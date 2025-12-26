The Athletic объясняет, почему теннисистам иногда очень сложно определиться с выбором нового тренера.

Решение Карлоса Алькараса расстаться с Хуаном Карлосом Ферреро после завоевания шести титулов Большого шлема и семи лет совместной работы вновь подогрело интерес к одной из самых любопытных психологических связей в спорте — тандему игрока и тренера.

Ферреро был первым полноценным наставником Алькараса. Самуэль Лопес, который работал у Ферреро «вторым номером» и руководил командой на турнирах в отсутствие главного тренера, останется в штабе первой ракетки мира.

Отношения Алькараса и Ферреро зародились в академии испанца, но разные игроки на разных этапах карьеры подходят к вопросу выбора тренера совершенно по-разному.

Новак Джокович, как правило, искал тренеров, которые уже чего-то добились. Серб работал под руководством Бориса Беккера, Андре Агасси, Горана Иванишевича и Энди Маррея. Все они — бывшие чемпионы Уимблдона и победители множества мэйджоров (за исключением Иванишевича, у которого один титул «Большого шлема»).

Джоковичу нужен голос человека, которого он уважает и который готов выяснять с ним отношения прямо посреди матча... пока кому-то из них это не надоест.

Новак Джокович globallookpress.com

Через несколько месяцев после того, как Джокович и Иванишевич разошлись в марте прошлого года (положив в копилку шесть совместных сезонов и 12 «Шлемов»), Горан объяснил, что они просто устали друг от друга.

Джокович и Маррей расстались перед Ролан Гаррос-2025. Представитель шотландца заявил, что это было обоюдное решение.

Когда Джокович нанял Маррея, это решение последовало за масштабными перестановками в элите WTA: Ига Свентек, Коко Гауфф и четырехкратная чемпионка «Шлемов» Наоми Осака — все они увольняли и нанимали наставников сразу после US Open-2024.

Цель была ясна — перезагрузить игру, поработать над техникой, укрепить отношения, получить преимущество или, скорее, найти уникальное сочетание всех этих факторов, которое зависит от приоритетов игрока и методов тренера.

Горан Иванишевич и Новак Джокович globallookpress.com

Эта «смесь» может приносить титулы и вдохновлять на свершения, но она обязана работать идеально, поскольку игроки и их команды проводят в дороге и в тесном контакте практически весь год.

«Представляю, что если бы у меня была семья и дети, меня бы здесь вообще не было», — призналась в прошлогоднем интервью Сандра Заневская, тренер 26-й ракетки мира Марты Костюк.

Технический гуру или мастер мотивации? Проверенный чемпион или перспективный специалист? И игрокам, и тренерам приходится принимать массу решений при выборе друг друга.

Факторов выбора невероятно много. Иногда игроки хотят улучшить технику, будь то конкретный удар или игра на определенном покрытии. Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка в 2016 году пригласил чемпиона Уимблдона Рихарда Крайчека, чтобы улучшить игру на траве; Роджер Федерер и Энди Маррей поступали так же ради грунта, приглашая Хосе Игераса и Алекса Корретху соответственно.

Стэн Вавринка globallookpress.com

Джокович нанял Иванишевича отчасти для того, чтобы улучшить подачу. Это превратило Новака в одного из самых опасных и точно подающих в туре в начале 2020-х. В поисках лучшей игры у сетки Джокович пригласил австралийца Марка Вудфорда, который выиграл 11 «Шлемов» в парном разряде со своим напарником Марком Вудбриджем. Кроме того, ранее он нанимал финалиста US Open Тодда Мартина для работы над подачей, но их сотрудничество получилось не таким успешным.

Именно технические изменения стали главной мотивацией Гауфф расстаться с Брэдом Гилбертом, с которым она выиграла US Open в 2023 году.

Гилберт учил Гауфф маскировать уязвимости подачи и форхенда, превращая матчи в битвы от обороны и на истощение; он советовал ей пробивать справа по высокой, тягучей дуге, чтобы нейтрализовать атаки соперниц. Когда оппонентки раскусили этот план, пришло время перемен. Не только в игре, но и в плане тренерского подхода, необходимого для прогресса.

