы к его лидерским качествам, эго и поведению за пределами поля соседствуют с признанием его выдающихся атакующих качеств и способности решать исход матчей.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Статус мировой суперзвезды неизбежно привлекает к нему повышенное внимание. К тому же нельзя сбрасывать со счетов и неоднозначную репутацию Испании в вопросе отношения к темнокожим футболистам.

В Испании мы славимся тем, что умеем раздувать истории буквально из любого эпизода, связанного с игроками. По Мбаппе вердикт пока еще не вынесен. Он кажется слишком холодным и отстраненным по отношению к болельщикам «Реала». Помню, Рауль однажды говорил мне, что мадридские фанаты особенно ценят игроков, которые бегут даже за безнадежным мячом. Люди это любят. Разумеется, если бы «Реал» побеждал, разговор был бы совсем другим. Вопрос в том, проигрывают ли они потому, что тренерам не удается выжать из Мбаппе максимум, или потому, что он сам не адаптируется достаточно быстро? Гильем Балаге испанский журналист

Балаге продолжил...

Когда он только приехал, то был очень скромным. Он понимал, что оказался в «Реале», и при Карло Анчелотти делал все, что ему говорили. Но после двух незабитых пенальти — в матчах с «Ливерпулем» и «Атлетиком» — он переживал очень тяжелый период и, похоже, решил: «Я буду делать все по-своему». После этого голы пошли, и по своим статистическим показателям при Анчелотти он был великолепен. Однако в этом сезоне ничего не получилось — ни при Алонсо, ни при Арбелоа. Гильем Балаге испанский журналист

«Если не выигрываешь — тебя критикуют»

Накануне полуфинала чемпионата мира против страны, которую он теперь считает своим вторым домом, Мбаппе находится именно там, где и хотел быть: в великолепной форме и среди лучших бомбардиров турнира. Но он по-прежнему готов к любой новой критике, которая может обрушиться на него.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Есть только один сценарий, при котором можно расслабиться, — это выиграть чемпионат мира. Когда ты играешь за Францию, отсутствие победы влечет за собой очень жесткую критику. У нас очень сплоченный коллектив, который объединен одной целью — победой. Мы уже в полуфинале, но путь еще далеко не завершен. Самые сложные матчи у нас впереди. Килиан Мбаппе нападающий сборной Франции

Как и говорил Лукас Эрнандес перед стартом турнира, Мбаппе приехал на чемпионат мира с намерением заставить своих критиков замолчать. И пока его игра полностью подтверждает эти слова.

Если французу удастся выбить действующих чемпионов Европы уже в полуфинале, а затем перенести нынешнюю феноменальную форму и на клубный сезон, то многим его критикам в Испании придется признать свою неправоту.