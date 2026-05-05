Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против венгерки Анны Бондар в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 5 мая, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кенин — Андрееску с коэффициентом для ставки за 2.32.

Кенин

София по итогам недавних турниров опустилась в рейтинге на 74-ю строчку.

Но это еще не худший вариант, учитывая результаты американки.

У Кенин пока отрицательный баланс в этом году — сейчас у нее три победы и десять поражений.

В начале апреля Кенин прошла раунд на «пятисотнике» в Чарлтоне. Перед этим у нее была серия из восьми поражений.

На «тысячнике» в Мадриде чемпионка Australian Open-2020 в первом круге выиграла у Эшлин Крюгер, а во втором уступила Циньвэнь Чжэн.

После 2021 года Кенин ни разу не проигрывала в Риме раньше третьего круга.

Андрееску

Бьянка попала сразу в основную сетку только благодаря, которые предоставили ей wild card.

Чемпионка US Open-2019 занимает 137-е место в текущей версии рейтинга WTA.

В этом году Андрееску провела уже 30 матчей. Сейчас у нее 21 победа и девять поражений.

Но важно уточнить, что она почти не играла на уровне основного тура.

Ранее Андрееску не прошла первый раунд в Остине и Индиан-Уэллс и выиграла один матч в Чарлстоне.

На прошлой неделе Бьянка проиграла китаянке Юэ Юань во втором круге турнира WTA 125 в французском Сен-Мало. Перед этим она уступила Фионе Ферро на старте турнира ITF в португальском Оэйраше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 2.10, победу Андрееску букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: в начале апреля София обыграла Бьянку в Чарлстоне — 6:4, 6:4. Несмотря на это, все равно нет уверенности, что американка снова остановит канадскую теннисистку. В последнее время Кенин и Андрееску чересчур нестабильны.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Кенин — Андрееску позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.