Кори Гауфф globallookpress.com

«Я хотела найти кого-то, кто поможет мне прогрессировать именно в тех аспектах, которые меня волнуют, но особенно это касалось подачи», — заявила Гауфф на пресс-конференции во время прошлогоднего Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии. Американка в итоге выиграла этот турнир, и это стало мощным стартом ее сотрудничества с Мэттом Дэйли (специалистом по работе ног и технике хвата) и Жан-Кристофом Форелем. С тех пор Гауфф рассталась с Дэйли, чтобы поработать с Гэвином Макмилланом — экспертом по биомеханике, специализирующимся на постановке подачи.

Форель уже работал с Гауфф ранее, а игроки часто возвращаются к тренерам, которых знают и которым доверяют. Джокович возвращался к Мариану Вайде в 2018 году, прежде чем они расстались во второй раз спустя четыре года. Маррей поступил так же, вернув Ивана Лендла в 2016-м (после того как тот ушел двумя годами ранее), а затем снова — уже в третий раз — в 2022 году.

Как и в случае, когда футбольные клубы увольняют и нанимают тренеров, доступность специалиста — тот нематериальный фактор, который игроки не могут контролировать. И выбор знакомого лица может быть проще, чем шаг в неизвестность. Особенно в случае с 38-летним Джоковичем, у которого осталось не так много времени в карьере, чтобы соглашаться на рискованные эксперименты.

Эмма Радукану — еще одна теннисистка, сосредоточенная на отработке конкретного удара, чаще всего подачи или форхенда. Если она не чувствует результата, то быстро принимает решение двигаться дальше. Торбен Бельц, которого пригласили подтянуть форхенд Радукану в ноябре 2021 года, был уволен пять месяцев спустя, когда стало ясно, что прогресс недостаточен.

Радукану не нужен просто «заводила» или мотиватор, ей нужна техническая экспертиза. С начала этого года у нее сложилось плодотворное сотрудничество с Франсиско Ройгом, многолетним тренером Рафаэля Надаля.

Эмма Радукану globallookpress.com

Один из самых успешных примеров работы над техникой в последнее время продемонстрировала первая ракетка мира Арина Соболенко. При поддержке Макмиллана она полностью трансформировала свою подачу после того, как этот элемент у нее напрочь развалился в 2022 году.

Именно этого искала Свентек (Соболенко сместила польку с первой строчки рейтинга в октябре 2024 года), когда начала сотрудничать с Вимом Фиссеттом. Фиссетт, добивавшийся побед на турнирах Большого шлема с Ким Клейстерс, Анжеликой Кербер и Наоми Осакой — один из самых авторитетных тренеров в WTA-туре. Их союз приоткрыл завесу над тем, какие взаимные ожидания обсуждают игроки и тренеры перед началом работы.

Свентек, по собственному признанию склонная к чрезмерному самоанализу, сначала поговорила с Фиссеттом по телефону, а затем встретилась лично в Варшаве, чтобы обсудить «конкретные технические нюансы и то, что он хотел бы изменить в моей игре». На пресс-конференции во время Итогового турнира WTA в ноябре прошлого года Свентек отметила, что Фиссетт «добавил некоторые вещи, о которых я сама не задумывалась», и при этом его видение совпало с ее собственными идеями по улучшению игры.

В личном плане Свентек оценила умение Фиссетта слушать — качество, которое, по словам игроков и друзей, является одной из его отличительных черт как тренера.

«Общение шло довольно гладко. Он позволял мне много говорить и действительно умел слушать, и это было классно», — поделилась Свентек. Когда их сотрудничество только началось, Фиссетт рассказал Eurosport, что захотел работать со Свентек после расставания с бывшей первой ракеткой мира Осакой.

Вим Фиссет и Ига Свентек globallookpress.com

Сама Осака в сентябре 2024 года перешла к экс-тренеру Серены Уильямс Патрику Муратоглу, а затем наняла Томаша Викторовски. Того самого Викторовски, с которым Свентек рассталась после четырех совместных титулов «Большого шлема», прежде чем нанять Фиссетта.

«Не только потому, что она номер один в мире, но и из-за ее личности, которая является примером для подражания для других теннисистов», — объяснил свой выбор Фиссетт.

Личность — это второй решающий фактор в отношениях игрока и тренера. Он определяет не только, сработается ли тандем, но и как долго он просуществует.

Хотя обычно инициаторами разрыва выступают игроки, причем часто довольно безжалостно, несмотря на ставшие уже обязательным этикетом слащавые посты в соцсетях о «взаимном решении», иногда решение принимают и тренеры.

