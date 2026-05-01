Сумеют ли «Крылья» набрать важные очки в борьбе за выживание?

В пятницу, 1 мая, самарские «Крылья Советов» примут московский «Спартак» в рамках 28-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Повреждение у защитника «Крыльев» Рассказова, медики хозяев приглашены на поле.

26' Позиционная атака «Спартака».

25' Передача за спины защитникам «Крыльев» обернулась «офсайдом» нападающего «Спартака» Угальде.

23' Удар Наиля Умярова из-за пределов штрафной «Крыльев», мяч с отскоком от газона полетел в угол ворот хозяев, в прыжке отразил его вратарь Песьяков.

22' Больше «Спартак» владеет мячом, футболисты «Крыльев» сосредоточены на обороне.

20' Заброс Даниила Денисова из-за боковой в штрафную «Крыльев», не позволили хозяева довести дело до удара спартаковцам.

19' Подача в штрафную «Крыльев», руками мяч перехватил вратарь хозяев Песьяков.

17' Удар Рахмановича из-за пределов штрафной «Спартака», мяч мимо ворот пролетел.

17' Возрос темп игры.

15' Позиционная атака «Спартака», игроки «Крыльев» отошли на свою половину поля.

13' Гоол! 1:0. Фернандо Костанца с правой ноги послал мяч в левый от себя угол ворот «Спартака», вратарь Александр Максименко направление удара угадал, но до мяча не дотянулся.

10' Пенальти назначен в ворота «Спартака», Сергея Бабкина сбил полузащитник гостей Барко в штрафной гостей.

08' Удар Олейникова в контр выпаде «Крыльев» с края штрафной площади «Спартака», поймал мяч в ближнем углу своих ворот вратарь гостей Максименко.

07' Разыгрывают мяч игроки «Спартака» по всему периметру поля.

06' Подача Солари в штрафную «Крыльев», отбились хозяева.

05' В спокойном темпе начинается игра.

03' «Крылья» от обороны начинают встречу, внимательно встречая атаки «Спартака».

02' Позиционная атака московского «Спартака» развивается на половине поля «Крыльев».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спартака».

До матча

16:59 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене», вмещающей 44 918 зрителей.

16:40 Главным судьей матча будет Сергей Карасёв из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Крыльев»

«Крыльев Советов»: Песьяков, Чернов, Божин, Рассказов, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Витюгов, Баньяц, Рахманович.

Стартовый состав «Спартака»

«Спартака»: Максименко, Литвинов, Денисов, Ву, Джику, Зобнин, Умяров, Барко, Солари, Фернандеш, Угальде.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 баллов за 27 встреч при разнице мячей 29:47. В предыдущем поединке «крылышки» одержали уверенную победу над «Локомотивом» (2:0) в предыдущем туре РПЛ. До того команда потерпела поражение от «Сочи» (1:2) и разошлась миром с ЦСКА (1:1) в РПЛ.

Самарцы совсем не радуют своих фанатов в весенней части сезона РПЛ, одержав только две победы в чемпионате страны. Команда уже поменяла тренера и в последних матчах смотрится неплохо, но пока этого мало для дальнейшей борьбы за выживание. Травмирован — Джеффри.

«Спартак»

«Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 48 очков за 27 туров при разнице голов 44:36. В предыдущем поединке «красно-белые» одержали победу над «Пари НН» (2:1) в предыдущем туре РПЛ. До того команда проиграла «Краснодару» (1:2) и обыграла «Ахмат» (3:1) в РПЛ.

«Спартак» во второй половине сезона проиграл только главным претендентам за чемпионство и выглядит куда увереннее, чем в первой половине сезона. Команда хоть и потеряла шансы побороться за победу в РПЛ, но имеет шанс выиграть Кубок России и в качестве приятного бонуса взять «бронзу» чемпионата. Травмирован — Бабич.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 2 матча, в рамках РПЛ в сентябре 2025 года в Москве победил «Спартак» 2:1, ещё одна игра была товарищеской: 6-го июля 2025 года соперники сыграли вничью 2:2.

За всю историю команды сыграли между собой 122 матча, в 84 играх победил «Спартак», в 19 «Крылья», оставшиеся 19 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82