По информации СМИ, «Краснодар» в ближайшие дни объявит о переходе своего капитана Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли». Почему «быки» и игрок согласились на этот трансфер и на какие примеры он сможет ориентироваться, выступая в Саудовской Аравии, — в материале LiveSport.Ru.

Рекордный трансфер близок

По всей видимости, совсем скоро одна из главных звезд РПЛ последних сезонов покинет чемпионат России. Авторитетные российские и зарубежные инсайдеры утверждают, что «Краснодар» достиг договоренности с «Аль-Ахли» о переходе в саудовский клуб капитана «быков» Эдуарда Сперцяна.

Сумма компенсации — 25 млн евро, что делает эту сделку самой дорогой продажей в истории краснодарского клуба. Последние два года это звание удерживал за собой трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро. Если рассматривать всю историю чемпионата России, то переход Сперцяна войдет в топ-10, расположившись на девятой строчке.

Также согласованы условия личного контракта, и они роскошны для Эдуарда. Договор заключат на срок до лета 2029 года с возможностью продления на еще один сезон. Саудовцы выписали полузащитнику оклад в размере 6 млн евро в год, что примерно в два раза больше, чем текущая зарплата в «Краснодаре». Также при успешном выступлении будет возможность получить бонусы.

Сперцяна кто поддерживает, а кто осуждает

Сделки между отечественными и ближневосточными клубами входят в норму. Можно вспомнить переходы Малкома, Клаудиньо, Марио Митая, Зелимхана Бакаева. Теперь им компанию составит Сперцян. Эдуард выступает за сборную Армении, но уроженец Ставрополя и воспитанник академии «Краснодара» воспринимается в российском футбольном инфополе как «свой». Поэтому его переход вызывает наибольшую эмоциональную реакцию у экспертов и журналистов.

Эдуард Сперцян vk.com/fckrasnodar

Для многих тот факт, что полузащитник, трижды за последние три сезона признававшийся в РПЛ лучшим, в самый праймовый возраст (7 июня исполнилось 26 лет) уходит не в одну из топ-5 европейских лиг, а в чемпионат Саудовской Аравии с двукратным повышением зарплаты, выглядит однозначно негативно:

«Я не думаю, что переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — это хорошая идея. Это игрок для больших клубов Европы» (экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич );

); «Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги бороться за чемпионство в Краснодаре» (журналист Дмитрий Губерниев );

); «Этим переходом Сперцян только навредит себе в футбольном плане. Уровень чемпионата Саудовской Аравии, безусловно, ниже. На мой взгляд, прогрессировать там негде» (экс-гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин );

); «Я бы не советовал Сперцяну уезжать в Аль-Ахли. Победа дороже денег и наград. И цель тоже. Ему будет очень сложно» (бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец).

Однако нашлись и те, кто поддержал решение Эдуарда. В частности, бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев отказался называть этот переход предательством футбола. Тем более, Сперцян уже отблагодарил «Краснодар» чемпионством, а российский футбол тем временем в развитии приостановился.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха напомнил, что век футболистов короткий, а в РПЛ капитан «Краснодара» достиг всего, чего хотел (хотя отметим, что Кубок и Суперкубок России так и не покорились). Эксперт Андрей Созин считает, что уехать за деньгами — это тоже большое дело, а в Саудовской Аравии Сперцян будет играть со звездами.

Я поддерживаю решение Сперцяна перейти в «Аль-Ахли». Когда есть вариант в Саудовской Аравии, и платят такие деньжищи, которые тебе обеспечат жизнь на ближайшие 50 лет, конечно, надо ехать! Александр Мостовой экс-игрок сборной России

Нам, как зрителям чемпионата России, конечно, уход Эдуарда Сперцяна — высококлассного по нашим меркам игрока — это плохо. И так не самое высокое качество футбола в РПЛ снизится, а конкурентоспособность «Краснодара» бороться с «Зенитом» за чемпионский титул станет меньше. Переход в Европу еще бы поняли, но Ближний Восток! Считай, продался.

Не все так мрачно

И все же давайте взглянем на эту историю объективно. С точки зрения «Краснодара» эта сделка — лучшая, из которых клуб Сергея Галицкого мог рассчитывать. До сих пор договариваться с европейцами (особенно, англичанами, немцами и голландцами) затруднительно. Даже в дружественной Бразилии могут отказаться от сотрудничества с россиянами. А если еще учесть финансовые запросы «Краснодара» (по информации СМИ, контракт Сперцяна предусматривает сумму компенсации в 20 млн евро), то круг потенциальных покупателей сужен максимально.

Сергей Галицкий и Александр Алаев vk.com/fckrasnodar

Во-вторых, с точки зрения Сперцяна, выступать в Саудовской Про-лиге несильно хуже, чем в Российской Премьер-Лиге:

сложные погодные условия на Ближнем Востоке из-за жары возможны, но и в России случается и она, и морозы со снегопадом;

появится возможность поиграть со звездами мирового футбола (Роналду, Мане, Бензема, Фирмино и др.), пусть и перед их выходом на пенсию;

«Аль-Ахли» — один из сильнейших клубов Саудовской Аравии, поэтому борьба за титулы никуда не денется, в том числе в азиатской Лиге чемпионов, а перспектив отмены отстранения России от еврокубков пока невидно;

при этом платить станут в два раза больше, чем «Краснодар» (кто бы из нас отказался от двукратного повышения зарплаты за выполнение той же работы).

