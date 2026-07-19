По информации СМИ, полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин этим летом может сменить клуб. О возможных вариантах продолжения карьеры 30-летнего футболиста — в материале LiveSport.Ru.

Расставание реальнее, чем кажется

«Монако» провел худший за последние годы сезон. Набрав 54 очка, монегаски в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции заняли седьмое место, ставшее для них самым низким с 2020 г. И только благодаря победе «Ланса» в Кубке Франции клуб из княжества квалифицировался в еврокубки — в раунд плей-офф Лиги конференций.

«Монако» пролетел мимо Лиги чемпионов и потерял большие деньги. Так, в минувшем сезоне, остановившись на стадии 1/16 финала, клуб заработал 55,9 млн евро. Для сравнения — при идеальном выступлении в Лиге конференций в лучшем случае можно рассчитывать на 25 млн евро.

Журналисты утверждают, что экономика вынуждает «Монако» в настоящее время рассматривать варианты по продаже лидеров, одним из которых, безусловно, является Александр Головин. Россиянина можно назвать настоящей легендой клуба: из действующих игроков «Монако» он выступает дольше всех (с 2018 г.) и с запасом лидирует по общему количеству проведенных матчей (267).

Александр Головин (справа) www.asmonaco.com

Тем не менее, есть весомые причины, почему монегаски готовы согласиться на предложение о продаже полузащитника за 25 млн евро. Главная из них — высокая травматичность. К сожалению, сезон не проходит без того, чтобы Головин обошелся без повреждений. Если бы не они, то Александр мог бы уже давно выбить 300 матчей за «Монако» и войти по этому показателю в топ-10 за историю клуба.

Однако здоровье каждый раз подводит, из-за чего о Головине сложилось впечатление нестабильного игрока: он набирает форму, выходит на уровень лучших футболистов чемпионата Франции, но получает травму, и приходится начинать сначала. Отсюда вытекает другая причина — невыгодно держать в обойме такого футболиста, который регулярно оказывается недоступным, но при этом получает одну из самых высоких зарплат в клубе (3,8 млн евро в год). А контракт рассчитан на срок до лета 2029 г.

В общем, есть повод задуматься. Особенно, когда в мае Александру исполнилось 30 лет, и старше него в команде осталось лишь четверо футболистов. В то же время, если ориентироваться на данные Transfermarkt, Головин остается одним из самых ценных активов «Монако» (18 млн евро) — только четверых игроков оценивают дороже. И его услуги на трансферном рынке сохраняют востребованность у ряда других клубов.

Пойти по стопам Семака?

Агент Головина Александр Клюев еще в прошлом году рассказал, что Андрей Аршавин, будучи в «Зените» заместителем председателя правления, постоянно зовет полузащитника в петербургский клуб. Так что регулярные слухи об интересе сине-бело-голубых к хавбеку вовсе не являются слухами.

Андрей Аршавин fc-zenit.ru

По сообщениям СМИ, «Зенит» в мае снова контактировал со стороной Головина по поводу его возможного перехода. В это межсезонье усиление центра поля — одна из главных трансферных задач петербуржцев. Неспроста действующий чемпион России предпринимал попытки оформить трансферы таких полузащитников, как Данило («Ботафого»), Дамьян Бобадилья («Сан-Паулу»), Артем Карпукас. («Локомотив»). И не стоит игнорировать сведения, что Луис Энрике после выступления на чемпионате мира в составе сборной Бразилии якобы твердо намерен этим летом вернуться на родину.

Головин неоднократно признавался, что всегда скучает по России. Поэтому исключать возможность его перехода в «Зенит» не стоит. Если он случится, то Александр, по сути, повторит путь Сергея Семака, который с ЦСКА выигрывал чемпионат России, затем выступал в Лиге 1, а игровую карьеру завершил в Санкт-Петербурге. Кстати, Сергей Богданович явно не против подписания Головина, называя его квалифицированным игроком.

