Группа B после ничьей Канады и Боснии открылась для прорыва. Катар и Швейцария начинают чемпионат мира в Санта-Кларе с матча, который может задать тон всей борьбе за плей-офф. Азиатские чемпионы впервые сыграют на мундиале не как хозяева, а как команда, прошедшая отбор, а швейцарцы попробуют подтвердить статус самого опытного и стабильного участника группы. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

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21:15 Катар и Швейцария сыграют в первом туре группы B на «Сан-Франциско Бэй Эреа» в Санта-Кларе. Эти сборные впервые встретятся в официальном матче, хотя однажды уже пересекались в товарищеской игре — в 2018 году катарцы неожиданно победили 1:0. Катар проводит второй чемпионат мира в истории после домашнего турнира 2022 года, который завершился тремя поражениями в группе. Швейцария же приехала на свой 13-й чемпионат мира, шестой мундиаль подряд. Команда Мурата Якина привыкла проходить группу, но пять из шести последних турниров для неё завершались в 1/8 финала.

21:10 Важный вопрос заключается в том, выдержит ли Катар темп и физику Швейцарии. Команда Лопетеги может попытаться сыграть компактно, держать мяч через короткие передачи и искать Афифа в переходных фазах. Но против швейцарской структуры одной аккуратности будет мало — нужно будет не проваливаться в центральной зоне и не позволять Граниту Джаке спокойно направлять игру.

Футболисты сборной Катара на предыгровой тренировке globallookpress.com

21:05 Главная надежда в атаке — Акрам Афиф. У него 39 голов за сборную, статус лидера и опыт больших матчей, включая успешный Кубок Азии. Ожидается, что именно он выйдет в передней тройке вместе с Юсуфом Абдурисагом и Эдмилсоном Жуниором. Для Эдмилсона этот турнир может стать шансом наконец-то открыть счёт голам за национальную команду.

21:00 Для Катара этот турнир — возможность показать, что ЧМ-2022 не отражал реальный потолок команды. После того турнира сборная выиграла Кубок Азии-2023, защитив титул, а затем оформила выход на чемпионат мира-2026 победой над ОАЭ в октябре прошлого года. Главный тренер Хулен Лопетеги назвал эту квалификацию историческим достижением и подчеркнул, что команда не хочет останавливаться на самом факте участия. При этом форма перед стартом вызывает вопросы, после победы над ОАЭ Катар провёл шесть матчей без побед. В конце мая команда уступила Ирландии 0:1, а в последнем спарринге перед ЧМ сыграла 1:1 с Сальвадором. Шансы на борьбу за плей-офф есть, но для этого нужно резко прибавлять уже с первого тура.

Хулен Лопетеги на пресс-конференции globallookpress.com

20:55 Швейцария не всегда ассоциируется с ярким атакующим футболом, но в отборе забила 14 мячей в шести матчах, а в контрольных играх тоже показывала, что способна создавать много моментов. Отдельное преимущество — глубина и опыт. Аканджи, Родригес и Джака в сумме имеют сотни матчей за сборную, и именно такая основа особенно ценна на старте турнира. В матче против Катара швейцарцам важно не затянуть начало и не дать сопернику поверить в сенсацию.

20:50 Для Швейцарии проблема не в том, чтобы просто выйти из группы, это уже стало привычной планкой. Главный вызов — сделать больше, чем на предыдущих турнирах. Последний четвертьфинал чемпионата мира был ещё в 1954 году, когда страна принимала турнир. С тех пор швейцарцы много раз выглядели крепкой командой, но редко превращали стабильность в большой прорыв.

20:45 Швейцария подходит к турниру в хорошей форме. Команда проиграла лишь один из 14 последних матчей во всех турнирах — Германии в результативном товарищеском матче. В квалификации швейцарцы прошли дистанцию без поражений и пропустили всего два гола, а перед ЧМ обыграли Иорданию 4:1 и сыграли 1:1 с Австралией. На бумаге именно Швейцария выглядит главным фаворитом группы B, а Гранит Джака перед стартом турнира говорил, что команда физически и психологически готова и хочет сделать первый большой шаг уже в матче с Катаром.

Гранит Джака на пресс-конференции globallookpress.com

20:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.72.