Один из главных тезисов критиков перехода Сперцяна в Саудовскую Аравию состоит в том, что он ставит крест на мечте играть в Европе. Но так ли это на самом деле? Даже после завершения контракта в 29 лет Эдуард может оставаться вполне конкурентоспособным футболистом. Тем более, не исключен трансфер в ближайшие год-два. Назовем пять футболистов, которые в последнее время преодолели такой маршрут.

Эсекиэль Фернандес

из «Аль-Кадисии» в «Байер»

На самом деле воспитанник «Бока Хуниорс» мог переехать не на Ближний Восток, а в Россию. Дело было зимой 2024 г., когда с полузащитником и клубом договорился «Спартак». Но тогдашний наставник красно-белых Гильермо Абаскаль заблокировал трансфер. В итоге 22-летний аргентинец через полгода стал игроком «Аль-Кадисии».

Футболист задержался в Саудовской Аравии на один год, после чего перешел в «Байер». Компенсация оказалась солидной — 30 млн евро с учётом бонусов плюс 10% от возможной последующей продажи. Фернандес зашел в состав неплохо, сразу стал выходить на поле с первых минут, но после травмы и пропущенных двух месяцев стал игроком ротации.

Габриэль Вейга

из «Аль-Ахли» в «Порту»

Три года назад воспитанник «Сельты» после успешно проведенного сезона в Ла Лиге оказался одним из самых желанных для топ-клубов молодых игроков мира. Среди заинтересованных им команд называли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Наполи». Но 21-летний защитник сделал нетривиальный выбор и перешел в «Аль-Ахли», который активировал опцию выкупа за 40 млн евро.

Габриэль Вейга globallookpress.com

Испанец отыграл в Саудовской Аравии два сезона, за которые не только добился победы в азиатской Лиге чемпионов, но и заработал 25 млн евро (и это еще без учета возможных бонусов и премиальных). Вейга, видимо, подумал, что с таким состоянием можно и в Европу вернуться, и согласился на переход в «Порту», который заплатил 15 млн евро. Забив в минувшем сезоне 3 гола и отдав 8 голевых передач, хавбек стал одним из тех, кто помог клубу спустя 4 года вновь стать чемпионом Португалии.

Секо Фофана

из «Аль-Насра» в «Ренн»

В свое время французско-ивуарийский полузащитник котировался скаутами как игрок с хорошими перспективами. Недаром в 18 лет его купил «Манчестер Сити». Но за этот или любой другой топ-клуб заиграть Фофана не сумел.

Большую часть карьеры хавбек провел в «Удинезе» и «Лансе», где стал капитаном, помог пробиться в Лигу чемпионов и вошёл в символическую сборную сезона-2023/24 во Франции. Но вместо заслуженного трансфера в более статусный клуб Фофана в 28 лет переехал в Саудовскую Аравию — за 32 млн евро его купил «Аль-Наср».

За полтора года на Ближнем Востоке игрок сборной Кот-д’Ивуара успел на правах аренды поиграть за «Аль-Иттифак». Но во Франции ему, наверное, лучше: в январе 2025 г. его за 20 млн евро купил «Ренн», за который продолжает выступать до сих пор.

Жота

из «Аль-Иттихад» в «Ренн»

В свое время воспитанник «Бенфики» смог найти себя в Шотландии. За два сезона в «Селтике» в 2021-2023 гг. Жота наколотил 28 голов. Дважды выиграв национальный чемпионат и проявив себя в Лиге чемпионов, вингер попал на радары многих клубов Европы. Но для продолжения карьеры выбрал «Аль-Иттихад», который заплатил рекордные для «Селтика» 29,1 млн евро.

Однако через месяц после трансфера саудовский клуб из-за лимита на легионеров исключил португальца из заявки на национальный чемпионат, из-за чего он пропустил часть сезона. Жота вернулся в Европу через год — за 10 млн евро его купил «Ренн», куда советовал вингеру перейти Н'Голо Канте. Но и там счастья он не нашел и через 5 месяцев вернулся в «Селтик», который заплатил 8 млн евро.

Жуан Канселу

из «Аль-Хиляля» в «Барселону»

Португальский защитник к 30 годам успел поиграть за такие легендарные клубы, как «Манчестер Сити», «Бавария», «Барселона», «Ювентус», «Бенфика», и стать чемпионом четырех стран (Португалии, Италии, Англии, Германии). Поэтому его решение перейти в «Аль-Хиляль» на большую зарплату (больше 20 млн евро в год) было понятным.

Жуан Канселу globallookpress.com

Саудовцы заплатили «Манчестер Сити» 35 млн евро. Однако Канселу изначально хотел стать игроком «Барселоны», за которую на правах аренды провел вторую половину сезона-2023/24. Его возвращение случилось полгода назад: он помог сине-гранатовым защитить звание чемпионов Испании, а сам стал первым в истории чемпионом в четырёх лигах из топ-5.

Сейчас защитник в составе сборной Португалии выступает на чемпионате мира, а клубы в это время пытаются договориться о полноценном переходе. По информации СМИ, «Аль-Хиляль» требует 10 млн евро за трансфер португальского защитника, а Канселу ради игры за «Барселону» готов пойти на понижение зарплаты.