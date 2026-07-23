ESPN восполняет пробел для тех, кто полностью сосредоточился на прошедшем ЧМ-2026 и не следил за трансферным рынком.

ЧМ-2026 завершился в воскресенье, положив конец шести захватывающим неделям непрерывного международного футбола. Теперь внимание снова переключается на внутренние дела, где клубы находятся в самом разгаре летнего трансферного окна, пытаясь укомплектовать свои составы к сезону 2026/27, который стартует уже в августе.

Обычно во время чемпионата мира трансферный рынок практически замирает, поскольку игроки полностью сосредоточены на выступлениях за свои сборные.

Однако в этом году всё было иначе. Один клуб английской Премьер-лиги подписал сразу шестерых футболистов; рекордная сумма, заплаченная за трансфер британского игрока, была побита дважды; а многие ведущие европейские клубы усилились как минимум одним новичком.

Кажется, вы пропустили несколько важных событий? Не переживайте — сейчас мы быстро введём вас в курс дела. Вот 10 событий на трансферном рынке, которые вы могли упустить, пока проходил мундиаль.

Испанские гранды начали с громких сделок

Первый крупный трансфер этого окна был объявлен ещё до начала лета: в конце мая нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Энтони Гордон перешёл в « Барселону » за 70 млн евро. Эта сделка стала сигналом о новых финансовых возможностях каталонцев после того, как им удалось улучшить своё положение в рамках строгих финансовых правил испанской Ла Лиги.

Не желая уступать своему принципиальному сопернику, «Реал» также быстро оформил громкий трансфер, подписав левого защитника Марка Кукурелью из «Челси» за 55 млн евро ещё до того, как он выиграл ЧМ-2026 в составе сборной Испании, став единственным представителем мадридцев на турнире.

Энтони Гордон globallookpress.com

Безусловно, решающую роль в этом переходе сыграл Жозе Моуринью, который вернулся на пост главного тренера «Сливочных», и его новый этап в клубе наверняка станет ещё одной яркой главой в его карьере.

Невероятная сага вокруг Хулиана Альвареса продолжается

Драма в Мадриде продолжалась на протяжении всего июня на фоне бурной президентской предвыборной кампании.

Соперник Флорентино Переса на выборах, Энрике Рикельме, заявил, что в случае своей победы уже договорился о переходе звёздного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в «Реал». В ответ «Горожане» пригрозили обратиться в суд.

Тем временем Перес пообещал, что в случае переизбрания сделает предложение в 150 млн евро за «неназванного Галактико». Сначала ходили слухи, что речь идёт о вингере «Баварии» Майкле Олисе, однако впоследствии выяснилось, что целью был форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, которым также активно интересовались «Барселона» и «Арсенал».

«Сливочные» получили отказ, как и «блауграна», предложившая 100 млн евро. После этого «Матрасники» необычным образом отреагировали в соцсетях, в шутку опубликовав уничижительные «предложения» по покупке Педри и Рафиньи, в которые даже включили билеты на концерт Bad Bunny.

На данный момент ситуация такова: Альварес заявил, что хочет сменить клуб, однако в «Атлетико» настаивают, что аргентинец никуда не уйдёт. Похоже, «Реал» пока отступил, но «Барселона» и «Арсенал» по-прежнему остаются в борьбе. История потенциального трансфера ещё далека от завершения.

«Милан» присоединился к громкой вечеринке

В наши дни итальянская Серия А редко становится ареной громких трат, поэтому переход нападающего ПСЖ Гонсалу Рамуша в «Милан» за 74 млн евро стал настоящей сенсацией.

Это весьма рискованная ставка. Португалец, безусловно, обладает отличным голевым чутьём, однако в последние два сезона в Париже он так и не стал игроком основного состава.

Гонсало Рамуш globallookpress.com

Станет ли он будущим нападающим топ-класса, или же были веские причины, по которым он оставался запасным как в клубе, так и в сборной (если не считать необходимости предоставлять игровое время 41-летнему Криштиану Роналду)?

«Россонери» надеются, что верен первый вариант. Не менее важно и то, что их главным приобретением этим летом стал новый главный тренер — соотечественник Рамуша Рубен Аморим.

Это его первая работа после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в начале января, и у него появляется отличный шанс реабилитироваться после крайне неудачного периода на «Олд Траффорд». Интересно, насколько успешной окажется его фирменная схема 3-4-2-1 на «Сан-Сиро».

Рынок свободных агентов взорвался

Этот год оказался невероятно богатым на громкие переходы свободных агентов. Сразу несколько звёздных футболистов завершили свои многолетние этапы в прежних клубах и отправились искать новые вызовы.

«Реал» вновь стал одним из главных действующих лиц, подписав на правах свободного агента 31-летнего полузащитника Бернарду Силву из «Манчестер Сити» и центрбека Ибраиму Конате из «Ливерпуля».

Тем временем, два главных соперника мадридцев понесли серьёзные потери: нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «Барселоны» Роберт Левандовски перебрались в МЛС, подписав контракты с «Орландо Сити» и «Чикаго Файр» соответственно.

