Для «Зенита» это был самый сложный выезд на финишной прямой — по статусу соперника, истории личных встреч и цене ошибки в чемпионской гонке. ЦСКА давно стал для петербуржцев неудобной командой: в последних 11 матчах у «Зенита» было только две победы в основное время. Но в этот раз команда Сергея Семака выиграла со счётом 3:1, снова поднялась на первое место и поставила «Краснодар» перед необходимостью отвечать в игре с «Акроном».

Результат матча ЦСКА Москва 1:3 Зенит Санкт-Петербург 0:1 Луис Энрике 60' ЦСКА: Жоао Виктор, Torop, Gajic, Danilov, Krugovoy, Barinov, Kislyak, Gondou, Oblyakov, Popovic, Musaev Зенит: Нино, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Sobolev Жёлтая карточка: Нино 19' (Зенит)

Старт для гостей получился почти худшим из возможных. Уже на первых минутах сработало правило бывших: Лусиано Гонду, впервые игравший против «Зенита» после зимнего обмена, влетел в штрафную и заставил Дугласа Сантоса сфолить. Пенальти уверенно реализовал Иван Обляков — казалось, ЦСКА теперь сможет играть по счёту и ловить соперника на переходах. Но дальше выяснилось, что сам по себе хороший старт для нынешних армейцев почти ничего не гарантирует.

После пенальти «Зенит» не поплыл и не стал спешить. Команда Семака довольно быстро забрала мяч и начала методично двигать игру к штрафной Торопа. На этом отрезке особенно заметен был Вендел — он связывал линии и помогал гостям выходить из-под давления без лишней суеты. Справа постоянно включался Луис Энрике, а Глушенков получил свободную роль и явно был настроен завершать почти каждый эпизод ударом. За первый тайм он несколько раз пробивал из разных позиций, а «Зенит» постепенно расшатывал оборону ЦСКА через постоянные попытки и подборы.

Армейцы какое-то время держались. Обляков после гола ещё несколько раз угрожал воротам Адамова, Круговой активно подключался слева, ЦСКА осторожно пытался отвечать быстрыми выпадами. Но к середине тайма «Зенит» начал чаще зарабатывать стандарты, именно с них и пришла главная опасность. Сначала Дивеев уже открылся на ближнюю штангу и пробивал после углового, но Тороп справился. А на 30-й минуте получилось иначе.

Подача Педро, Дивеев выигрывает воздух у Гонду и бьёт головой — 1:1. Бывший защитник ЦСКА не праздновал, но порцию хейта с трибун всё равно отхватил. Весь первый тайм Игорь Дивеев провёл так, будто хотел окончательно закрыть спор о том, кто больше выиграл от зимнего обмена. И дело не только в забитом мяче, в концовке тайма Дивеев успел ещё раз опасно пробить, а затем в обороне накрыл рывок Поповича, включившись на огромной скорости и чисто выбив мяч в подкате.

Во втором тайме «Зенит» стал намного жёстче

После перерыва ЦСКА ещё не успел перестроиться, а «Зенит» быстро создал второй гол. Луис Энрике вбросил аут на Глушенкова, тот получил секунду для подачи и вырезал идеально на голову Соболева. Форвард легко выиграл позицию у защитника и идеально пробил в падении — 1:2. Для Соболева это уже шестой гол во второй части чемпионата. Зимой и осенью Александра часто обсуждали через призму характера и конфликтов, но на финише сезона он даёт «Зениту» именно то, зачем его и брали. На «ВЭБ Арене» он не был самым заметным весь вечер, но в ключевом эпизоде оказался там, где должен быть центральный нападающий.

ЦСКА после этого должен был добавлять, но в атаке у команды Челестини почти ничего не складывалось. Попович выпал из игры и был заменён, Кругового подняли выше после выхода Рейса, позже появился Кармо, но это не давало эффекта. Гонду, который ярко начал матч, постепенно растворился. Аргентинец заработал пенальти, но дальше его влияние на игру снижалось, особенно на фоне того, как много делал Дивеев за «Зенит».

Через несколько минут гости забили третий — и фактически выиграли матч. Опять Глушенков, опять подача, но теперь уже на Луиса Энрике. Бразилец принял мяч в штрафной, усадил Милана Гайича на газон и пробил в дальний угол. ЦСКА в этот момент выглядел командой, которая просто не успевает за соперником.

В концовке у Глушенкова был шанс оформить разгром, когда Барриос отличным проникающим пасом вывел его один на один — Данилов успел доработать и заблокировал удар в подкате. Позже шанс был и у Кондакова, но Тороп не позволил счёту стать разгромным. Вообще, после 1:3 ближе к голу были именно гости, ЦСКА не устроил даже подобия финального штурма, а Адамов во втором тайме остался без работы.

Поражение для армейцев, по сути, заканчивает их сезон в РПЛ. Перед матчем ещё можно было говорить о шансах на бронзу, но после матча всё снова сужается до Кубка и дерби со «Спартаком». На фоне слухов о возможной замене Челестини — в том числе о кандидатуре Гарсии Пимьенты — матч с «Зенитом» не дал ему новых аргументов. Команда начала ярко, но после стартовых 15–20 минут так и не создала ничего опасного.

«Зенит» же очень вовремя нашёл свою лучшую игру и с огромным превосходством набрал три очка. Это серьёзный плюс к уверенности команды Семака, она доказала сама себе, что может не только душить слабых соперников, но и разбирать сложных соперников, даже пропустив в начале. Теперь — снова ход «Краснодара». А ЦСКА всё-таки убедился в неизлечимости своих весенних проблем. Спасти впечатление от сезона может только Кубок.