В принципе финансовые запросы «Монако» и футболиста на данный момент способны удовлетворить только два клуба России: помимо «Зенита», речь идет о «Спартаке». Недавно на просторах Telegram даже появилась новость, что красно-белые могут подписать хавбека за 15 млн евро. Но позднее более авторитетные инсайдеры опровергли этот слух. Так что у Головина на данный момент единственное возможное направление для возвращения в РПЛ — Санкт-Петербург.

Или остаться в тренде?

Не один «Зенит» следит за игроком сборной России. По информации французских журналистов, «Монако» ведет переговоры о продаже полузащитника с несколькими клубами из Саудовской Аравии. Точнее говоря, интерес к Головину обозначили три ближневосточных клуба — «Аль-Иттихад», «Аль-Кадсия» и «Аль-Дириях».

Саудовцы, как всегда, берут тем, чем сильны: они готовы предложить 30-летнему россиянину солидный контракт и игру в одной команде с мировыми звездами. И это не пустые слова — показателен недавний переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли», который раскошелился на 25 млн евро и выписал хавбеку трехлетний контракт с окладом в 6 млн евро.

С финансовой точки зрения подобный трансфер кажется лучшим для всех сторон. Да и с точки зрения трофеев, Головин, который до сих пор в активе имеет только золото чемпионата России сезона 2015/16, получит больше шансов пополнить персональную коллекцию командных достижений.

В то же время при переезде могут смутить бытовые вопросы. Например, в Саудовской Аравии жить вместе с девушкой на постоянной основе только в браке, а 30-летний футболист всё ещё не обзавёлся семьей. Играя на Ближнем Востоке, сделать это станет еще проблематичнее.

А может поехать в Турцию, но не на отдых?

Есть еще один интересный для Головина вариант продолжения карьеры. Журналист Анар Ибрагимов утверждает, что россиянин входит в шорт-листы клубов турецкой Суперлиги. Они уже давно известны тем, что на всех рынках подыскивают себе усиление в виде звездных игроков (в частности, в минувшем сезоне там выступали Н’Голо Канте, Марко Асенсио, Мауро Икарди, Лерой Сане и др.).

Мауро Икарди globallookpress.com

Турция будто выглядит компромиссным вариантом. Там можно заработать неплохие деньги (хотя, в среднем, меньше, чем в Саудовской Аравии). В то же время останется возможность участвовать в еврокубках. Кроме того, страна расположена намного ближе к родине и отличается благоприятным климатом. Однако в Турции у футболистов из России раньше как-то не складывалось. Почему бы Головину не переломить эту негативную тенденцию?

Или все-таки лучший — враг хорошего?

Вместе с тем, по окончании сезона представитель Головина заявил, что он не намерен покидать «Монако».

Саша очень важен для «Монако», руководства и болельщиков клуба. У него длительный контракт с «Монако». Он всё сделает, чтобы команда в следующем сезоне попала в Лигу чемпионов, сосредоточится на этом. Александр Клюев футбольный агент

Известно, что Головин по характеру является домоседом, которому переезды не даются легко. Да и резона покидать команду у него нет. Да, «Монако» не попал в Лигу чемпионов и назначил за время нахождения Александра в команде уже восьмого главного тренера — Филипе Луиса, с которым в июле заключили двухлетний контракт.

Филипе Луис globallookpress.com

Но это точно не повод уходить из клуба, который платит хорошую зарплату, а с партнерами по команде, руководителями и болельщиками сложились хорошие отношения. Тем более, новому наставнику потребуются лидеры и стержневые игроки, вокруг которых будет выстраиваться новый коллектив.

Уже в первом предсезонном товарищеском матче против «Сан-Преста» Головин стал доказывать перед главным тренером, что заслуживает место в составе монегасков: поразил ворота ударом со штрафного и помог одержать победу со счетом 5:2. И не будем забывать — год назад уже велись разговоры о возможном трансфере Головина, но он остался в «Монако», провел в лазарете почти в пять раз меньше времени, чем годом ранее (39 дней против 159) и стал одним из лучших игроков сезона, забив 5 голов и отдав 6 голевых передач. История вполне может повториться.