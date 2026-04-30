1 мая в 28-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Спартак с коэффициентом для ставки за 1.82.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «Крылья Советов» занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 баллов за 27 встреч при разнице мячей 29:47.
Последние матчи: в предыдущем поединке «крылышки» одержали уверенную победу над «Локомотивом» (2:0) в предыдущем туре РПЛ.
До того команда потерпела поражение от «Сочи» (1:2) и разошлась миром с ЦСКА (1:1) в РПЛ.
Не сыграют: травмирован — Джеффри.
Состояние команды: Самарцы совсем не радуют своих фанатов в весенней части сезона РПЛ, одержав только две победы в чемпионате страны.
Команда уже поменяла тренера и в последних матчах смотрится неплохо, но пока этого мало для дальнейшей борьбы за выживание.
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 48 очков за 27 туров при разнице голов 44:36.
Последние матчи: в предыдущем поединке «красно-белые» одержали победу над «Пари НН» (2:1) в предыдущем туре РПЛ.
До того команда проиграла «Краснодару» (1:2) и обыграла «Ахмат» (3:1) в РПЛ.
Не сыграют: травмирован — Бабич.
Состояние команды: «Спартак» во второй половине сезона проиграл только главным претендентам за чемпионство и выглядит куда увереннее, чем в первой половине сезона.
Команда хоть и потеряла шансы побороться за победу в РПЛ, но имеет шанс выиграть Кубок России и в качестве приятного бонуса взять «бронзу» чемпионата.
Статистика для ставок
- «Спартак» проиграл только в одном матче из последних восьми во всех турнирах
- «Крылья Советов» в прошлом туре прервали шестиматчевую безвыигрышную серию
- Матч первого круга между командами завершился победой «Спартака» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красно-белых» ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа «Крыльев Советов» — в 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.76 и 1.99.
Прогноз: В последних матчах команды радуют своих фанатах голами, да и последние две встречи коллективы обменивались забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 1.82.
Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече «Спартак» забьет более двух мячей.
Ставка: Тотал «Спартака» больше 2,5 за 2.98.