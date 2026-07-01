Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня первый раунд плей-офф — три матча 1/16 финала

Англия — ДР Конго

19:00 мск, Атланта

Английская команда точно ожидаемо пробилась в плей-офф мирового чемпионата, а вот коллектив из Африки неожиданный гость на этой стадии турнира, но нельзя сказать, что конголезцы незаслуженно вышли из группы. От «трех львов» ожидают больших свершений на мундиале, а вот «леопарды» главную задачу уже выполнили , но это точно не говорит о том, что у них нет шансов на успех в этой игре.

Сборная Англии взяла успешный старт на чемпионате мира. В первой игре банда Томаса Тухеля в зрелищном матче переиграла Хорватию со счетом 4:2, а затем неожиданно не смогла забить и оступилась в игре с Ганой (0:0). В третьей игре англичане переиграли Панаму (2:0) и с первой строчки пробились в плей-офф. В общем-то ничего удивительного не произошло — английская «националка» сделала ровным счетом то, что и должна была — теперь все покажет плей-офф .

Англичане единственный раз выиграли чемпионат мира в 1966 года и с тех пор от родоначальников футбола ожидают повторения того успеха. В последнее время у сборной Англии, которая занимает четвертое место в рейтинге ФИФА, отличный состав и она постоянно претендует на высокие места, но ее максимумом пока что является четвертое место на ЧМ-2018 в России. А вот на двух последних чемпионатах Европы Англия доходила до финалов, но там проигрывала. Команде нужно сделать еще шажок до золота.

У сборной ДР Конго с выходом из группы были проблемы, хотя старт у команды получился лучше не придумаешь. В первом туре конголезцы смогли расписать мировую с грозной Португалией (1:1). Потом же было поражение от Колумбии (0:1), поэтому все решалось в третьей игре. Там африканский коллектив смог обыграть Узбекистан (3:1), набрал четыре балла и с третьей строчки вышел в 1/16 финала. Многие считают, что именно это и является максимумом команды.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Главная команда ДР Конго только второй раз принимает участие в чемпионатах мира и этот результат является для команды историческим. А вот на Кубке африканских наций у конголезской дружины были даже две победы, но это было давно. 46-я на данный момент сборная в рейтинге ФИФА уже подарила настоящий праздник своей стране и выполнила задачу, а любое дальнейшее продвижение по сетке будет невероятным достижением .

Фаворит в этой игре однозначный и явный, но на этом чемпионате мира было уже столько сенсаций, что предсказывать что-то до игры крайне сложно. В любом случае, если англичане не смогут пройти дальше, то это будет настоящим провалом для команды и на родине ей этого точно не простят . Кейн, Беллингем и Сака против Бакамбу, Виссы и Туанзебе. Посмотрим, что из этого выйдет.

сборная Англии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко думает, что англичанам будет не так то и просто, поэтому ставит ничью по итогам первого тайма за 2.50.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Шикарное время для просмотра игры, которая может получиться как «в одну калитку», так и упорной и напряженной. От сборной Англии можно ожидать чего угодно, поэтому должно получиться интересно.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Бельгия — Сенегал

23:00 мск, Сиэтл

Обе сборные ожидаемо пробились в плей-офф мирового чемпионата, но сделали это точно не так, как им бы этого хотелось. И у бельгийцев, и у сенегальцев были существенные проблемы и все решалось только в последней игре . В итоге что «красные дьяволы», что «львы теранги» смогли заскочить в 1/16 финала в последний момент, однако все равно на турнире от них можно ожидать многого — команды очень сильны.

Если подробнее говорить о сборной Бельгии, то европейская команда стартовала на мундиале с двух ничьих: сначала подопечные Руди Гарсии поделили очки с Египтом (1:1), а затем не смогли победить и Иран (0:0). Бельгийская сборная в группе, в которой считалась явным фаворитом, доигралась до того, что ей непременно нужно было побеждать в последней игре. И сделала она это крайне уверенно, разгромив Саудовскую Аравию (5:1). Главная задача выполнена, а как это было сделано, никто потом и не вспомнит .

Национальная команда Бельгии занимает девятое место в рейтинге ФИФА и точно претендует на то, чтобы далеко зайти. «Золотому поколению» бельгийцев удалось пока что взять только бронзовые медали российского мундиаля и они намерены замахнуться на большее . Понятное дело, что сейчас команда уже не та, что была ранее, однако с такими футболистами в составе, как Тибо Куртуа, Кевин Де Брейне, Жереми Доку, Ромелу Лукаку и Шарль де Кетеларе коллектив точно способен на многое.

