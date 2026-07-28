Место Дидье Дешама, ушедшего после ЧМ-2026, занял Зинедин Зидан — его бывший партнёр по золотой сборной-1998. Назначение выглядит настолько логичным, что почти не обсуждается всерьёз: легенда, чемпион мира, трёхкратный победитель Лиги чемпионов, человек, который сам годами называл сборную мечтой. Но за красивой вывеской прячется набор совсем не парадных вопросов. Разбираемся, почему выбор понятен — и где здесь подводные камни.

Как это было

Французская федерация официально представила Зинедина Зидана 28 июля на пресс-конференции президента Филиппа Диалло. Контракт — на четыре года, до чемпионата мира 2030-го, работу тренер начнёт 1 августа. Дебют — 25 сентября в Лиге наций против Турции , затем в группе Бельгия и Италия.

Диалло не скрывал, что решение зрело давно: он встречался с Зиданом ещё в феврале 2025-го, сразу после того как Дешам объявил об уходе после турнира. Сам Зидан подтвердил, что все пять лет без работы отказывал клубам и ждал именно эту вакансию: «Я мог бы взять клуб, но отказывался — ради сборной Франции».

Дешам оставил преемнику мощное наследство: 185 матчей, 120 побед, титул чемпионата мира-2018, финалы Евро-2016 и ЧМ-2022, Лига наций. И — что важно — поколение игроков, годами не покидающее топ-4 крупных турниров.

Логичное решение

Логику назначения проговаривают почти все. Во-первых, авторитет: Диалло искал фигуру, которая пользуется безоговорочным национальным уважением и способна выдержать давление, — под это описание Зидан подходит идеально.

Зинедин Зидан раздаёт автографы в Париже, 28 июля 2026 года globallookpress.com

Зинедин Зидан после пресс-конференции в Париже, 28 июля 2026 года globallookpress.com

Во-вторых, у него есть то, чего требует такая сборная, как Франция, — инстинкт победителя: три Лиги чемпионов подряд с «Реалом» и две Ла Лиги. В-третьих, он получает команду в её лучшей версии — с Мбаппе, Дембеле, Олисе, Барколя и Дезире Дуэ впереди мало кто в мире может конкурировать по подбору атакующих исполнителей.

Наконец, у Зидана есть кредит доверия на смену стиля. Главная претензия к Франции при Дешаме — прагматизм: команда с таким набором форвардов слишком часто играла осторожнее, чем позволял состав. От Зидана ждут более смелого, атакующего футбола.

В чём риски

Но не стоит думать, что небо абсолютно безоблачное. Зидан столкнётся с целом рядом вызовов:

Ни дня во главе сборной

Весь опыт Зидана — это «Реал», клуб, устроенный не так, как любая другая работа в мире. В сборной нет ежедневных тренировок: короткие сборы раз в пару месяцев, а тонкую тактику заменяет ясность идей и простота их внедрения. Купить нужного игрока нельзя — систему приходится строить из того, что есть. Успех Зидана будет зависеть от того, сумеет ли он упростить свою философию, не растеряв её.

Пять лет без работы

Зидан не тренирует с 2021 года, последний трофей взял в 2020-м. За это время футбол заметно изменился : прессинг стал агрессивнее, а анализ данных превратился в обязательную часть подготовки. Вопрос, поспевает ли Зидан за этими сдвигами, звучит вполне законно — сам он парирует, что смотрел за пять лет больше матчей, чем когда тренировал.

Опыт ЧМ-2026 — не в его пользу

Этим летом ЧМ-2026 показал, что громкое имя из клубного футбола в сборной не гарантирует ничего. Тем же летом это на своей шкуре проверили Тухель, Почеттино и Анчелотти — тренеры с большим клубным опытом,который слабо конвертировался в успехи со сборными. Международный футбол всё чаще становится площадкой для тренеров, ищущих либо реванш, либо более спокойный ритм, — и это отдельный повод не завышать ожидания.

Ловушка наследства

Зидан оказался перед развилкой без хорошего варианта. Сохранить рабочую схему Дешама — значит управлять эго и талантами в перегруженной атаке и, по сути, признать, что менять нечего. Ломать её ради своего, более рискового рисунка — значит разбалансировать структуру, которая и так регулярно доводит Францию до полуфиналов. Планка задрана до предела: от него ждут не просто титула, а того, что он как минимум не уронит, а лучше — превзойдёт наследие предшественника.

Что говорит сам Зидан

Тревог он не признаёт:

Никакого волнения нет. Это совершенно другая работа, не клубная, и она меня не пугает. Зинедин Зидан главный тренер сборной Франции

По его словам, за пять лет паузы он не сидел сложа руки, а пересмотрел огромное количество матчей, и баланс между личной жизнью и сборной его полностью устраивает. Мотив он свёл к простому: «Я был десяткой, люблю голы. На поле я был лидером — теперь хочу быть лидером за счёт опыта».

Что в итоге

Назначение Зидана — из тех, что невозможно оспорить на уровне вывески: имя, биография, доверие страны, состав, которому позавидуют буквально все. Но именно поэтому легко проскочить мимо реальных вопросов. Он берёт одну из лучших команд планеты, а вместе с ней — необходимость доказать, что клубный гений переводится на язык сборных, что пятилетняя пауза не отбросила его назад и что смелость не сломает то, что и так работает. Понятное назначение — не значит безопасное.

Первый ответ будем ждать уже 25 сентября в Стамбуле.