В английской Премьер-лиге также активно проявил себя «Тоттенхэм». Лондонцы усилили центр обороны, подписав Маркоса Сенеси из «Борнмута», а также наконец завершили затянувшийся переход левого защитника Энди Робертсона из «Ливерпуля».

«Тоттенхэм» не жалел денег

Однако аргентинец и шотландец стали лишь началом того, что очень быстро превратилось в масштабную трансферную кампанию «Тоттенхэма».

Уже к середине июня лондонцы согласовали сделку на 52 млн фунтов по приобретению центрбека «Брайтона» Яна Паула ван Хекке. Благодаря этому главный тренер «Шпор» Роберто Де Дзерби вновь воссоединился с футболистом, с которым ранее работал на южном побережье Англии.

Сандро Тонали globallookpress.com

В начале июля «Тоттенхэм» оформил ещё две крупные сделки, усилив центр поля. За хавбека «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша клуб заплатил 85 млн фунтов, а за хавбека «Ньюкасла» Сандро Тонали — 92,5 млн фунтов (сумма может вырасти до 100 млн благодаря бонусам).

Эти трансферы фактически полностью обновили центральную линию команды и значительно повысили её уровень, хотя и обошлись в колоссальную сумму.

Чтобы частично компенсировать расходы, «Тоттенхэм» уже согласовал продажу перспективного 19-летнего защитника Луки Вушковича в «Брайтон» за первоначальные 46 млн фунтов. Кроме того, ожидается уход 20-летнего полузащитника Лукаса Бергвалля: им интересуется «Ноттингем Форест», который рассматривает его как замену одному вполне определённому игроку...

Андерсон был самым дорогим британским игроком в истории

Посреди чемпионата мира «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» наконец достигли соглашения по трансферу Эллиота Андерсона, будущее которого оставалось неопределённым с конца сезона. Сумма сделки составила 116 млн фунтов, что сделало его самым дорогим британским футболистом всех времён — правда, лишь примерно на три недели.

Но этот трансфер оказался знаковым не только из-за своей стоимости. Он фактически задал новый ориентир для рынка центрхавов в АПЛ. После сделки цены на игроков этого амплуа резко выросли, и именно она, несомненно, повлияла на итоговые суммы, которые «Тоттенхэм» впоследствии заплатил за Тонали и Фернандеша.

По иронии, «МЮ» не участвовал в гонке

Одним из клубов, отказавшихся платить по новым рыночным расценкам, стал «Манчестер Юнайтед». И в этом есть определённая ирония: клуб уже давно критикуют за то, что он сначала отказывается платить завышенную цену за игрока, а затем спустя некоторое время всё равно возвращается и выкладывает именно ту сумму, которую первоначально не хотел платить.

Однако этим летом манкунианцы, похоже, подошли к делу более рационально. 13 июля клуб подписал Андрея Сантоса за 48 млн фунтов. Молодой бразильский полузащитник провёл около 2500 минут за «Челси» в сезоне-2025/26 и считается одним из самых перспективных игроков своего поколения.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Уже на следующий день «Красные Дьяволы» активировали пункт об отступных в размере 35 млн фунтов, чтобы приобрести 29-летнего хавбека «Астон Виллы» Юри Тилеманса. Бельгиец — опытный игрок, способный как создавать опасные моменты, так и эффективно продвигать мяч через центр поля.

Любопытно, что после его ухода бирмингемцы приобрели полузащитника «Вулверхэмптона» Жоау Гомеша за 34 млн фунтов. Это ещё раз подтвердило, что реальная рыночная стоимость центрхавов сегодня находится скорее в диапазоне 30–50 млн фунтов, а не на уровне сумм, которые были заплачены за Тонали и Фернандеша. Останутся ли цены на этом уровне или снова взлетят до девятизначных сумм, покажет время.

«Ньюкаслу» катастрофически не везло

Пока клубы Премьер-лиги активно усиливали составы перед новым сезоном, «Ньюкасл» был вынужден идти в противоположном направлении. Продажи Энтони Гордона и Сандро Тонали, пусть и за огромные деньги, стали лишь началом череды неприятностей.

«Сороки» уже договорились с «Осасуной» о трансфере испанского вингера Виктора Муньоса за 40 млн евро, однако в последний момент его перехватил «Ливерпуль».

Затем клуб согласовал сделку примерно на 50 млн фунтов по переходу нападающего «Фрайбурга» Жоана Манзамби, впечатлившего своей игрой за сборную Швейцарии на чемпионате мира. Но и здесь «Ньюкасл» постигло разочарование — форварда в последний момент увела «Астон Вилла».

Для болельщиков команды подобные истории стали особенно болезненными. Всё прошлое лето клуб один за другим проигрывал борьбу за форвардов: Жоау Педру перешёл в «Челси», Юго Экитике — в «Ливерпуль», Беньямин Шешко — в «Манчестер Юнайтед», а сами «Сороки» в итоге оставались ни с чем почти до самого закрытия трансферного окна.