Главная команда Сенегала вовсе стартовала на турнире с двух поражений. Сначала африканцы оказались слабее Франции (1:3), а затем проиграли и Норвегии (2:3). В итоге сенегальцы поставили себя в очень сложное положение и им необходимо было не только побеждать в последней игре, а и делать это как можно крупнее. Как итог — триумф над Ираком со счетом 5:0. Но и после этого сборная Сенегала не расслаблялась и следила за тем, что происходит в других группах, чтобы стать одной из лучших команд, которые заняли третье место. Все закончилось удачно для команды и она в плей-офф .

Перед началом турнира на африканском континенте на сборную Сенегала возлагались большие надежды. От Мамаду Сарра, Муссы Ниахате, Папе Сарра, Николаса Джексона и Садио Мане все ждали отличного результата и как минимум повторения лучшего результата в истории (четвертьфинал в 2002 году). Пока что до этого 15-й команде в рейтинге ФИФА еще далеко, но быть может все, состав команды позволяет это сделать. Чемпионы Кубка африканских наций 2021 года намерены сделать все, чтобы на мундиале стать лучшей командой из Африки .

Если говорить о фаворите, то это, скорее, Бельгия, но тут все будет «на тоненького». Нельзя говорить о преимуществе одной из команд, а все вообще может завершиться очередной серией пенальти на турнире . Однозначно можно сказать, что должно быть зрелищно.

сборная Бельгии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Линар Мансуров ожидает результативный поединок и ставит на то, что обе команды смогут забить.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Самый интригующий поединок игрового дня, который нужно непременно глянуть перед сном. Сохранят ли звездные бельгийцы шансы на успех или же дерзкие сенегальцы подтвердят статус «темной лошадки»? Все это узнаем при просмотре матча.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

США — Босния и Герцеговина

03:00 мск, Санта-Клара

От американской национальной команды все ждали хорошего выступления на домашнем мундиале, а вот боснийская сборная многих удивила, пробившись в плей-офф. Американцы вышли в 1/16 финала досрочно и уверенно, а вот боснийцы все оставили напоследок . Обо всем по порядку.

«Звездно-полосатые» уже после двух стартовых матчей обеспечили себе выход в плей-офф. Сборная США открыла турнир для себя крупной победой над Парагваем (4:1) а продолжила не менее уверенной викторией над Австралией (2:0). В третьей игре «янкам» уже особо ничего было не нужно, поэтому они уступили Турции (2:3). Подопечные Маурисио Почеттино выиграли свою группу, понравились многим экспертам и смогли заявить о себе . Теперь от них многого ждут.

Для сборной США не привыкать выходить из группы. Она сделала это уже в четвертый раз подряд, но три последних раза вылетала на стадии 1/8 финала. Лучшим же результатом американцев остается «бронза» ЧМ-1930. Семикратные чемпионы Золотого кубка КОНКАКАФ показывают качественный футбол, поэтому имеют все шансы хотя бы на четвертьфинал . В рейтинге ФИФА же команда, лидерами которой являются Кристиан Пулишич, Фоларин Балоган, Джованни Рейна и Уэстон Маккенни, занимает 17-е место.

Для боснийцев выход на мундиаль был уже успехом (они прошли Италию в стыках), а тут еще и смогли выйти из группы. «Сине-желтые» не просто смогли выполнить задачу, они ее перевыполнили , хотя старт был не очень удачным и все решалось в последней встрече. Сначала главная команда Боснии и Герцеговины поделила очки с Канадой (1:1), а затем уступила Швейцарии (1:4). «Золотым лилиям» нужно было только выигрывать у Катара и они это сделали с результатом 3:1, став третьими в своей группе.

Сборная Боснии и Герцеговины только во второй раз принимает участие в мундиале и этот результат уже является лучшим. На чемпионатах Европы команда еще вовсе не участвовала, поэтому данный результат точно можно назвать грандиозным успехом для балканской команды, которая никогда звезд с неба не хватала. Лидерами 64-й команды в рейтинге ФИФА являются Сеад Колашинац, Эрмедин Демирович и бессменный капитан последних лет Эдин Джеко.

сборная США globallookpress.com

Сборная США является однозначным фаворитом поединка и любой другой результат, кроме как победа американцев будет расцениваться сенсацией . Игра американцев на ЧМ-2026 точно лучше и интереснее, чем у боснийцев, но в одном конкретном матче может произойти всякое. Боснийцы закроются и пройти их оборону будет непросто.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что американцам не будет легко, поэтому ставит, что по итогам первого тайма будет ничья за 2.50.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Ночное время, не совсем звездные команды — повод выспаться и набираться сил перед ночными играми, которые будут более интересными. Но все же и тут будет на что глянуть, поэтому не любители много спать могут вполне посмотреть игру.

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