Циньвэнь Чжэн globallookpress.com

Фиссетт работал с 24-й ракеткой мира Циньвэнь Чжэн, когда решил вернуться в команду Осаки в 2023 году. Это решение застало Чжэн врасплох и разбило ей сердце. Позже китаянка воссоединилась с Пере Рибой, который помог ей завоевать олимпийское золото и выйти в первый финал «Шлема» в 2024 году. У них сложилась своеобразная динамика: во время разминок на турнирах процессом командует Чжэн, тогда как на тренировочных сборах всем заправляет Риба. Они пришли к такому компромиссу, изучив характеры друг друга — процесс, необходимый в любых отношениях.

Джессика Пегула, дошедшая до финала US Open в сентябре 2024 года после расставания с Дэвидом Виттом и приглашения Марка Ноулза и Марка Мерклейна, рассуждала о важности сохранения собственной идентичности: «Думаю, сразу видно, когда тренерская ситуация не работает: это происходит, если наставники пытаются слишком сильно изменить игрока. Очевидно, вы должны ладить с человеком. Вы должны быть способны адекватно реагировать на его слова».

Джессика Пегула globallookpress.com

Американец Фрэнсис Тиафо, 30-я ракетка мира, стал следующим, кто нанял Витта, и с этим специалистом он дошел до полуфинала US Open.

«Кто-то должен подталкивать меня и призывать к ответу, но при этом делать процесс веселым.

Если вы начнете давить на меня с ментальностью армейского сержанта, я просто закроюсь и уйду в себя», — заявил Тиафо.

Тиафо и Витт расстались в октябре, после сезона, который, по словам Тиафо, прошел не так, как он надеялся.

Муратоглу, тренировавший Симону Халеп и Хольгера Руне в перерыве между работой с Уильямс и Осакой, описал необходимость быть «хамелеоном».

«Моя работа — понимать, что я не могу быть одинаковым каждый раз. Серене нужно было чувствовать, что она контролирует всё. Если ты не выигрываешь титул — это ничто. Либо номер один, либо ничего.

Симона была полной противоположностью; она хотела, чтобы всё контролировал я», — говорит Муратоглу.

Симона Халеп и Патрик Муратоглу globallookpress.com

После того, как у Халеп случилась паническая атака на Ролан Гаррос-2022, Муратоглу понял, что должен снизить градус давления, который был уместен в работе с Уильямс.

«Она чувствовала, что обязанность давать результат причиняет ей боль. Я полностью изменил свой подход к взаимодействию с ней», — добавил Муратоглу.

После этого Халеп дошла до полуфинала Уимблдона, прежде чем в октябре 2022 года была временно отстранена из-за положительного теста на роксадустат.

В 2023-м антикоррупционные органы тенниса дисквалифицировали румынскую теннисистку на четыре года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) после апелляции в марте этого года сократил бан до девяти месяцев, признав, что положительный тест был вызван загрязненной биодобавкой.

В 2023 году Муратоглу заявил, что чувствует себя «ответственным» за случай Халеп.

Арина Соболенко и Антон Дубров globallookpress.com

В этом море перемен первая ракетка мира Соболенко оставалась оазисом спокойствия. Она ставит в приоритет тренеров, способных понять ее уникальный характер, и со временем выстроила крепкие отношения со своими давними наставниками Джейсоном Стейси и Антоном Дубровым. Это произошло после нескольких «по-настоящему плохих историй», когда она чувствовала себя «преданной».

«Я никогда не искала громких имен, потому что иногда громкие имена — это просто громкие имена. Я искала кого-то умного, того, кто находится в постоянном поиске .

Я искала человека, который способен понять: даже если я схожу с ума на корте, в этом нет ничего личного.

Прогнозы на теннис

Антона я знала лет с 15, точно не помню, он был в академии, когда я там тренировалась. С Джейсоном нам потребовалось два года, чтобы раскрыться, полностью довериться ему и понять его как человека. И я очень рада, что не выгнала его», — призналась Соболенко.

Именно эта стабильность была отличительной чертой тандема Алькараса и Ферреро, который просуществовал весь путь становления испанца. Теперь их пути разошлись, и Карлосу придется заново выстраивать отношения с кем-то другим. Не может же каждый раз все быть одинаково.