Впрочем, без приобретений «Сороки» всё же не остались. Были подписаны: 198-сантиметровый вратарь Эвен Жауэн из «Реймса» за 18,5 млн фунтов, вингер Базумана Туре из «Хоффенхайма» за 42,8 млн фунтов и полузащитник Шон Стёр из «Аякса» за 19,6 млн фунтов.

Жоан Манзамби предпочёл «Астон Виллу» «Ньюкаслу» globallookpress.com

Все трое считаются очень талантливыми молодыми футболистами и способны обновить состав команды. Однако оптимизм вокруг этих переходов омрачают упорные слухи о том, что капитан команды Бруно Гимарайнс тоже хочет уйти и перебраться в «Арсенал».

«Бавария» действовала тихо и эффективно

Во время чемпионата мира мюнхенцы спокойно подготовили две сделки, причём обе касались игроков, которых клуб прекрасно знал.

Первым новичком стал нападающий ПСВ Исмаэль Сайбари, приобретённый за 55 млн евро. Марокканец ярко проявил себя на мундиале, а ещё раньше произвёл сильное впечатление в матчах против самой «Баварии» в Лиге чемпионов прошлого сезона. По стилю игры он отлично подходит на роль дублёра Гарри Кейна и способен органично вписаться в систему команды.

Следом состав «ротен» пополнил левый защитник Натаниэль Браун, за которого заплатили примерно такую же сумму, как и за Сайбари. В прошлом сезоне Бундеслиги, выступая за «Айнтрахт» Франкфурт, он настолько ярко проявил себя, что сумел пробиться в стартовый состав сборной Германии на ЧМ-2026.

Морган Роджерс побил рекорд Андерсона

Спустя всего три недели после того, как трансфер Андерсона в «Манчестер Сити» за 116 млн фунтов сделал его самым дорогим британским футболистом в истории, его партнёр по сборной Англии Морган Роджерс перешел в «Челси» за 117 млн фунтов.

Хотя оба игрока изначально считались кандидатами на дорогостоящие переходы этим летом, именно сделка последнего вызвала ещё больший резонанс.

Во многом это произошло потому, что большинство ожидало его перехода в «Арсенал», а не в «Челси». «Канониры» активно пытались убедить 23-летнего атакующего хавбека присоединиться к ним, однако в итоге отказались платить сумму, которую запросила «Астон Вилла».

А вот «Синие» были готовы удовлетворить требования «Вилланов» и, как только появилась возможность, очень быстро завершили сделку.

Теперь Роджерс будет выступать в одной команде со своим лучшим другом Коулом Палмером, а новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо получил чрезвычайно интересное усиление в линии атаки. За время выступлений в составе бирмингемцев Роджерс записал в свой актив 31 гол и 29 ассистов в 125 матчах.

Морган Роджерс globallookpress.com

Но самое интересное ещё впереди...

Несмотря на огромное количество уже состоявшихся трансферов, нынешнее летнее окно далеко не завершено. В ближайшие шесть недель должны окончательно разрешиться судьбы ещё многих звёздных футболистов.

Например, что ждёт Маркуса Рашфорда? В июне «Барселона» решила не подписывать нападающего, отказавшись активировать пункт о выкупе за 30 млн евро.

Сейчас, судя по всему, он готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», если не найдёт другой клуб в континентальной Европе. Но как это повлияет на трансферный бюджет манкунианцев и их дальнейшую активность на рынке?

Мохаммед Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента за год до истечения своего контракта — в соответствии с ранее достигнутой договорённостью. Но куда он отправится дальше?

За последнюю неделю его связывали с переходом в команду МЛС «Спортинг» Канзас-Сити и турецкий «Бешикташ», тем более что выступление сборной Египта на чемпионате мира завершилось уже несколько недель назад.

Тем временем остаётся неопределённым будущее 19-летнего вингера «РБ Лейпциг» Яна Дьоманде. Главным претендентом на талантливого футболиста считается ПСЖ, однако в борьбе за него участвует целая группа европейских топ-клубов.

Главный вопрос заключается в том, хватит ли «Быкам» твёрдости отказаться от предложений, которые почти наверняка превысят 100 млн евро.

Но если Дьоманде всё же окажется в Париже, что тогда будет с Брэдли Барколя? После того, как «Арсенал» не сумел приобрести Моргана Роджерса, лондонцев вновь стали связывать с интересом к французскому вингеру.

Если тот покинет ПСЖ, а Дьоманде так и не перейдёт в клуб, откроет ли это дорогу для трансфера полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша? Или же на «Парк де Пренс» намерены подписать обоих игроков независимо от обстоятельств?

И, наконец, ещё одна горячая тема — будущее Энцо Фернандеса. Останется ли аргентинец в «Челси», или клуб всё-таки позволит ему уйти, как он того хочет?

Для его трансфера потенциальному покупателю придётся предложить более 100 млн евро. Однако стоимость игрока только что получила серьёзный удар: в финале чемпионата мира хавбек был удалён с поля, что вряд ли повысило интерес к нему на рынке.